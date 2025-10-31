Một phân khúc BĐS được ví như "mỏ vàng" nhưng bị bỏ quên bất ngờ được 4 người phụ nữ danh giá nhà tỷ phú Việt làm "dậy sóng"

4 người phụ nữ nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp vốn vào cùng một công ty

Giữa tháng 10, Tập đoàn Vingroup vừa công bố ra mắt Vin New Horizon – chuỗi dịch vụ và đô thị hưu trí, dưỡng lão cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. Đây là trụ cột chiến lược mới trong hệ sinh thái Vingroup, dành cho người cao tuổi.

Vin New Horizon có 6 trụ cột là Sức khỏe – Tận hưởng – Hạnh phúc – Gắn kết – Trường thọ - An nhiên. Các trụ cột được tích hợp trong mỗi khu đô thị, quy mô từ 20-50 ha/khu, không chỉ đáp ứng nhu cầu đặc biệt quan trọng: an cư – nghỉ dưỡng - y tế - học tập và văn hóa giải trí mà còn truyền cảm hứng tích cực để người cao tuổi tận hưởng từng khoảng sống đáng giá nhất trong cuộc đời.

Theo đăng ký thành lập mới ngày 23/10 của Công ty cổ phần Vin New Horizon, doanh nghiệp có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trong đó tập đoàn Vingroup nắm giữ 65% vốn.

Bà Phạm Thu Hương, vợ ông Phạm Nhật Vượng, sở hữu 32% vốn điều lệ và Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Hai người con dâu tỷ phú Phạm Nhật Vượng bao gồm Á Hậu Nguyễn Phương Nhi, bà Bùi Lan Anh và con gái ông Phạm Nhật Vượng - Phạm Nhật Minh Anh, mỗi người nắm giữ 1% vốn điều lệ.

Theo thông tin từ Vingroup, dự kiến Vin New Horizon sẽ được triển khai tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trong đó, Cần Giờ (TP.HCM) sẽ là khu đô thị đầu tiên có sự hiện diện của Vin New Horizon, tạo nên cộng đồng hưu trí đặc biệt cao cấp. Đây là nơi duy nhất – người cao tuổi được tận hưởng chất lượng sống Xanh – Sinh thái – Thông minh bậc nhất hành tinh: không ô nhiễm, không khói bụi, hệ sinh quyển rừng UNESCO 75.000 ha cùng biển Thái Bình Dương bao bọc xung quanh - khởi đầu cho hành trình tái tạo đặc biệt.

Nếu phát triển bài bản, "bất động sản dưỡng lão" có thể trở thành "mỏ vàng"

Theo báo cáo của VARS, "bất động sản dưỡng lão" là phân khúc cực kỳ tiềm năng, do nhu cầu thực tại Việt Nam khá lớn do tốc độ già hóa dân số nhanh. Cùng với đó, xét về mức cạnh tranh, đây được coi là phân khúc "ngách", ít cạnh tranh trong thị trường bất động sản.

Giới chuyên gia đánh giá, ngành dịch vụ dưỡng lão chắc chắn là một lĩnh vực đầu tư buộc phải phát triển, dù muốn hay không. Nếu phát triển bài bản, lĩnh vực này có thể trở thành "mỏ vàng" của ngành bất động sản và dịch vụ.

Trên thế giới, tại các quốc gia có dân số già như Nhật Bản, Đức, Thụy Điển hay Úc, nhà ở cho người cao tuổi không còn đơn thuần là nơi cư trú, mà được phát triển thành hệ sinh thái sống tích hợp: kết hợp nhà ở, chăm sóc y tế, cộng đồng sinh hoạt và hỗ trợ tâm lý.

Mô hình nổi bật như "Continuing Care Retirement Communities" (CCRC) tại Mỹ hay "smart aging villages" tại Nhật Bản đang cung cấp dịch vụ đa tầng – từ nhà ở độc lập có giám sát y tế, đến khu vực chăm sóc đặc biệt cho người có bệnh mãn tính. Điểm chung của các mô hình này là: hỗ trợ người cao tuổi sống độc lập, có kết nối xã hội và được chăm sóc chuyên nghiệp, liên tục theo nhu cầu sức khỏe thay đổi.

Một điểm quan trọng rút ra từ các mô hình này là sự cần thiết phải phát triển một hệ sinh thái toàn diện, không phải các dự án đơn lẻ.

Tại Việt Nam, loại hình "bất động sản dưỡng lão" vẫn khá xa lạ với thị trường Việt Nam. Theo thống kê của Viện đánh giá và nghiên cứu bất động sản Việt Nam (VARS IRE), cả nước chỉ có vài chục cơ sở tư nhân và các trung tâm công lập chăm sóc người già, phần lớn phục vụ ở mức cơ bản, không đáp ứng được tiêu chuẩn dịch vụ đa dạng từ chăm sóc y tế, dinh dưỡng đến sinh hoạt cộng đồng.

Với TP.HCM, đô thị lớn nhất cả nước, năm 2024 có 7 cơ sở trợ giúp và chăm sóc người cao tuổi công lập và 13 cơ sở ngoài công lập. Trong đó, có 6 cơ sở miễn phí do có đóng góp của các nhà hảo tâm, còn lại là thu phí. Số lượng doanh nghiệp tham gia phát triển bất động sản dưỡng lão rất ít, còn lại vẫn chọn cách "đứng ngoài quan sát".

Gần đây, một vài tập đoàn lớn quan tâm đến mô hình này như Vingroup hợp tác với Well Group (Nhật Bản) phát triển trung tâm dưỡng lão cao cấp tại Hà Nội hay Sun Group công bố dự án Sun Urban City ở Hà Nam tích hợp bệnh viện, khu dưỡng lão và không gian cộng đồng cho người già.

Tương tự, các nhà phát triển bất động sản khác như Trần Anh Group dành hơn 20 ha đất tại Long An để xây viện dưỡng lão cao cấp, Novaland ở Phan Thiết và VinaLiving tại Quy Nhơn cũng hé lộ kế hoạch phát triển cơ sở chăm sóc, nghỉ dưỡng cho người cao tuổi. Những dự án này chỉ chiếm số rất ít so với quy mô thị trường.

Đứng trước tiềm năng của loại hình này, Vingroup đã ra mắt Vin New Horizon - mô hình ưu việt nhất cho người cao tuổi, nơi mỗi thành viên có thể chủ động lựa chọn hình thức phù hợp nhất theo nhu cầu bản thân. Dự án khu đô thị sẽ gồm bệnh viện dưỡng lão 5 sao và các trung tâm chuyên sâu về tim mạch - thần kinh, cơ xương khớp - chuyển hóa, nội tiết - dinh dưỡng, sức khỏe tinh thần - giấc ngủ, cũng như phòng chống lão hóa, cùng hệ thống trị liệu và wellness.

Theo ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup, vấn đề lớn nhất với người cao tuổi tại Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới là chưa có môi trường thực sự phù hợp để đi tiếp hành trình cuộc đời một cách chủ động và hạnh phúc.

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, cho rằng phát triển mô hình nhà ở cho người cao tuổi hiện nay là phù hợp, đặc biệt giữa bối cảnh khách hàng mở rộng. Theo đó, tầng lớp trung lưu và thượng lưu đang mở rộng nhanh chóng, với độ tuổi thuộc tầng lớp trung lưu phổ biến từ 30 - 55 tuổi; và từ 40 - 65 tuổi đối với tầng lớp thượng lưu.

Mô hình nhà ở cho người cao tuổi hứa hẹn sẽ mở ra thị trường đầy tiềm năng.

Các tầng lớp này sẽ trở thành đối tượng thúc đẩy nhu cầu về nhà ở cao cấp, bao gồm cả nhà ở dành cho người cao tuổi ở thời điểm hiện tại và trong thập kỷ tới, khi họ có điều kiện tài chính để lựa chọn những không gian sống phù hợp cho tuổi già. Hơn nữa, Việt Nam còn lợi thế cạnh tranh về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa và chi phí sinh hoạt tương đối thấp hơn nhiều nước phát triển, thu hút cả người nước ngoài về hưu và kiều bào hồi hương.

Chủ tịch Vars cho rằng, mô hình nhà ở cho người cao tuổi hứa hẹn sẽ mở ra thị trường đầy tiềm năng nhờ sản phẩm phù hợp với nhu cầu và tâm lý người cao tuổi hiện đại. Việc phát triển loại hình bất động sản này không những giúp chủ đầu tư đón đầu cơ hội nhờ nhu cầu cao mà còn giúp các chủ đầu tư hưởng lợi từ các chính sách khuyến khích phát triển, nhờ chiến lược quốc gia về già hóa dân số đang khuyến khích các mô hình chăm sóc người cao tuổi thông minh, phi tập trung.

Thêm vào đó, việc phát triển các dự án nhà ở cho người già thường gắn với các khu đại đô thị ven trung tâm, nơi giá đất còn tương đối mềm so với lõi đô thị, giúp nhà đầu tư tiết kiệm chi phí đầu vào và hưởng lợi từ hệ thống giao thông đang ngày càng hoàn thiện, rút ngắn khoảng cách giữa trung tâm và vùng ven.