Người phụ nữ chi 6,5 tỷ đồng mua biệt thự hơn 495 m² nhưng chỉ nhận được căn 461 m², toà tuyên bố: “Thắng kiện nhưng vẫn phải bồi thường cho chủ đầu tư”

Vào tháng 6/2002, chị Trương ở quận Giang Ninh, tỉnh Giang Tô, ký hợp đồng mua một căn biệt thự do một chủ đầu tư tại địa phương phát triển. Hợp đồng ghi rõ diện tích xây dựng căn biệt thự là 495,17 m², trong đó diện tích sử dụng trong nhà là 483,51 m² và diện tích chung là 11,66 m². Tổng giá trị hợp đồng hơn 1,78 triệu NDT (hơn 6,5 tỷ đồng). Chị Trương cũng đã thanh toán toàn bộ số tiền cho bên bán.

Ngày 23/7 cùng năm, chủ đầu tư gửi thông báo để chị Trương nhận nhà. Khi tiến hành đo đạc, chị Trương phát hiện diện tích thực tế của căn biệt thự giảm hàng chục mét vuông so với hợp đồng. Chị từ chối nhận nhà và yêu cầu chủ đầu tư hoàn trả số tiền tương ứng với diện tích bị hụt.

Qua kiểm tra, Cục Nhà đất quận Giang Ninh kết luận diện tích xây dựng thực tế của căn biệt thự là 461,67 m², không có diện tích sử dụng chung và hụt hơn 33,50 m² so với số liệu trên hợp đồng.

Quyết không để bản thân chịu thiệt, tháng 11/2005, chị Trương khởi kiện chủ đầu tư ra tòa án quận Giang Ninh, yêu cầu đơn vị này chịu trách nhiệm bồi thường. Theo tính toán, phần sai lệch cho phép là 3% là 14,86 m², trị giá khoảng 53.000 NDT; phần vượt quá 3% là 18,64 m², trị giá khoảng 67.000 NDT. Phần vượt quá này được chị Trương yêu cầu bồi thường gấp đôi, tổng cộng hơn 180.000 NDT (hơn 666 triệu đồng).

Ảnh minh hoạ: Internet

Trong quá trình xét xử, phía chủ đầu tư thừa nhận có sai số về diện tích nhưng lập luận rằng căn biệt thự là căn biệt lập, không có diện tích chung. Họ cho rằng việc hợp đồng ghi nhận có diện tích sử dụng chung là sai và vi phạm pháp luật Trung Quốc.

Tòa án quận Giang Ninh nhận định hợp đồng mua bán nhà giữa chị Trương và phía chủ đầu tư là hợp pháp và có hiệu lực. Là doanh nghiệp chuyên về phát triển bất động sản, đơn vị này phải hiểu rõ việc căn biệt thự này có diện tích chung hay không. Việc tự ý giảm diện tích sử dụng trong nhà rõ ràng là vi phạm hợp đồng.

Về phía nguyên đơn, sau khi nhận thông báo nhận nhà, chị Trương vừa không muốn hủy hợp đồng, vừa từ chối nhận nhà. Điều này gây thiệt hại cho chủ đầu tư và toà tuyên bố phần thiệt hại này cũng phải được bồi thường.

Cuối cùng, tòa án địa phương ra phán quyết chị Trương thắng kiện. Phía chủ đầu tư phải hoàn trả cho chị Trương hơn 180.000 NDT tiền mua nhà, nhưng đồng thời, chị Trương cũng phải bồi thường 36.500 NDT (hơn 135 triệu đồng) chi phí hợp lý phát sinh cho đối phương.

Vụ việc của chị Trương là minh chứng cho quyền lợi của khách hàng trong giao dịch bất động sản, đồng thời nhắc nhở các chủ đầu tư phải minh bạch và tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản hợp đồng, tránh tranh chấp kéo dài và tổn thất pháp lý.

(Theo Sohu)