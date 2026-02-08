Người phụ nữ 38 tuổi đột ngột tử vong vì ngày nào cũng uống thứ nước "dễ gây nghiện"

Uống nước ngọt thường xuyên sẽ dẫn đến nhiều nguy cơ cho sức khỏe, trong đó có những bệnh nghiêm trọng chứ không chỉ đơn thuần là rối loạn tiêu hóa, tiểu đường...Thời gian qua đã ghi nhận những trường hợp tử vong do uống quá nhiều nước ngọt trong thời gian ngắn.



Điển hình, trường hợp người phụ nữ 38 tuổi ở Anh tử vong do uống 8 lít nước ngọt được dân cư mạng chia sẻ lại và gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự chủ quan trong chăm sóc sức khỏe của không ít người.

Người phụ nữ 38 tử vong sau một thời gian uống 8 lít nước ngọt có ga mỗi ngày cùng với thuốc chống trầm cảm. Ảnh minh họa.

Bà mẹ một con 38 tuổi ở Anh được phát hiện đã tử vong tại nhà. Khi đưa đến viện đã không Cơ quan giám định pháp y nhận định nạn nhân chết do tiêu thụ quá mức caffeine và fluoxetine.

Khai thác tiền sử bệnh, người nhà cho biết Victoria rất mê nước ngọt có ga, một ngày uống hết 8 lít, lại mắc bệnh trầm cảm nên phải uống thuốc fluoxetine. Kết quả điều tra cho thấy việc tiêu thụ quá nhiều caffeine trong nước ngọt có ga cộng với fluoxetine đã khiến Victoria đột tử.

Được biết, trước khi qua đời người phụ nữ 38 tuổi này vật lộn với chứng trầm cảm và hoang tưởng nên phải uống thuốc chống trầm cảm fluoxetine. Cô bắt đầu làm quen với rượu vodka và đặc biệt rất mê uống nước ngọt. Loại nước này cũng giúp Victoria không bị khô môi do tác dụng phụ của thuốc chống trầm cảm. Mỗi ngày cô uống hết 4 chai nước ngọt loại 2 lít.

Theo Health, caffeine là thành phần trong nước ngọt có tác dụng kích thích hệ thần kinh trung ương và adenosine - một chất hóa học liên quan đến cơn buồn ngủ. Những người tiêu thụ nhiều caffeine từ thức uống có ga và cà phê trong thời gian dùng thuốc fluoxetine nguy cơ cao bị hội chứng serotonin, tức là tình trạng các tế bào thần kinh trong não tăng động quá mức, có thể gây tử vong. Dấu hiệu của hội chứng serotonin bao gồm sốt cao, rối loạn, run rẩy, đổ mồ hôi và tim đập nhanh.

Tác hại khôn lường của việc uống nước ngọt thường xuyên

Dễ gây tăng cân: Các loại nước ngọt đều chứa lượng đường cao, có liên quan đến tăng cân và ảnh hưởng xấu tới sức khỏe.

Lượng đường trong máu và insulin tăng đột biến: Việc tiêu thụ nước ngọt thường xuyên khiến lượng đường trong máu và insulin tăng đột biến. Theo thời gian, điều này có thể dẫn đến tình trạng kháng insulin, đóng vai trò quan trọng trong việc khởi phát bệnh đái tháo đường type 2.

Gây hại xương: Một số nghiên cứu cho thấy rằng acid photphoric, được tìm thấy trong nhiều loại nước ngọt có ga, có thể cản trở sự hấp thụ canxi, làm xương yếu đi và tăng nguy cơ gãy xương.

Gây hại cho thận: Uống nước ngọt có hàm lượng đường cao dễ làm tăng nồng độ acid uric trong cơ thể. Điều này có thể khiến các tinh thể hình thành trong thận, dẫn đến sỏi thận.

Tăng nguy cơ mắc bệnh tim: Theo CDC Hoa Kỳ, mặc dù có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch nhưng uống nước ngọt hàng ngày làm tăng nguy cơ phát triển bệnh tim do tiêu thụ quá nhiều đường, có thể dẫn đến béo phì, đái tháo đường và tăng huyết áp.

Nguy cơ ung thư: Theo Sức khỏe & Đời sống một phần 330ml đồ uống có ga có đường thường chứa khoảng 35g đường, tương đương cung cấp khoảng 140 kcal năng lượng, trong khi cung cấp rất ít giá trị dinh dưỡng khác. Đó là khoảng gấp đôi giới hạn được khuyến nghị hàng ngày về lượng đường bổ sung. Lượng đường bổ sung cao có liên quan đến nhiều kết quả bất lợi cho sức khỏe, từ tăng cân và nguy cơ viêm nhiễm đến các tình trạng sức khỏe tâm thần và thậm chí gây ung thư.

Rất hại răng: Nếu bạn muốn tránh những loại thực phẩm và đồ uống có thể dẫn đến các vấn đề về răng miệng thì chắc chắn cần phải bỏ ngay thói quen uống nước ngọt hàng ngày. Đường bổ sung và acid trong nước ngọt có thể ăn mòn men răng, lớp ngoài cùng của răng, dẫn đến sâu răng.

Tăng nguy cơ mắc bệnh gan: Uống nước ngọt hàng ngày khiến cơ thể tiêu thụ quá nhiều đường tinh luyện có hàm lượng fructose cao, có thể khiến gan bị quá tải và dẫn đến tích tụ thêm chất béo, dễ dẫn đến bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.