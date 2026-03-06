Người phụ nữ 35 tuổi ngày nào cũng uống trà chanh, 1 năm sau đi khám, kết quả khiến nhiều người giật mình

Bạn nghĩ mỗi ngày một ly trà chanh là biểu tượng của cuộc sống “healthy” nơi công sở? Chị Lý, 35 tuổi ở Trung Quốc, cũng từng tin như vậy cho đến khi cầm trên tay tờ kết quả khám sức khỏe định kỳ với hàng loạt chỉ số bị đánh dấu bất thường. Ở tuổi 35 nhưng mật độ xương tương đương người ngoài 60, gan nhiễm mỡ nhẹ, viêm dạ dày mạn tính… Thói quen tưởng như vô hại ấy hóa ra lại để lại nhiều hệ lụy âm thầm.

Xương suy yếu vì mất cân bằng khoáng chất

Nhiều loại trà chanh đóng chai hoặc pha sẵn chứa phosphate và các phụ gia tạo vị. Khi vào cơ thể, phosphate có thể liên kết với ion canxi trong máu, ảnh hưởng đến cân bằng canxi. Nếu chế độ ăn không đủ bù đắp, cơ thể sẽ huy động canxi từ xương để duy trì nồng độ trong máu. Việc này kéo dài có thể góp phần làm giảm mật độ xương. Kết quả đo mật độ xương của chị thấp hơn trung bình cùng tuổi khoảng 15%, một con số không thể xem nhẹ.

Bên cạnh đó, đồ uống có tính axit cao nếu dùng thường xuyên có thể ảnh hưởng đến cân bằng axit kiềm trong cơ thể. Dù cơ thể có cơ chế điều hòa rất chặt chẽ, việc nạp quá nhiều thực phẩm, đồ uống có tính axit kèm chế độ ăn thiếu rau xanh vẫn có thể tác động gián tiếp đến sức khỏe xương về lâu dài.

Dạ dày và hệ tiêu hóa “quá tải”

Một ly trà chanh đá khi bụng đói có thể tạo cảm giác sảng khoái tức thì, nhưng độ axit cao lại kích thích niêm mạc dạ dày. Sau một năm duy trì thói quen này, nội soi cho thấy chị bị viêm dạ dày mạn tính mức độ nhẹ, niêm mạc xung huyết và phù nề.

Không chỉ vậy, lượng đường và chất bảo quản trong trà chanh pha sẵn còn ảnh hưởng đến hệ vi sinh đường ruột. Khi lợi khuẩn suy giảm, cơ thể có thể gặp tình trạng rối loạn tiêu hóa, đầy bụng, thậm chí giảm hấp thu một số vitamin như vitamin K. Những thay đổi này thường diễn ra âm thầm, chỉ được phát hiện khi xét nghiệm.

Cái bẫy “ít ngọt” và nguy cơ rối loạn chuyển hóa

Nhiều người chọn mức “ít đường” hoặc “nửa đường” mà không biết rằng một ly trà chanh cỡ lớn vẫn có thể chứa lượng đường tương đương 10 đến 12 viên đường nhỏ. Lượng đường lỏng hấp thu nhanh khiến đường huyết tăng vọt trong thời gian ngắn, buộc tuyến tụy phải tiết nhiều insulin để điều chỉnh.

Sau một năm, chỉ số HbA1c tức hemoglobin glycat hóa, phản ánh mức đường huyết trung bình trong 2 đến 3 tháng, của chị ở ngưỡng tiền đái tháo đường. Đồng thời, siêu âm bụng phát hiện gan nhiễm mỡ nhẹ. Khi chuyển hóa fructose từ đường, gan có xu hướng chuyển một phần thành triglyceride, lâu dài có thể dẫn đến tích tụ mỡ trong gan. Các men gan như ALT và AST cũng tăng nhẹ, cho thấy gan bắt đầu chịu áp lực.

Câu chuyện của chị Lý không có nghĩa trà chanh là “thủ phạm” duy nhất, nhưng cho thấy một thói quen nhỏ lặp lại mỗi ngày có thể tạo nên thay đổi lớn sau một năm. Thay vì trà chanh pha sẵn nhiều đường, lựa chọn nước ấm với vài lát chanh tươi, giảm đường và hạn chế uống khi đói có thể là cách dung hòa giữa sở thích và sức khỏe. Khi các mũi tên bất thường trên phiếu xét nghiệm dần biến mất, đó mới thực sự là “vị ngọt” đáng giá.

Nguồn và ảnh: Sohu