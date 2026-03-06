Cứu sống bé trai 27 tháng tuổi hóc hạt nhãn

Tối 5/3, Trung tâm Y tế Quỳ Châu (xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa cấp cứu thành công một trường hợp trẻ nhỏ bị hóc dị vật đường thở nguy kịch.

Bệnh nhi là cháu N.M.A. (27 tháng tuổi, trú xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh) nhập viện vào khoảng 9h30 sáng cùng ngày.

Theo người nhà, khoảng 10 phút trước khi nhập viện, trong lúc ăn quả nhãn tại nhà, cháu bất ngờ bị hóc. Gia đình đã cố gắng xử trí ban đầu nhưng không hiệu quả nên nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế.

Khi nhập viện, trẻ trong tình trạng tím tái toàn thân, ngừng thở , không còn phản xạ, nghi do dị vật gây tắc nghẽn đường thở. Kíp trực cấp cứu lập tức triển khai các biện pháp hồi sức khẩn cấp. Các bác sĩ tiến hành nghiệm pháp Heimlich, ép tim ngoài lồng ngực và hỗ trợ hô hấp.

Qua thăm khám, kíp cấp cứu phát hiện dị vật là hạt nhãn mắc trong đường thở. Dị vật sau đó được lấy ra kịp thời, giúp khai thông đường thở cho trẻ.

Các y, bác sĩ lấy dị vật trong đường thở cháu bé.

Sau khoảng 7 - 10 phút cấp cứu tích cực, trẻ dần hồng trở lại, nhịp tim và hô hấp ổn định. Chỉ số SpO₂ cải thiện rõ rệt khi được hỗ trợ thở oxy.

Hiện, bệnh nhi đang được theo dõi và chăm sóc tích cực tại Trung tâm y tế Quỳ Châu.