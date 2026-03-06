Người phụ nữ 47 tuổi tử vong vì mê ăn canh váng dầu, bác sĩ cảnh báo ngay thói quen "sát thủ thầm lặng"

Ăn quá nhiều dầu mỡ, đặc biệt là thực phẩm chiên rán và dầu chiên đi chiên lại, là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các bệnh cấp và mãn tính nguy hiểm như viêm tụy cấp, đột quỵ, nhồi máu cơ tim, gan nhiễm mỡ và ung thư, dễ gây tử vong. Trường hợp điển hình là một phụ nữ 47 tuổi ở Trung Quốc tử vong do t hường xuyên ăn món canh nhiều dầu mỡ.

Bệnh nhân là bà Trương Bích 47 tuổi. Theo lời kể của gia đình, buổi sáng trước khi nhập viện, bà Trương thức dậy và xuất hiện triệu chứng đau đầu dữ dội, cơn đau lan lên cổ, kèm theo chóng mặt, buồn nôn, nôn mửa và mất thăng bằng. Ban đầu, bà Trương nghĩ do bản thân mệt mỏi, chỉ cần nghỉ ngơi một lúc sẽ khỏi. Tuy nhiên, hai tiếng sau, các dấu hiệu không hề thuyên giảm nên bà được người thân đưa đi cấp cứu, theo trang tin China Times.

Tại viện sau khi xét nghiệm kết quả cho thấy huyết áp của bệnh nhân ở mức cực cao 260/140 mmHg (trong khi mức bình thường là 120/80 mmHg). Bà được chẩn đoán xuất huyết tiểu não với lượng máu xuất huyết là khoảng 15ml. Mặc dù được điều trị khẩn cấp nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi.

Người phụ nữ 47 tuổi tử vong vì thói quen ăn canh nhiều dầu mỡ. Ảnh minh họa.

Khai thác tiền sử bệnh, bác sĩ phát hiện trước đây, bà Trương từng mắc huyết áp cao và được bác sĩ khuyên nên điều chỉnh chế độ ăn uống. Tuy nhiên, bệnh nhân đã bỏ ngoài tai lời của bác sĩ. Bà vẫn thường xuyên ăn các món canh hầm từ xương bò, xương lợn, móng giò... chứa nhiều dầu mỡ.

Theo bác sĩ, với người khỏe mạnh, các món canh hầm chứa sẽ không gây ảnh hưởng quá nghiêm trọng tới sức khỏe. Tuy nhiên, với những người mắc sẵn bệnh lý nền, chẳng hạn như huyết áp cao, việc thường xuyên ăn các món canh hầm nhiều dầu mỡ hại cho sức khỏe tim mạch. Đặc biệt, tăng huyết áp kéo dài không được điều trị kịp thời là một trong những nguyên nhân "phá vỡ" mạch máu và gây ra đột quỵ xuất huyết não.

Cách phòng ngừa đột quỵ

- Nên kiểm tra huyết áp thường xuyên, uống thuốc hạ huyết áp đều đặn theo chỉ định của bác sĩ.

- Xây dựng chế độ ăn uống hợp lý, bao gồm: giảm tiêu thụ muối và thực phẩm chứa nhiều muối; hạn chế ăn thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ, chất béo bão hòa, tránh sử dụng rượu bia, thuốc lá. Thay vào đó, mọi người cần tăng cường ăn các loại rau củ quả giàu chất xơ, thực phẩm chứa chất béo lành mạnh,...

- Duy trì cân nặng hợp lý.

- Hạn chế ngồi lâu, nên đứng dậy vận động nhẹ sau mỗi giờ làm việc.

- Tập thể dục đều đặn như đi bộ, chạy bộ, đạp xe, yoga,... tối thiểu 150 phút/tuần .

- Giảm căng thẳng, ngủ đủ giấc từ 7-8 tiếng để ổn định huyết áp.

- Khám sức khỏe định kỳ để theo dõi tình trạng sức khỏe và tầm soát sớm các yếu tố nguy cơ như mỡ máu, tiểu đường.

- Khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau đầu dữ dội, mất thăng bằng, yếu liệt tay chân, liệt mặt,... mọi người nên lập tức đến bệnh viện để thăm khám và điều trị kịp thời.

Tác hại khôn lường của dầu ăn chiên lại nhiều lần

- Nguy cơ đối với tim mạch: Theo các chuyên gia tiêu thụ thực phẩm chiên bằng dầu đã qua sử dụng nhiều lần có liên quan đến tăng nguy cơ bệnh tim mạch. Nguyên nhân chủ yếu do sự hiện diện của chất béo chuyển hóa và lipid bị oxy hóa, cả hai đều là tác nhân gây xơ vữa động mạch, tăng huyết áp và cholesterol cao.

Người phụ nữ 51 tuổi tử vong sau bữa ăn cùng bạn bè, nguyên nhân từ món “cực độc” ít ai ngờ ĐỌC NGAY

- Tăng nguy cơ ung thư: Dầu ăn qua sử dụng nhiều lần liên quan đến quá trình hình thành ung thư. Nguyên nhân chính do sự xuất hiện của các aldehyde độc hại và acrolein - hợp chất hình thành khi dầu bị phân hủy ở nhiệt độ cao, có thể gây tổn hại ADN và thúc đẩy sự phát triển của tế bào ung thư.

- Tăng cân, không tốt cho đường ruột: Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Dinh dưỡng chỉ ra rằng các loại dầu bị phân hủy ảnh hưởng tiêu cực đến ruột, làm tăng viêm hệ thống, từ đó góp phần gây béo phì và rối loạn chuyển hóa.

- Không tốt cho gan: Tiêu thụ dầu chiên lại liên tục khiến hệ thống chống oxy hóa của gan bị quá tải, làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ không do rượu và viêm gan.

Minh Hoa (t/h)