Quên những cơn đau do viêm cột sống dính khớp, nữ điều dưỡng ép tim cứu sống bảo vệ siêu thị

Đồng hồ điểm 12 giờ trưa, điều dưỡng Phạm Thị Thúy Hà (Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai) vẫn ngồi miệt mài làm việc. “Các em đợi chị một chút nhé”, chị nói, rồi nhanh chóng hoàn tất các bước kiểm tra hồ sơ, thuốc trên máy tính, sau đó vội vàng ra kiểm tra người bệnh. Ngó cụ ông xem các chỉ số có bất thường không, rồi lại bón ăn cho cụ bà giường kế bên. Mái tóc ngắn gọn gàng, năng động, nụ cười thân thiện luôn hiện trên môi cùng tiếng nói ấm áp, hào sảng, chị Hà tạo cảm giác an tâm, thân thiện cho bất cứ ai ngay lần gặp đầu tiên.

Điều dưỡng Phạm Thị Thúy Hà miệt mài ngồi làm việc.

Chị là nữ điều dưỡng cứu người bảo vệ bị ngừng tim giữa siêu thị…

Nhiều ngày qua, mạng xã hội xôn xao tìm kiếm thông tin của nữ điều dưỡng kịp thời cứu người ngừng tim giữa siêu thị. Đoạn video ngắn trích xuất từ camera đủ nói lên sự kịch tính, những giây phút nghẹt thở cứu người ngừng tuần hoàn của nữ điều dưỡng luôn hết lòng vì sự sống của người dân. Nữ điều dưỡng ấy chính là chị Phạm Thị Thúy Hà, một cán bộ y tế của Bệnh viện Bạch Mai.

Tình huống hôm đó diễn ra vào khoảng 19h tối ngày 25/2, tại một siêu thị lớn (Kim Liên, Hà Nội), một bảo vệ bất ngờ co giật, tím tái rồi ngừng thở, ngừng tuần hoàn. Tình huống nguy kịch, ai cũng ngỡ ngàng và phần lớn không ai biết phải làm sao để cứu bệnh nhân ngoài việc hô hoán và gọi cấp cứu.

Tại thời điểm ấy, chị Hà cũng có mặt ở gần hiện trường. Thấy mọi người hô hoán, không do dự, chị nhanh chóng tiếp cận bệnh nhân, kiểm tra tình trạng, nhận thấy có dấu hiệu ngừng thở, ngừng tuần hoàn nên ngay lập tức tiến hành ép tim ngoài lồng ngực, cấp cứu tại chỗ.

Sau khoảng 2 phút kiên trì ép tim liên tục, bệnh nhân có mạch đập trở lại, tình trạng tím tái cải thiện, ý thức dần được phục hồi. Tiếp đó, trong lúc chờ xe cấp cứu đến, cứ 5 phút chị lại kiểm tra huyết áp, mạch người bệnh một lần để kiểm soát tối đa các vấn đề bất ngờ xảy ra.

Điều dưỡng Phạm Thị Thúy Hà làm việc tại Trung tâm Chống độc.

“Ép tim - cấp cứu ngừng tuần là kỹ thuật bọn mình được học, đào tạo bài bản khi còn ngồi trên ghế trường y. Mình lại được làm việc tại Trung tâm Chống độc, liên tục tiếp xúc với các ca bệnh cần hồi sức cấp cứu nên kỹ năng này gần như thực hiện hàng ngày. Đồng thời, bệnh viện cũng thường xuyên tổ chức đào tạo, nâng cao tay nghề cho cán bộ nhân viên, nhất là cấp cứu ngừng tuần hoàn luôn rất được trú trọng, quan tâm. Thậm chí, kỹ năng này được tổ chức đào tạo, kiểm tra đánh giá thường quy hàng năm với toàn bộ cán bộ nhân viên Bệnh viện Bạch Mai. Cứu chữa cho người bệnh là chuyện hàng ngày ở viện nên khi gặp những tình huống ấy xảy ra thì cứ thế làm theo bản năng, theo phản xạ thôi”, chị Hà nói.

Ngừng tuần hoàn hay còn gọi là ngừng tim là trạng thái gián đoạn đột ngột hoạt động của tim, khiến máu không thể bơm đến các bộ phận của cơ thể, đặc biệt là não. Nếu không cấp cứu kịp thời, khẩn cấp sẽ gây mất ý thức, ngừng thở đồng nghĩa với tử vong nhanh chóng.

Điều dưỡng Hà kể lại chuyện cứu bảo vệ ngừng tim tại siêu thị vào ngày 25/2.

Mục đích cao nhất của cấp cứu ngừng tuần hoàn là duy trì nhịp thở, quá trình vận hành của nhịp tim, ngăn chặn nguy cơ não ngừng hoạt động với biến chứng gây tổn thương các bộ phận khác trong cơ thể.

Khi rơi vào trạng thái ngừng tuần hoàn, bệnh nhân sẽ phải đối mặt với nguy cơ thiếu máu mang oxy tới cơ quan. Đây cũng là nguyên nhân gây tử vong hoặc biến chứng tổn thương não vĩnh viễn trong thời gian vài phút. Nếu phát hiện sớm và cấp cứu nhanh chóng, đúng cách thì bệnh nhân có thể thoát được những mối nguy này. Hiểu rõ những điều đó, với tấm lòng giàu y đức, chị Hà không thể không ra tay cứu giúp.

Bất chấp những cơn đau hành hạ do viêm cột sống dính khớp vẫn ép tim cứu người

Để thực hiện kỹ thuật ép tim ngoài lồng ngực cứu sống người bệnh, người thực hiện cũng cần có sức khỏe. Nhưng chị Hà, điều dưỡng cứu giúp người bác bảo vệ, cũng đang là một bệnh nhân.

Chị Hà kể, chị bị bệnh viêm cột sống dính khớp hành hạ nhiều năm nay. Căn bệnh khiến tất cả các khớp trên cơ thể chị đều đau nhức, phải dùng thuốc giảm đau thường xuyên. Trong khi kỹ thuật ép tim cứu người đòi hỏi lực, nhịp độ đều đặn và liên tục, từng động tác phải thực hiện đủ độ mạnh, dứt khoát.

Dù mắc bệnh xương khớp lâu năm, nhưng với tư cách là một người làm trong ngành y, thì lại càng không bao giờ cho phép bản thân đứng yên nhìn người gặp nạn mà không cứu. “Mình có bệnh thì cũng kệ thôi! Khi gặp tình huống cấp bách cần cứu người như vậy thì cứu thôi. Không thể và không bao giờ ngồi yên được”, chị Hà tâm sự.

Là điều dưỡng được đào tạo bài bản, được thực hành thường xuyên trên những ca lâm sàng, không có gì khó hiểu khi chị có phản ứng nhanh gọn, dứt khoát như vậy. Nhưng trên tất cả đó là tấm lòng giàu y đức của một nhân viên y tế luôn coi sự sống của con người.

“Thực sự, mình không suy nghĩ hay đắn đo điều gì lúc đó cả, chỉ nghĩ làm sao ép tim thành công, cứu sống người bệnh. Bởi thực sự nếu không làm ngay, người bệnh có thể không còn cơ hội”, chị nói.

Tình huống xảy ra khi chị Hà đang ngoài giờ làm việc, tranh thủ đợi đón con, ghé siêu thị mua đồ chuẩn bị bữa tối. Không cần một lời giới thiệu, không chờ đợi hỗ trợ chuyên nghiệp và cũng không màng tình trạng bệnh tật của bản thân, chị hành động như một phản xạ rất bình thường của người làm y.

Hành động cao đẹp của chị được ghi nhận xứng đáng. Tối 5/3, chị vui mừng thông báo mình được nhận giấy khen của chi hội điều dưỡng, của bệnh viện và của Bộ y tế.

Ngày hôm ấy, khi xe cấp cứu đi rồi, mọi người mới hay, người vừa cứu bác bảo vệ ngừng tim ở giữa siêu thị đông người chính là một điều dưỡng của Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai). Sự việc diễn ra đúng tối 25/2, trước Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Và giờ đây ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 cũng đã cận kề, xin được cúi đầu gửi lời tri ân sâu sắc đến những nữ nhân viên y tế như chị Hà, những người đã luôn hết lòng vì sự sống của nhân dân, quên đi bệnh tật đau đớn để phục vụ cộng đồng.