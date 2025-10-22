Người phụ nữ 32 tuổi tử vong sau khi tắm nước nóng

Rapper Victoria Lerman, 32 tuổi, một TikToker sống tại miền nam nước Nga, được phát hiện tử vong vào đầu năm nay trong phòng tắm tại căn hộ của mình ở thành phố Achinsk, vùng Krasnoyarsk Krai.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy thân thể cô có nhiều vết bỏng nghiêm trọng, dẫn đến biến dạng. Theo các báo cáo của cơ quan chức năng, bạn trai phát hiện Victoria tử vong sau nhiều giờ cô bảo với anh rằng mình đi tắm.

Cuộc điều tra sơ bộ kết luận rằng Victoria thiệt mạng do bỏng bởi nhiệt độ nước trong bồn quá cao. Khi bắt đầu tắm, cô bật nước quá nóng dẫn đến sốc phản vệ do đau đớn. Cú sốc khiến cô gái ngất xỉu và ngã xuống. Victoria bất tỉnh nhiều giờ với nước nóng đổ thẳng xuống mặt.

Việc tiếp xúc với nước nóng trong nhiều giờ khiến khuôn mặt của Victoria biến dạng nghiêm trọng. Sau đó người bạn trai vào phòng tắm, phát hiện sự việc và lập tức gọi cấp cứu nhưng đã quá muộn.

Một số người thân và bạn bè của Victoria không tin vào câu chuyện mà bạn trai cô kể lại. Họ không nghĩ đây là tai nạn mà nghi ngờ người đàn ông này có hành vi bất thường.

Trong khi đó, cảnh sát phát hiện trong căn hộ của nạn nhân có nhiều chất kích thích, thuốc cấm.

Ủy ban điều tra của vùng Krasnoyarsk Krai cho biết: "Theo dữ liệu sơ bộ, Victoria Lerman và bạn trai của cô đã sống chung trong căn hộ tại thành phố Achinsk. Vào đêm xảy ra sự việc, người bạn trai phát hiện Victoria nằm chết trong bồn tắm chứa đầy nước nóng. Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã tìm thấy nhiều chất nghi ngờ là ma túy trong căn hộ. Cơ quan chức năng tình nghi cặp đôi đã sử dụng ma túy khi vụ việc xảy ra.

Một cuộc khám nghiệm pháp y hiện đã được tiến hành để xác định nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của nạn nhân".

Bạn bè và gia đình của Victoria cho biết, trong tang lễ, thi thể cô được đặt trong quan tài đóng kín nắp để không làm khách viếng sợ hãi. Người bạn trai của cô đã không đến tham dự đám tang.

Tắm nước nóng giúp tăng cường lưu thông máu, giảm căng cơ, giải tỏa mệt mỏi nhưng cũng có thể mang lại những nguy cơ tiềm ẩn cho da và sức khỏe nói chung.

- Làm trầm trọng một số tình trạng bệnh da: Nước nóng gây tổn thương cho các tế bào keratin nằm ở lớp biểu bì, lớp ngoài cùng của da khiến da khô và ngăn không cho tế bào giữ độ ẩm. Bên cạnh đó, tắm nước quá nóng cũng có thể làm cho một số tình trạng da trở nên tồi tệ hơn do nhiệt độ cao hơn khiến da dễ bị khô hơn và khiến các tình trạng như bệnh chàm trở nên. Điều này cũng làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, dị ứng và các kích ứng da khác.

-Gây rụng tóc: Thường xuyên dội nước nóng lên đầu có thể làm tổn thương chân tóc và dẫn đến rụng tóc nhiều. Tiến sĩ Syed, bác sĩ da liễu, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ và cấy ghép tóc tại Phòng khám Royal Lush, New Delhi (Ấn Độ) phân tích nước nóng làm mất đi lớp da dầu tự nhiên, khiến da đầu dễ khô và kích ứng. Ngoài ra, nó làm hỏng kết cấu của tóc, dẫn đến dễ gãy rụng.

-Làm to lỗ chân lông: Hơi từ nước nóng có thể làm mở lỗ chân lông trên da của bạn và khiến chúng có thể to hơn. Khi lỗ chân lông mở rộng, chúng dễ tích tụ tế bào chết, bã nhờn, bụi bẩn và các tạp chất khác, có thể dẫn đến nổi mụn.

-Dẫn đến tăng huyết áp: Mặc dù có nhiều ý kiến cho rằng tắm nước nóng giúp cải thiện tim mạch nhưng trang sức khỏe Boldsky khuyên những người đã có sẵn các bệnh tim mạch, chẳng hạn như tăng huyết áp, nên tránh tắm nước nóng. Hơi nóng từ nước có thể làm tăng tuần hoàn máu của cơ thể, điều này có thể làm trầm trọng thêm tình trạng huyết áp cao.

Thực chất, tắm nước nóng có nhiều hiệu quả tích cực cho thể chất và tinh thần. Để có nhiệt độ tắm nước nóng tốt nhất, bạn hãy đun nước đến 112 độ F, tức là khoảng 44 độ C. Mặc dù nó có vẻ ấm đối với một số người, nhưng đây thực chất là độ "nóng" lý tưởng. Tuy nhiên bạn cũng nên cân nhắc việc tắm nước nóng mỗi ngày để tránh một số hệ lụy nêu trên.

