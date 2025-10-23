Người phụ nữ 27 tuổi "máu trắng đục" vì thường xuyên uống thứ nước vạn người mê

Mới đây, tại Thâm Quyến (Trung Quốc), một nữ bệnh nhân 27 tuổi tên Lương Mỹ đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Trước khi nhập viện, cô thường xuyên đau bụng dữ dội, cơ thể suy nhược rõ rệt.
Khi tiến hành xét nghiệm máu, đội ngũ y tế tại Bệnh viện số 8 trực thuộc Đại học Tôn Trung Sơn bất ngờ phát hiện máu của bệnh nhân không còn màu đỏ như bình thường mà chuyển sang trắng đục như sữa. Các chỉ số xét nghiệm cũng ở mức báo động khi cholesterol toàn phần cao gấp 7 lần, triglyceride vượt ngưỡng bình thường tới 60 lần.
Bác sĩ Lạc Minh Hồng, công tác tại Khoa Hồi sức tích cực, cho biết Lương Mỹ được chẩn đoán mắc viêm tụy cấp do rối loạn mỡ máu nghiêm trọng. Đây là một bệnh lý nguy hiểm khi tuyến tụy - cơ quan đóng vai trò tiết enzyme hỗ trợ tiêu hóa - bị viêm do lượng mỡ trong máu tăng quá cao, gây tổn thương tế bào. Nếu không được xử lý kịp thời, bệnh có thể dẫn đến suy đa tạng và đe dọa tính mạng.
Khai thác tiền sử bệnh, bác sĩ không khỏi choáng váng khi được biết cô gái này có sở thích uống trà sữa, thường sẽ là 3 cốc trà sữa mỗi ngày và kéo dài liên tục trong vòng nhiều tháng.
Để cứu bệnh nhân, các bác sĩ đã phải áp dụng phương pháp thay huyết tương nhằm hạ lipid máu và kiểm soát biến chứng. May mắn sau khi được điều trị, tình trạng của Lương Mỹ dần ổn định.
Theo các chuyên gia, viêm tụy cấp liên quan đến mỡ máu thường xuất phát từ chế độ ăn uống thiếu lành mạnh, cụ thể là việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm nhiều đường, chất béo bão hòa kết hợp với lối sống ít vận động. Để phòng tránh căn bệnh nguy hiểm này, mỗi người cần chú ý điều chỉnh thói quen hằng ngày.
Trước hết, nên hạn chế sử dụng các loại đồ uống chứa nhiều đường như trà sữa, nước ngọt có gas hay nước tăng lực. Thay vào đó, hãy ưu tiên bổ sung rau xanh, trái cây tươi, ngũ cốc nguyên hạt và những thực phẩm giàu chất xơ giúp cải thiện quá trình chuyển hóa. Đồng thời, việc lựa chọn chất béo tốt từ cá, các loại hạt, dầu thực vật thay cho dầu chiên rán nhiều lần cũng góp phần quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe tim mạch và tuyến tụy.
Ngoài chế độ ăn uống, duy trì vận động thể chất ít nhất 30 phút mỗi ngày sẽ giúp kiểm soát cân nặng, giảm tích tụ mỡ máu. Đặc biệt, việc khám sức khỏe định kỳ, kiểm tra mỡ máu và đường huyết là yếu tố then chốt để phát hiện sớm nguy cơ và có biện pháp can thiệp kịp thời.
Trà sữa là loại đồ uống được nhiều người ưa chuộng nhưng ít ai ngờ rằng đây là thức uống tiềm ẩn nhiều nguy cơ có hại có sức khoẻ.
Uống trà sữa gây tăng cân mất kiểm soát
Việc tiêu thụ trà sữa thường xuyên, đặc biệt là hàng ngày, có thể dẫn đến tăng cân mất kiểm soát, gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe.
Một ly trà sữa thông thường có thể chứa từ 300-500 calo, tương đương với một bữa ăn nhẹ. Nếu uống hàng ngày, lượng calo dư thừa này sẽ tích tụ, gây tăng cân nhanh chóng. Béo phì là nguyên nhân hàng đầu gây ra nhiều bệnh nguy hiểm như tiểu đường type 2, bệnh tim mạch, đột quỵ, cao huyết áp, gan nhiễm mỡ, thậm chí ung thư.
Bào mòn hệ tiêu hóa
Lượng đường và chất béo cao trong trà sữa có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa như đầy bụng, khó tiêu, táo bón và tiêu chảy. Ngoài ra, trà sữa còn có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về gan và đường ruột. Caffeine trong trà và lượng đường lớn có thể kích thích sản xuất axit dạ dày, làm tăng nguy cơ ợ nóng và trào ngược dạ dày, đặc biệt ở những người có tiền sử các vấn đề này.
Tăng nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ
Trà sữa thường chứa lượng đường và chất béo rất cao. Khi bạn tiêu thụ quá nhiều, cơ thể không thể xử lý hết lượng đường này, dẫn đến việc chuyển hóa chúng thành chất béo và tích tụ trong gan. Tình trạng này kéo dài sẽ gây ra gan nhiễm mỡ, thậm chí dẫn đến các bệnh lý nghiêm trọng hơn như viêm gan, xơ gan.
Dễ mắc tiểu đường, bệnh về tim mạch
Trà sữa thường chứa lượng đường rất cao, và việc tiêu thụ quá nhiều đường thường xuyên có thể dẫn đến tình trạng kháng insulin, một yếu tố chính gây ra bệnh tiểu đường tuýp 2. Ngoài ra, trà sữa còn chứa nhiều calo và chất béo, góp phần làm tăng cân và béo phì, cũng là những yếu tố nguy cơ quan trọng của bệnh tiểu đường.
Không chỉ tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, tiêu thụ quá nhiều trà sữa có thể dẫn đến, tăng huyết áp và tăng cholesterol - tất cả đều là những yếu tố nguy cơ chính gây bệnh tim mạch. Một số loại trà sữa, đặc biệt là những loại có kem béo hoặc topping nhiều dầu mỡ, có thể chứa nhiều chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa. Những chất béo này làm tăng mức cholesterol xấu (LDL) trong máu, góp phần làm tắc nghẽn động mạch và tăng nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ.
Gây mất ngủ và ảnh hưởng đến tâm trạng
Trà sữa thường chứa một lượng đáng kể caffeine từ trà, đặc biệt là trà đen. Caffeine là chất kích thích có thể gây khó ngủ, trằn trọc, thậm chí mất ngủ nếu tiêu thụ vào buổi chiều tối. Việc uống trà sữa hàng ngày, đặc biệt là gần giờ đi ngủ, có thể khiến cơ thể bạn khó thư giãn và đi vào giấc ngủ sâu.
Lượng đường cao trong trà sữa có thể khiến lượng đường trong máu tăng đột biến, dẫn đến cảm giác hưng phấn tạm thời, sau đó là sự tụt đường huyết khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, cáu kỉnh. Một số nghiên cứu cho thấy việc lạm dụng trà sữa có thể liên quan đến các vấn đề về tâm lý như lo âu và trầm cảm, đặc biệt ở thanh thiếu niên.