Người phụ nữ 27 tuổi "máu trắng đục" vì thường xuyên uống thứ nước vạn người mê

Mới đây, tại Thâm Quyến (Trung Quốc), một nữ bệnh nhân 27 tuổi tên Lương Mỹ đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Trước khi nhập viện, cô thường xuyên đau bụng dữ dội, cơ thể suy nhược rõ rệt.

Khi tiến hành xét nghiệm máu, đội ngũ y tế tại Bệnh viện số 8 trực thuộc Đại học Tôn Trung Sơn bất ngờ phát hiện máu của bệnh nhân không còn màu đỏ như bình thường mà chuyển sang trắng đục như sữa. Các chỉ số xét nghiệm cũng ở mức báo động khi cholesterol toàn phần cao gấp 7 lần, triglyceride vượt ngưỡng bình thường tới 60 lần.

Bác sĩ Lạc Minh Hồng, công tác tại Khoa Hồi sức tích cực, cho biết Lương Mỹ được chẩn đoán mắc viêm tụy cấp do rối loạn mỡ máu nghiêm trọng. Đây là một bệnh lý nguy hiểm khi tuyến tụy - cơ quan đóng vai trò tiết enzyme hỗ trợ tiêu hóa - bị viêm do lượng mỡ trong máu tăng quá cao, gây tổn thương tế bào. Nếu không được xử lý kịp thời, bệnh có thể dẫn đến suy đa tạng và đe dọa tính mạng.

Ảnh minh hoạ.

Khai thác tiền sử bệnh, bác sĩ không khỏi choáng váng khi được biết cô gái này có sở thích uống trà sữa, thường sẽ là 3 cốc trà sữa mỗi ngày và kéo dài liên tục trong vòng nhiều tháng.

Để cứu bệnh nhân, các bác sĩ đã phải áp dụng phương pháp thay huyết tương nhằm hạ lipid máu và kiểm soát biến chứng. May mắn sau khi được điều trị, tình trạng của Lương Mỹ dần ổn định.

Theo các chuyên gia, viêm tụy cấp liên quan đến mỡ máu thường xuất phát từ chế độ ăn uống thiếu lành mạnh, cụ thể là việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm nhiều đường, chất béo bão hòa kết hợp với lối sống ít vận động. Để phòng tránh căn bệnh nguy hiểm này, mỗi người cần chú ý điều chỉnh thói quen hằng ngày.

Ảnh minh hoạ.

Trước hết, nên hạn chế sử dụng các loại đồ uống chứa nhiều đường như trà sữa, nước ngọt có gas hay nước tăng lực. Thay vào đó, hãy ưu tiên bổ sung rau xanh, trái cây tươi, ngũ cốc nguyên hạt và những thực phẩm giàu chất xơ giúp cải thiện quá trình chuyển hóa. Đồng thời, việc lựa chọn chất béo tốt từ cá, các loại hạt, dầu thực vật thay cho dầu chiên rán nhiều lần cũng góp phần quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe tim mạch và tuyến tụy.

Ngoài chế độ ăn uống, duy trì vận động thể chất ít nhất 30 phút mỗi ngày sẽ giúp kiểm soát cân nặng, giảm tích tụ mỡ máu. Đặc biệt, việc khám sức khỏe định kỳ, kiểm tra mỡ máu và đường huyết là yếu tố then chốt để phát hiện sớm nguy cơ và có biện pháp can thiệp kịp thời.