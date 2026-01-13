Người nông dân sốc đến “tê liệt” khi phát hiện ung thư ở tuổi 33: 1 dấu hiệu đã xuất hiện từ 2 năm trước

Dấu hiệu cảnh báo ung thư xuất hiện từ 2 năm trước

James Rogers, một nông dân trồng cây thông Giáng sinh, hiện 34 tuổi, đến từ Berkhamsted thuộc hạt Hertfordshire, Anh, được chẩn đoán mắc căn ung thư đại trực tràng vào tháng 5 năm ngoái sau khi đến gặp bác sĩ gia đình vì đi ngoài ra máu.

Rogers cho biết: “Tôi thấy có một ít máu trong phân. Lúc đó tôi đang đi nghỉ, nhìn thấy máu thì hơi hoảng, rồi sau đó nó lại hết.”

“Nhưng tôi nghĩ ‘mình nên đi gặp bác sĩ về chuyện này’. Tôi từng thấy máu trước đây và luôn chủ động đi kiểm tra.”

“Các bác sĩ đã làm xét nghiệm máu và mọi thứ đều ổn – họ khẳng định chắc chắn rằng đó không phải là ung thư.”

“Nhưng tôi cũng làm xét nghiệm FIT [một xét nghiệm không xâm lấn để kiểm tra máu trong phân], và kết quả là dương tính. Sau đó tôi được biết là mình cần phải nội soi đại tràng.”

Sau khi nội soi đại tràng, mọi việc diễn ra rất nhanh và Rogers được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng. Anh phải trải qua một ca phẫu thuật khẩn cấp để loại bỏ khối u, trước khi bắt đầu một liệu trình hóa trị vô cùng khắc nghiệt.

James Rogers chụp ảnh cùng vợ Ellie Henderson.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên anh gặp phải một triệu chứng phổ biến của ung thư đại trực tràng. Hai năm rưỡi trước đó, anh cũng đã đến gặp bác sĩ gia đình sau khi phát hiện có máu trong phân. Lần đó, xét nghiệm FIT của anh cho kết quả âm tính.

“Bác sĩ phẫu thuật của tôi lần này nói rằng: ‘Ồ, có thể trước đó đó là một polyp bị chảy máu,’” Rogers cho biết.

Trong một số trường hợp, polyp – những khối u phát triển trong ruột và phần lớn là lành tính – có thể trở thành ung thư.

Rogers chia sẻ: “Ai mà biết được, nhưng có thể nếu lúc đó nó được loại bỏ thì bây giờ tôi đã không phải trải qua chuyện này?”

Khi được thông báo mình mắc bệnh, anh nói rằng bản thân quá sốc đến mức “không thực sự cảm thấy gì”.

“Tôi chỉ cảm thấy tê liệt về mặt cảm xúc. Tôi nghĩ mình bị sốc quá nên nó không có vẻ gì là thật,” anh nói.

“Nhưng khi thực tế dần hiện rõ, sự lo âu bắt đầu xuất hiện. Tôi được thông báo là cần chụp CT và MRI. Chờ đợi kết quả đó thực sự rất đáng sợ vì tôi không biết liệu ung thư có lan sang những bộ phận khác trong cơ thể hay không. Nếu có, tiên lượng sẽ tệ hơn rất nhiều.”

“Tôi thực sự cảm thấy rất may mắn vì bệnh không lan sang nơi khác trong cơ thể… điều đó khiến tôi nhìn cuộc sống theo một góc độ khác.”

Loại ung thư gia tăng đáng ngại ở người trẻ

Sau quá trình điều trị, Rogers được thông báo rằng kết quả chụp chiếu đầu tiên của anh “hoàn toàn ổn”.

“Khoảng một tháng trước, tôi đã chụp lần đầu tiên sau khi kết thúc điều trị và may mắn là mọi thứ đều ổn,” anh cho biết.

Giờ đây, anh muốn nâng cao nhận thức về căn bệnh này, vốn đang gia tăng một cách đáng lo ngại ở những người trẻ như anh.

Rogers bên vợ và các con gái.

“Ngày càng có nhiều người trẻ mắc ung thư,” anh nói. “Tôi chỉ muốn biến tình huống tiêu cực này thành điều tích cực bằng cách nâng cao nhận thức về các triệu chứng.”

Bà Genevieve Edwards, Giám đốc điều hành của tổ chức Ung thư Đại trực tràng Vương quốc Anh (Bowel Cancer UK), cho biết: “Chúng tôi vô cùng biết ơn James vì đã nâng cao nhận thức về trải nghiệm của anh ấy với ung thư đại trực tràng, và chúng tôi rất vui khi biết James đang hồi phục tốt sau quá trình điều trị.”

“Cứ mỗi 12 phút lại có một người tại Vương quốc Anh được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng, khiến đây trở thành loại ung thư phổ biến thứ tư.”

“Mặc dù căn bệnh này phổ biến hơn ở những người trên 50 tuổi, nhưng ngày càng có nhiều bằng chứng trên toàn cầu cho thấy ung thư đại trực tràng đang gia tăng ở người trẻ, bao gồm cả tại Anh.”

“Như câu chuyện của James cho thấy, ung thư đại trực tràng có thể điều trị và chữa khỏi, đặc biệt nếu được chẩn đoán sớm.”

Câu chuyện này xuất hiện trong bối cảnh đáng lo ngại khi số ca bệnh ở những người dưới 50 tuổi đã tăng vọt trong thập kỷ qua.

Mỗi năm, khoảng 42.000 người Anh được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng, trong đó có 17.400 người tử vong vì căn bệnh này.

Các dấu hiệu cảnh báo sớm bao gồm có máu trong phân, thay đổi thói quen đi tiêu, sụt cân và mệt mỏi, cũng như đau, xuất hiện khối u hoặc tắc ruột.