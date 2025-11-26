Người Nhật sống thọ: Mỗi bữa ăn họ đều ăn những món này - không món nào đắt tiền cả!

Vậy thói quen ăn uống của người Nhật có những bí mật gì? Hãy cùng "soi" 10 loại thực phẩm mà người Nhật thường ăn trong hầu hết các bữa ăn của họ. Đáng nói, nếu nhìn kỹ bạn sẽ thấy, không món nào trong số đó là món đắt tiền, tất cả đều rất bình thường.

1. Natto

Món này được gọi là "đậu hũ thối của Nhật", nhầy nhụa có sợi kéo dãn, mùi hơi mạnh. Thế nhưng, đây lại là món ăn sáng bắt buộc của người già Nhật. Nó được làm từ đậu tương lên men, chứa natto-kinase, đặc biệt tốt cho hệ tim mạch, là một trong "vũ khí bí mật" để người Nhật sống lâu.

Thông thường, người Nhật sẽ trộn món ăn này với xì dầu và mù tạt rồi ăn cùng cơm. Đây là một trải nghiệm khá đặc biệt về ăn uống lành mạnh.

2. Miso

Món "miso soup" thường xuyên xuất hiện trong phim Nhật. Miso là một loại tương đậu lên men, giàu lợi khuẩn, mỗi ngày uống một bát, là đang âm thầm chăm sóc hệ vi sinh đường ruột. Đường ruột tốt, miễn dịch tự nhiên mạnh. Đây là bí quyết chăm sóc sức khỏe giản dị họ giữ gìn qua nhiều thế kỷ.

3. Rong biển/tảo biển

Người Nhật ăn rong biển như chúng ta ăn rau xanh bình thường. Nori, wakame, kombu… những thực vật từ biển này rất giàu i-ốt, canxi, magiê và các khoáng chất . Chúng cũng là "viên đa sinh dưỡng" thiên nhiên, giúp cơ thể duy trì cân bằng chuyển hóa.

4. Cá biển sâu

Trên bàn ăn thường thấy các loại cá như sanma, cá hồi, cá saba... giàu omega-3, đặc biệt có lợi cho não và tim. Ăn nhiều cá, ít thịt đỏ là điều người Nhật vẫn làm. Đây lựa chọn nguồn đạm này là một phần quan trọng trong triết lý ăn uống của họ.

5. Khoai lang

Vào mùa đông, những xe khoai lang nướng trên đường phố Nhật là một cảnh tượng. Nó giàu chất xơ, vị thơm ngọt, là lựa chọn thay thế tinh bột chính tốt. Vừa đáp ứng "muốn ăn đồ ngọt" vừa thúc đẩy tiêu hóa - có thể gọi là "đồ ngọt lành mạnh".

6. Đậu phụ

Đậu phụ mềm mại, dễ tiêu hóa rất phù hợp người cao tuổi dùng. Đậu phụ cung cấp protein thực vật chất lượng, giảm gánh nặng từ thịt đỏ, là "khách quen" trên bàn ăn gia đình Nhật. Thực phẩm này cũng có thể dùng để chế biến nhiều món, nấu súp, trộn lạnh, chiên sơ đều được.

7. Trà xanh

Người Nhật có thói quen uống một tách trà xanh sau bữa ăn. Khác với trà đỏ (hoàn toàn lên men), trà xanh giữ lại nhiều polyphenol, có khả năng chống oxi hóa mạnh. Một tách trà đơn giản nhưng là thói quen chống lão hóa hàng ngày tốt.

8. Mơ muối

Loại mơ muối, vị rất chua và mặn, là món kèm cổ điển trong hộp cơm bento của người Nhật. Nó có chức năng tự nhiên giúp kích thích tiêu hóa, làm giảm tình trạng chán ăn, đồng thời giàu axit citric giúp giải tỏa mệt mỏi.

9. Rau củ rễ

Củ cải, ngưu bàng, cà rốt… các loại rau rễ là "nhân vật chính" trong các món kho Nhật. Chúng dễ lưu trữ, giàu chất xơ và vitamin, cách chế biến thân thuộc, ấm áp gia đình - là nguyên liệu trường thọ dễ gần.

10. Gạo lứt

Gạo chưa được xay kỹ (gạo lứt) tuy khẩu cảm hơi thô nhưng giữ lại phần cám gạo chứa nhiều vitamin, chất xơ và khoáng chất. Chỉ số đường huyết thấp hơn, dưỡng chất toàn diện hơn - là lựa chọn tốt hơn gạo trắng như tinh bột chủ lực.

Ngoài 10 loại thực phẩm trên, thực ra nếu chúng ta thường xem video online cũng không khó để thấy khi các gia đình Nhật có cách chế biến thức ăn cũng như khi ăn uống rất đặc trưng.

- Họ rất ít chiên rán hoặc dùng nhiều dầu. Ngay cả khi chiên, họ còn dùng giấy thấm dầu trong quá trình chế biến để lấy bớt dầu trong chảo.

- Hơn nữa, mỗi bữa ăn của họ ăn rất ít; nguyên liệu cũng ít bị chế biến quá mức hoặc dùng nhiều gia vị - nhiều món chỉ đơn giản luộc hoặc nướng rồi thêm chút muối. Có món còn ăn sống.

- Sử dụng bát nhỏ đĩa nhỏ - muốn ăn nhiều cũng khó!