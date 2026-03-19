Người mua vé máy bay thời gian tới cần chú ý

Thị trường hàng không nội địa gần đây ghi nhận nhiều tín hiệu cho thấy áp lực tăng giá vé đang dần xuất hiện. Theo Cục Hàng không Việt Nam, chi phí nhiên liệu – vốn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí khai thác – vẫn duy trì ở mức cao, trong khi tỷ giá và chi phí bảo dưỡng, thuê tàu bay đều tăng. Một số đề xuất như áp dụng phụ thu nhiên liệu hoặc điều chỉnh khung giá trần cũng đang được đặt ra nhằm giúp các hãng hàng không cân đối tài chính.

Bên cạnh đó, theo báo Vietnamnet, nguồn cung chuyến bay chưa thực sự ổn định khi nhiều tàu bay phải tạm dừng khai thác để bảo dưỡng, khiến số lượng chuyến bay giảm so với nhu cầu thực tế. Khi cung giảm trong lúc nhu cầu du lịch, đi lại phục hồi mạnh, đặc biệt vào mùa hè và các dịp lễ, giá vé có xu hướng bị đẩy lên cao hơn. Thực tế những năm gần đây cho thấy, giá vé nội địa từng tăng 15–20% trong các giai đoạn cao điểm và duy trì ở mức cao trong thời gian dài.

Người đi du lịch nên chuẩn bị gì để tránh “mua vé giá cao”?

Trong bối cảnh đó, việc lên kế hoạch sớm trở thành yếu tố quan trọng hàng đầu. Không ít hành khách nhận ra rằng cùng một chặng bay, giá vé có thể chênh lệch đáng kể tùy thời điểm đặt. Khi đặt vé trước vài tuần, thậm chí vài tháng với các hành trình cao điểm, khả năng tiếp cận mức giá tốt sẽ cao hơn rất nhiều so với việc chờ sát ngày.

Ngoài yếu tố thời gian, sự linh hoạt trong lịch trình cũng giúp người mua tiết kiệm đáng kể chi phí. Các chuyến bay vào giữa tuần hoặc khung giờ ít được ưa chuộng thường có giá thấp hơn so với giờ đẹp hoặc cuối tuần. Trong khi đó, những khung giờ thuận tiện, đặc biệt vào các dịp nghỉ lễ, thường nhanh chóng hết vé giá rẻ và chỉ còn lại các mức giá cao.

Một thói quen quan trọng khác là theo dõi và so sánh giá vé giữa các hãng bay như Vietnam Airlines hay Vietjet Air. Giá vé không phải lúc nào cũng cố định mà có thể thay đổi theo thời điểm mở bán hoặc các chương trình khuyến mãi. Việc kiểm tra giá trong nhiều ngày liên tiếp, thay vì đặt ngay khi vừa tìm kiếm, đôi khi giúp người mua “bắt” được mức giá tốt hơn.

Một điểm đáng lưu ý là giá vé hiển thị ban đầu chưa chắc đã là chi phí cuối cùng. Trong nhiều trường hợp, hành khách cần trả thêm cho hành lý ký gửi, lựa chọn chỗ ngồi hoặc các dịch vụ bổ sung khác. Nếu không tính toán kỹ, tổng chi phí có thể cao hơn dự kiến ban đầu.

Bên cạnh đó, điều kiện vé cũng là yếu tố cần cân nhắc. Những loại vé giá rẻ thường đi kèm với hạn chế về đổi ngày hoặc hoàn vé. Trong bối cảnh kế hoạch di chuyển có thể thay đổi, việc lựa chọn loại vé linh hoạt hơn, dù giá nhỉnh hơn, lại giúp giảm rủi ro về sau.

Tránh tâm lý chờ sát ngày để “săn vé rẻ”

Một trong những sai lầm phổ biến của nhiều người là chờ sát ngày bay với hy vọng giá sẽ giảm. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, khi nguồn cung chưa thực sự dồi dào và nhu cầu liên tục tăng, khả năng giá vé giảm sâu vào phút chót là không cao. Ngược lại, nhiều chặng bay có thể rơi vào tình trạng giá tăng mạnh hoặc hết vé.

Vì vậy, thay vì chờ đợi, việc chủ động lên kế hoạch, theo dõi giá và đặt vé trong thời điểm hợp lý vẫn là lựa chọn an toàn hơn. Trong bối cảnh thị trường hàng không đang có nhiều biến động, sự chuẩn bị kỹ lưỡng không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn đảm bảo hành trình diễn ra suôn sẻ, đúng như kế hoạch ban đầu.