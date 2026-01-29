Người mua vé máy bay về quê ăn Tết cần biết điều sau

Trước áp lực nhu cầu đi lại khổng lồ dịp Tết Nguyên đán 2026, Vietnam Airlines vừa chính thức tung ra thêm gói hỗ trợ gồm khoảng 60.000 chỗ tương đương gần 300 chuyến bay. Đợt tăng tải này tập trung chủ yếu vào giai đoạn cao điểm căng thẳng nhất từ ngày 9/2 đến 3/3 (tức từ 22 tháng Chạp đến rằm tháng Giêng). Các đường bay được "giải cứu" chủ yếu là các trục nóng xuất phát từ TP.HCM đi Hà Nội, Vinh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Huế, Quy Nhơn và cả Phú Quốc. Đặc biệt, hãng cũng mở thêm 4 đường bay ngách từ Hải Phòng đi Nha Trang, Cần Thơ, Buôn Ma Thuột và Phú Quốc để giảm tải áp lực cho trục Bắc - Nam.

Tuy nhiên, dù nguồn cung tăng mạnh với tổng cộng hơn 3,5 triệu ghế từ Vietnam Airlines Group và khoảng 2,5 triệu vé từ Vietjet, mặt bằng giá vé vẫn đang neo ở mức rất cao. Khảo sát thực tế trên chặng bay "huyết mạch" TP.HCM - Hà Nội trong khung nghỉ Tết từ 14/2 - 22/2 (27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết) cho thấy một bức tranh tài chính khá "đau ví" cho người dân.

Cụ thể, giá vé khứ hồi hạng phổ thông của Vietnam Airlines và Bamboo Airways đều đang dao động quanh ngưỡng 7,5 triệu đồng. Vietjet Air dù là hãng giá rẻ nhưng mức giá cũng đã chạm mốc 7,1 triệu đồng, chênh lệch không đáng kể so với các hãng truyền thống.

Ở phân khúc thương gia, con số này lên tới gần 20 triệu đồng khứ hồi - một mức giá kỷ lục khiến nhiều người phải cân nhắc. Các đại lý vé cho biết, vé phổ thông ở những khung giờ đẹp hiện đã gần như "cháy" sạch, và mức giá trung bình đang cao hơn ngày thường từ 700.000 đồng đến 1,5 triệu đồng mỗi vé.

Bên cạnh câu chuyện giá vé, một thay đổi quan trọng mà hành khách bay Tết 2026 buộc phải lưu ý là quy trình làm thủ tục. Để tránh tình trạng ùn tắc kinh hoàng tại sân bay, ngành hàng không năm nay áp dụng triệt để giải pháp sinh trắc học tích hợp VNeID. Hành khách sẽ sử dụng Căn cước công dân gắn chip để xác thực khuôn mặt từ khâu check-in, qua cửa an ninh cho đến khi lên máy bay.

Hệ thống quầy thủ tục truyền thống giờ đây chỉ dành riêng cho khách có hành lý ký gửi hoặc các đối tượng đặc biệt (người cao tuổi, trẻ em đi một mình). Tất cả hành khách còn lại bắt buộc phải thực hiện check-in trực tuyến hoặc qua kiosk tự động. Đây là bước ngoặt công nghệ nhằm số hóa quy trình bay, nhưng cũng đòi hỏi người dân phải chuẩn bị kỹ càng về giấy tờ và công nghệ trước khi ra sân bay.

Không chỉ hàng không, thị trường du lịch Tết cũng đang nóng lên từng ngày. Xu hướng "đi chơi Tết" thay vì về quê ăn Tết đang bùng nổ trong giới trẻ, đẩy giá các tour nội địa tăng theo. Một tour Đà Lạt 3 ngày 3 đêm hiện có giá khoảng 3 triệu đồng, trong khi đi Phú Quốc dao động từ 3,2 - 3,4 triệu đồng (chưa bao gồm vé máy bay). Với tình hình giá vé máy bay đắt đỏ, các tour đường bộ về miền Tây hoặc cự ly gần đang trở thành lựa chọn "cứu cánh" cho nhiều gia đình muốn du xuân tiết kiệm.



