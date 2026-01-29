Công an kịp ngăn chặn để người dân không phải mất 199 triệu đồng

Ngày 28-1, thông tin từ Công an xã Hiệp Phước, TPHCM cho biết vừa phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) kịp chặn lừa đảo, bảo vệ tài sản người dân.

Công an xã Hiệp Phước phối hợp Ngân hàng Agribank ngăn chặn lừa đảo.

Theo đó, sáng cùng ngày, một người dân đến Phòng giao dịch số 1 – Agribank chi nhánh Nhà Bè, đường Phan Văn Bảy (xã Nhà Bè) yêu cầu chuyển 199 triệu đồng sang một tài khoản. Do thấy dấu hiệu bất thường, nhân viên Agribank chủ động tạm dừng giao dịch và báo Công an xã Hiệp Phước xác minh.

Qua làm việc, lực lượng chức năng xác định người chuyển tiền trước đó nhận tin nhắn qua mạng xã hội (ứng dụng Messenger) từ tài khoản có dấu hiệu giả mạo người thân đang ở nước ngoài, nội dung "đổi tiền/nhận đổi ngoại tệ" kèm yêu cầu chuyển tiền gấp.

Khi giải thích, người dân đã nhận thức rõ đây là thủ đoạn giả mạo tài khoản mạng xã hội nên đã dừng giao dịch.