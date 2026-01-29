Tuyệt đối điện ảnh: Tự Long phóng xe phượt xuyên Việt cực ngầu đưa Tết tới bến tới bờ

Vào những ngày cuối năm, khi "vũ trụ" phim Tết bắt đầu ngập tràn những kịch bản lấy nước mắt về nỗi lòng cha mẹ ngóng con, thì bất ngờ thay, Viettel Telecom lại rẽ sóng tung ra một phim ngắn hoàn toàn khác biệt. Phim ngắn ra mắt dịp Tết 2026 của Viettel Telecom mang tên "Dân Chơi 5G - Tới Bến Tới Bờ" đang khiến cư dân mạng phải "trố mắt" vì độ chịu chơi của thế hệ phụ huynh. Và spotlight lần này thuộc về NSND Tự Long trong vai An - ông bố "chất" nhất Vịnh Bắc Bộ.

"Con không về thì bố lên!"

Mở đầu phim, khán giả bắt gặp hình ảnh quen thuộc của ông An (Tự Long) trong căn nhà Bắc Bộ truyền thống. Tiếng chuông điện thoại vang lên, và kịch bản của mọi mùa Tết ập đến - con trai báo bận không về, tiếp đó, cậu em trai, cô em gái cũng lần lượt "cáo vắng".

Nếu là một bộ phim Tết thông thường, đây sẽ là lúc nhạc buồn nổi lên, ông bố lủi thủi gói bánh chưng một mình, nhìn ra ngõ vắng. Nhưng không, ông An quyết định "quay xe" cực gắt. Thay vì ngồi chờ, ông dõng dạc tuyên bố: "Con không về thì bố lên!".

Và thế là, khăn mũ gọn gàng, vít ga chiếc xe 67 huyền thoại, ông An chính thức nhập hội "phượt thủ", bắt đầu hành trình xuyên Việt có 1-0-2 để mang Tết đến cho từng thành viên trong gia đình. Cú "plot twist" này ngay lập tức khiến người xem thích thú vì sự chủ động, lạc quan hiếm thấy ở các nhân vật phụ huynh trên màn ảnh.

Hành trình "độc lạ" với sự đồng hành của "5G Family"

Với sự đồng hành của chương trình "5G Family" từ nhà mạng Viettel, ông An đã biến hành trình từ Bắc vào Nam trở thành vô vàn khoảnh khắc đáng nhớ. Tại Hà Nội, khi ghé thăm cậu em, ông An đã có màn hóa thân thành game thủ khiến đám trẻ con trong xóm "mắt chữ A mồm chữ O". Với mạng 5G căng đét của Viettel, ông An đã cân cả đám trẻ, thao tác tay nhanh thoăn thoắt, một phát "leo rank" trước sự ngỡ ngàng của tất cả. Hình ảnh ông chú 60 tuổi cầm điện thoại "chiến" game cực mượt đã xóa nhòa hoàn toàn khoảng cách thế hệ.

Dân chơi 60 tuổi phóng xe đưa Tết tới bến tới bờ

Chưa dừng lại ở đó, hành trình thăm cô em gái ở Phan Thiết đã đưa ông gặp gỡ đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời với màn hoán đổi outfit dễ thương. Chi tiết này không chỉ hài hước mà còn cực kỳ tinh tế, cho thấy sự cởi mở, tôn trọng sự đa dạng văn hóa của ông An – và rộng hơn là của chính Viettel Telecom. Bất ngờ hơn, khi đặt chân đến Phan Thiết để đoàn tụ với cô em gái, ông An còn chơi lớn tậu hẳn một hình xăm cực chất trên cánh tay.

Nhờ tính năng "quản lý hộ gia đình" trên ứng dụng My Viettel, ông An có thể tạo nhóm gia đình "5G Family" với cả nhà, liên tục "add" thêm thành viên vào nhóm. Dù mỗi người một nơi, kẻ Bắc người Nam, kết nối vẫn thông suốt, hình ảnh vẫn mượt mà. Ông cập nhật từng khoảnh khắc "độc lạ", từng niềm vui nhỏ bé vào nhóm chat, khiến cả gia đình như đang cùng ông ngồi trên chiếc xe phân khối lớn đó.

Hành trình của "phượt thủ 60 tuổi" cũng nhanh chóng lan tỏa chóng mặt trên mạng xã hội. Ông An xuất hiện trên khắp các mặt báo, trở thành hiện tượng truyền thông. Kết thúc hành trình, khoảnh khắc ông An đoàn tụ với cậu con trai, ôm chầm lấy con sau chặng đường dài vạn dặm đã đẩy cảm xúc người xem lên cao trào. Không cần bi lụy, đây là giọt nước mắt của sự hạnh phúc, của sự nỗ lực kết nối, và của một cái Tết "tới bến tới bờ" đúng nghĩa.

Gọi video cập nhật tình hình mọi lúc mọi nơi cho họ hàng

Làn gió mới của nội dung Tết

Chỉ sau vài ngày đăng tải, phim ngắn của Viettel Telecom đã thu về sự đón nhận tích cực từ cộng đồng với hơn 30 triệu lượt xem trên các nền tảng và hơn 230.000 lượt yêu thích và chia sẻ. Sức hút của phim còn nằm ở cách thương hiệu tái định nghĩa mùa đoàn viên bằng một lăng kính mới khi Tết không chỉ là trở về, mà còn là hành trình đi đến với nhau. Thay vì chọn đi theo góc nhìn của người trẻ, Viettel Telecom đã bắt đầu câu chuyện Tết của mình bằng khía cạnh của thế hệ cha mẹ - những người tưởng chừng đứng ngoài dòng chảy công nghệ, cho thấy nỗ lực đồng hành cùng người lớn tuổi, làm cầu nối gắn kết các thế hệ của Viettel Telecom.

Bạn Minh Tú (22 tuổi, TP.HCM) chia sẻ: "Xem đoạn bác Tự Long gặp đoàn Drag Queen mà mình bất ngờ thực sự. Không nghĩ một 'ông lớn' như Viettel Telecom lại cởi mở và thể hiện nội dung về các nhóm cộng đồng nhỏ một cách tự nhiên và dễ thương đến vậy. 10 điểm không có nhưng!"

Hay Anh Tuấn (28 tuổi, Hà Nội) bình luận: "Kết nhất thông điệp lần này của Viettel Telecom. Hóa ra sum vầy đơn giản lắm, chẳng cần cầu kỳ, chỉ cần giữ được kết nối với nhau, cứ nhìn thấy nhau qua màn hình, thấy nhau bình an vui vẻ là đã thấy trọn vẹn yêu thương như đang ở bên nhau rồi."

Với chương trình "5G Family" của Viettel Telecom, ông An đã biến hành trình thăm gia thành một chuyến phiêu lưu rực rỡ. Bộ phim là lời khẳng định đầy ý nghĩa khi bất kỳ ai, kể cả thế hệ ông bà, cha mẹ - những người tưởng chừng đứng ngoài công nghệ - vẫn có thể bắt nhịp cuộc sống số và sum vầy trọn vẹn với gia đình, miễn là giữ được kết nối đủ mạnh.