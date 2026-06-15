Người mới tập quan tâm cân nặng, dân tập lâu năm chỉ nhìn thứ này: Mỡ! 7 bí kíp giúp đốt mỡ hiệu quả hơn

Nhiều người vui mừng khi thấy cân nặng giảm vài kg, nhưng những người có kinh nghiệm tập luyện lại quan tâm nhiều hơn đến tỷ lệ mỡ cơ thể.

Không ít người bắt đầu hành trình giảm cân với mục tiêu duy nhất là con số trên bàn cân. Thế nhưng sau một thời gian, nhiều người nhận ra cân nặng giảm không đồng nghĩa với việc cơ thể đẹp hơn hay khỏe mạnh hơn.

Trong giới fitness, những người tập luyện lâu năm thường ít quan tâm đến việc hôm nay nhẹ hơn hôm qua bao nhiêu lạng. Điều họ theo dõi là tỷ lệ mỡ cơ thể, số đo vòng eo, lượng cơ bắp và cảm giác khỏe khoắn mỗi ngày.

Lý do rất đơn giản: Nếu chỉ giảm cân mà mất cả cơ bắp, cơ thể có thể trở nên thiếu săn chắc, dễ mệt mỏi và khó duy trì kết quả lâu dài. Ngược lại, khi mỡ giảm và cơ được giữ lại, vóc dáng sẽ gọn gàng hơn ngay cả khi cân nặng không thay đổi nhiều.

Dưới đây là 7 thói quen ăn uống và sinh hoạt được nhiều chuyên gia dinh dưỡng và huấn luyện viên đánh giá cao trong quá trình giảm mỡ.

1. Hạn chế đồ ăn sẵn, ưu tiên tự nấu tại nhà

Một trong những khác biệt lớn nhất giữa người giảm mỡ thành công và người liên tục thất bại nằm ở việc kiểm soát nguồn thực phẩm.

Các món ăn ngoài hàng thường chứa nhiều dầu, đường, muối và gia vị hơn mức cần thiết. Chỉ riêng lượng dầu sử dụng trong một phần cơm, mì hoặc đồ chiên có thể khiến tổng năng lượng tăng lên đáng kể.

Khi tự nấu ăn, bạn dễ dàng kiểm soát nguyên liệu, khẩu phần cũng như cách chế biến. Đây là yếu tố giúp hạn chế lượng calo "ẩn" mà nhiều người thường bỏ qua.

Ngoài ra, bữa ăn tự chuẩn bị cũng giúp tăng lượng rau xanh, trái cây và chất xơ - những thành phần quan trọng trong quá trình kiểm soát cân nặng.

2. Kiểm soát thời gian ăn uống hợp lý

Nhịn ăn gián đoạn (Intermittent Fasting) là phương pháp được nhiều người áp dụng để hỗ trợ giảm mỡ.

Một trong những hình thức phổ biến là nguyên tắc 16:8, tức ăn trong khoảng 8 giờ và nhịn trong 16 giờ còn lại.

Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là bỏ đói bản thân mà là hạn chế các bữa ăn vặt kéo dài từ sáng đến khuya.

Khi khoảng cách giữa các bữa ăn được sắp xếp hợp lý, cơ thể có nhiều thời gian hơn để sử dụng nguồn năng lượng dự trữ thay vì liên tục nhận thêm calo mới.

Dù vậy, các chuyên gia cũng lưu ý không phải ai cũng phù hợp với nhịn ăn gián đoạn. Người mắc bệnh dạ dày, tiểu đường hoặc phụ nữ mang thai nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng.

3. Áp dụng nguyên tắc "211" cho mỗi bữa ăn

Thay vì cắt bỏ hoàn toàn tinh bột hay chỉ ăn rau luộc, nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích xây dựng bữa ăn cân bằng theo nguyên tắc 211.

Theo đó, một bữa ăn nên gồm:

2 phần rau xanh. 1 phần protein chất lượng cao. 1 phần tinh bột lành mạnh.

Rau xanh giúp bổ sung chất xơ và vitamin. Protein từ cá, thịt nạc, trứng, đậu phụ hoặc sữa giúp duy trì khối cơ. Trong khi đó, tinh bột từ gạo lứt, khoai, yến mạch hoặc ngũ cốc nguyên hạt cung cấp năng lượng ổn định hơn so với các loại tinh chế.

Cách ăn này giúp hạn chế cảm giác đói, đồng thời hỗ trợ kiểm soát lượng calo nạp vào mỗi ngày.

4. Cắt giảm "calo lỏng" từ đồ uống có đường

Nhiều người ăn uống khá điều độ nhưng vẫn khó giảm mỡ vì bỏ quên lượng calo đến từ đồ uống.

Một ly trà sữa, nước ngọt hoặc cà phê pha nhiều đường có thể chứa lượng năng lượng tương đương một bữa ăn nhẹ.

Thay vì các loại đồ uống này, hãy ưu tiên nước lọc, trà không đường hoặc cà phê đen nếu phù hợp với sức khỏe.

Việc giảm lượng đường từ đồ uống không chỉ hỗ trợ kiểm soát cân nặng mà còn giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa như tiểu đường type 2 hay gan nhiễm mỡ.

5. Đừng chỉ tập cardio, hãy tập sức mạnh

Sai lầm phổ biến của người mới giảm cân là dành toàn bộ thời gian cho chạy bộ hoặc các bài tập cardio.

Thực tế, cardio giúp tiêu hao năng lượng nhưng tập luyện sức mạnh mới là yếu tố quan trọng để duy trì và phát triển khối cơ.

Cơ bắp tiêu hao nhiều năng lượng hơn mô mỡ. Vì vậy, người có tỷ lệ cơ cao thường có mức trao đổi chất cơ bản tốt hơn.

Các bài tập như squat, deadlift, chống đẩy, plank, kéo xà hoặc tập tạ đều giúp cơ thể săn chắc hơn trong quá trình giảm mỡ.

Nhiều huấn luyện viên khuyến nghị nên duy trì từ 2 - 3 buổi tập sức mạnh mỗi tuần bên cạnh các bài tập tim mạch.

6. Ngủ đủ giấc là "vũ khí bí mật" để giảm mỡ

Không ít người chăm chỉ ăn kiêng và tập luyện nhưng vẫn khó giảm mỡ vì thiếu ngủ kéo dài.

Khi ngủ không đủ, cơ thể dễ rơi vào trạng thái mất cân bằng hormone kiểm soát cảm giác đói và no. Điều này khiến chúng ta thèm đồ ngọt, đồ nhiều chất béo và ăn nhiều hơn vào ngày hôm sau.

Bên cạnh đó, thiếu ngủ còn ảnh hưởng đến khả năng phục hồi cơ bắp sau tập luyện.

Các chuyên gia khuyến cáo người trưởng thành nên ngủ từ 7 - 9 giờ mỗi đêm và cố gắng duy trì giờ ngủ ổn định.

7. Kiểm soát căng thẳng để hạn chế tích mỡ

Stress kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng mà còn tác động trực tiếp đến cân nặng. Khi căng thẳng, cơ thể sản sinh nhiều cortisol - hormone có liên quan đến việc tăng cảm giác thèm ăn và tích tụ mỡ, đặc biệt là vùng bụng.

Đó là lý do nhiều người dù ăn không quá nhiều nhưng vòng eo vẫn tăng lên trong những giai đoạn áp lực công việc hoặc cuộc sống.

Để giảm stress, bạn có thể đi bộ, tập thể dục, nghe nhạc, đọc sách hoặc dành thời gian trò chuyện với người thân và bạn bè.

Từng chia sẻ trên báo Sức khỏe & Đời sống , TS.BS Trương Hồng Sơn - Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam cho biết giảm cân lành mạnh không chỉ tập trung vào việc giảm số kg trên bàn cân mà cần hướng đến cải thiện thành phần cơ thể, bao gồm giảm mỡ và duy trì khối cơ.

Theo chuyên gia, chế độ ăn cân bằng, giàu rau xanh, protein chất lượng cao kết hợp vận động thường xuyên mới là giải pháp giúp kiểm soát cân nặng bền vững. Việc nhịn ăn quá mức hoặc áp dụng các chế độ ăn cực đoan có thể khiến cơ thể mất cơ, thiếu dinh dưỡng và dễ tăng cân trở lại.

Thực tế, có những người giảm được 5kg nhưng cơ thể vẫn thiếu săn chắc. Ngược lại, cũng có người gần như không thay đổi cân nặng nhưng vòng eo nhỏ đi đáng kể và vóc dáng khỏe khoắn hơn.

Đó là lý do ngày càng nhiều người chuyển từ mục tiêu "giảm cân thật nhanh" sang mục tiêu "giảm mỡ, giữ cơ".

Khi xây dựng được chế độ ăn hợp lý, ngủ đủ giấc, tập luyện đều đặn và kiểm soát căng thẳng, cơ thể sẽ dần thay đổi theo hướng tích cực. Và lúc đó, điều đáng quan tâm nhất không còn là con số trên bàn cân, mà là tỷ lệ mỡ đang giảm xuống từng ngày.