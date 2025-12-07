Người mẹ vô tình tiếp tay giao con cho kẻ bắt cóc chỉ vì một hành động quen thuộc triệu phụ huynh vẫn làm

Mẹ của cô bé Gia Gia (7 tuổi) có sở thích như rất nhiều phụ huynh khác, đó là lưu lại mọi khoảnh khắc của con bằng cách đăng lên mạng xã hội. Từ lúc con chập chững biết đi đến khi vào tiểu học, mọi cột mốc, hình ảnh đời thường, thậm chí cả sổ điểm và thành tích học tập của Gia Gia đều được chị đưa lên trang cá nhân.

Mọi thứ vẫn bình yên cho đến ngày người mẹ này đến trường đón con như mọi khi nhưng Gia Gia đã biến mất.

Hoảng loạn, chị tìm khắp sân trường, hỏi giáo viên chủ nhiệm và hy vọng có ai đó biết con đang ở đâu. Cô giáo lại càng bất ngờ khi nghe tin: "Không phải dì ruột của Gia Gia đến đón sao? Người phụ nữ ấy còn mang đồ chơi, đồ ăn vặt và nói rõ họ tên đầy đủ của Gia Gia rồi thông tin bố mẹ nữa".

Lời giải thích đó khiến cả giáo viên và phụ huynh lạnh sống lưng. Nhà trường khẩn cấp kiểm tra camera và phát hiện một người phụ nữ lạ mặt đã dắt Gia Gia rời khỏi cổng trường cùng lúc tan học.

Nhờ hệ thống camera giao thông, cảnh sát nhanh chóng lần theo dấu vết và chặn được đối tượng ngay khi bà ta chuẩn bị đưa đứa trẻ lên xe. Cô bé Gia Gia được giải cứu kịp thời.

Cảnh sát đã kịp thời phát hiện tung tích của kẻ bắt cóc và giải cứu cô bé Gia Gia

Khi bị điều tra, người phụ nữ chỉ nói đúng một câu khiến nhiều người ám ảnh: "Tất cả thông tin tôi đều lấy từ mạng xã hội".

Bà ta biết tên thật của đứa trẻ, biết số điện thoại của bố mẹ, biết trường lớp, biết sở thích... Những thứ phụ huynh vô tình công khai đã trở thành "tài liệu hoàn hảo" để kẻ xấu tiếp cận và giăng bẫy những đứa trẻ, thậm chí là cả người lớn.

Cái giá của việc chia sẻ quá đà

Dù an toàn trở về, Gia Gia vẫn chịu tổn thương tâm lý nặng nề. Em trở nên thu mình, sợ hãi tiếp xúc, kết quả học tập suy giảm. Người mẹ không giấu được nỗi day dứt: "Nếu được làm lại, tôi tuyệt đối sẽ không đăng hình con lên mạng nữa".

Trong bối cảnh mạng xã hội trở thành nơi ai cũng muốn khoe niềm vui và thành quả, thói quen chia sẻ của cha mẹ đôi khi lại khiến con trở thành mục tiêu bị quan sát, phân tích và theo dõi. Yêu con, muốn san sẻ niềm vui khi con ngoan, con đạt thành tích không sai, nhưng thiếu cẩn trọng trong việc chia sẻ thông tin công khai có thể trở thành "con dao hai lưỡi", làm lộ thông tin cá nhân của trẻ và của chính bạn trước hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người lạ.

Vậy cha mẹ cần ghi nhớ điều gì?

1. Đăng ảnh con không xấu, nhưng công khai quá mức là nguy hiểm thật sự

Nhiều phụ huynh nghĩ rằng ảnh con đang đi học, điểm số tốt hay khoảnh khắc đời thường là vô hại. Nhưng chỉ cần một bức ảnh chụp rõ bảng tên, logo trường, đồng phục hay góc chụp quen thuộc, kẻ xấu có thể lần ra nơi trẻ sinh sống và sinh hoạt. Thông tin càng nhiều, nguy cơ càng cao.

2. Trẻ nhỏ rất dễ tin người vì khả năng phân biệt thật giả chưa hoàn thiện

Kẻ xấu chỉ cần biết vài thông tin cơ bản như tên bố mẹ, tuổi, lớp học... là đủ khiến trẻ tin rằng mình "quen biết". Khi thêm đồ chơi, bánh kẹo, trẻ sẽ nhanh chóng bỏ qua cảnh giác. Đây là lý do thông tin rò rỉ trên mạng nguy hiểm hơn nhiều so với tưởng tượng.

Việc chia sẻ quá nhiều hình ảnh thông tin cá nhân trên MXH kéo theo nhiều hệ lụy

3. Giáo dục con về an toàn là việc cần làm càng sớm càng tốt

Không phải đợi trẻ lớn mới dạy. Chỉ cần trẻ biết nói, cha mẹ có thể tập cho con phản xạ không đi theo người lạ, không nhận đồ, biết hét to và chạy về phía đám đông khi gặp nguy hiểm. Trẻ càng hiểu rõ tình huống, khả năng tự bảo vệ càng cao.

4. Internet không bao giờ mất trí nhớ, những thông tin từng đăng lên rất khó thu hồi

Một bức ảnh từng được chia sẻ có thể tồn tại ở đâu đó, được lưu lại, chụp màn hình hoặc lan truyền ở những kênh mà phụ huynh không kiểm soát được. Việc "gỡ xuống" chỉ mang tính trấn an, không phải giải pháp tuyệt đối.