Con gái 6 tuổi đi học về vẽ một bức tranh, mẹ xem xong thì sợ suýt ngất, lập tức báo cảnh sát

Nhiều phụ huynh muốn con "không thua ngay vạch xuất phát" nên đăng ký cho con đủ loại lớp học thêm. Chị Thôi (Trung Quốc) cũng không ngoại lệ. Con gái chị năm nay 6 tuổi, vừa vào lớp 1. Vì chương trình học còn nhẹ, chị cho con học thêm hai môn: múa và vẽ. Không ngờ quyết định này suýt khiến con gặp nguy hiểm.

Hôm đó, sau giờ học, giáo viên vẽ giao bài tập: hãy vẽ lại một cảnh mà mình thấy thú vị nhất. Về đến nhà, bé liền ngồi vào bàn và tập trung hoàn thành bài.

Ban đầu, chị rất vui vì con chăm chỉ. Nhưng khi thấy nội dung bức tranh, chị lập tức sợ hãi. Chị hỏi con đang vẽ gì, bé vô tư trả lời: "Thầy dạy múa làm vậy với các bạn đó. Thầy nói giãn cơ như vậy thì ai cũng sẽ múa đẹp hơn".

Bức tranh kỳ lạ con gái vẽ khiến người mẹ vô cùng hoảng sợ

Chị đã vội vàng báo cảnh sát

Chỉ một câu nói ngây thơ đã hé lộ hành vi bất thường của giáo viên múa. Nhận ra sự việc nghiêm trọng, chị lập tức báo công an. Sau điều tra, cảnh sát xác nhận giáo viên múa đúng là kẻ xấu, lấy cớ dạy học để sàm sỡ các bé gái. Nếu người mẹ không phát hiện kịp thời, không biết sẽ còn bao nhiêu đứa trẻ bị hại.

Sau vụ việc, cha mẹ của các học sinh khác trong lớp con gái chị Thôi tỏ ra vô cùng biết ơn, còn cảnh sát cũng khen người mẹ này phản ứng nhanh nhạy, sáng suốt.

Từ câu chuyện này có thể thấy hai thực tế rằng có những kẻ khoác áo thầy cô nhưng lại lợi dụng trẻ em và có những đứa trẻ vì thiếu kiến thức về giới tính nên không thể nhận ra nguy hiểm kịp thời để tự bảo vệ mình. Bài học ở đây là:

1. Giáo dục giới tính nên bắt đầu càng sớm càng tốt

Trẻ em phát triển rất nhanh. Từ 2-3 tuổi, trẻ đã bắt đầu tò mò về cơ thể mình và dần dần tò mò về cơ thể người khác. Nếu cha mẹ vẫn nghĩ trẻ "vô tư, không biết gì" thì đó là quan niệm sai lầm.

Cha mẹ cần dạy trẻ những kiến thức cơ bản về giới tính, hiểu đâu là vùng riêng tư, ai được phép chạm vào và trong trường hợp nào. Khi được trang bị kiến thức, trẻ mới có khả năng nhận ra điều bất thường và biết nói "không".

2. Dạy bé trai tôn trọng người khác, dạy bé gái biết bảo vệ bản thân

Trong xã hội hiện nay, các vụ xâm hại trẻ em vẫn xảy ra và phần lớn nạn nhân là bé gái. Nhưng thay vì đổ lỗi cho nạn nhân, điều cần làm là giáo dục đúng cho cả hai giới.

Bé gái cần được dạy cách tự bảo vệ, nhưng bé trai cũng cần được dạy cách tôn trọng cơ thể và ranh giới của người khác. Khi trẻ được dạy đúng từ nhỏ, nguy cơ gây hại hoặc bị hại đều giảm bớt.

Giáo dục giới tính nên được tiến hành sớm, ở cả bé trai và bé gái (Ảnh minh họa)

3. Nếu con bị tổn thương, phụ huynh phải lập tức hỗ trợ

Cho dù cha mẹ có cẩn thận đến đâu, cuộc sống vẫn có những điều ngoài dự đoán. Nếu trẻ gặp tình huống bị quấy rối, điều đầu tiên cha mẹ cần làm là không được im lặng hay xem nhẹ.

Trẻ cần được an ủi, được bảo vệ và cảm nhận sự an toàn ngay lập tức để giảm tối đa tổn thương tâm lý. Đồng thời, người gây hại phải được xử lý đến nơi đến chốn, để không ai khác tiếp tục trở thành nạn nhân.

