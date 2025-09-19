Người mẹ hot nhất vụ "tổng tài" gây chú ý với chiếc đồng hồ đeo tay: Giá trị thật sự có phải là 3,6 tỷ đồng?

Vụ việc nam thanh niên bị “tổng tài” hành hung tại quán cà phê tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội đang là tâm điểm quan tâm và tranh luận trên mạng xã hội những ngày qua. Bên cạnh các diễn biến điều tra của cơ quan chức năng và động thái của các bên, thông tin về những người liên quan cũng được cộng đồng mạng quan tâm.

Một hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội về người được cho là chủ quán cà phê trong vụ việc, đồng thời cũng là mẹ của nạn nhân đã được lan truyền. Bên cạnh thần thái sang trọng gây chú ý, trên tay người phụ nữ là một chiếc đồng hồ kim cương nổi bật.

Hình ảnh của chủ quán cà phê tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội có khách hàng hành hung nhân viên

Theo “điều tra” của cư dân mạng, đây là một chiếc đồng hồ xa xỉ với giá trị lên tới gần 3,6 tỷ đồng thuộc thương hiệu Graff. Thực tế, đây là một mẫu trang sức đang được niêm yết trên website chính hãng giá 153.000 USD (khoảng 4 tỷ đồng).

Giá đồng hồ trên trang chính hãng hiện tại là 153.000 USD

Được biết, đây là một mẫu thiết kế nổi tiếng lâu nay của Graff. Chiếc đồng hồ Classic Butterfly Diamond Watch bằng vàng trắng là một minh chứng hoàn hảo cho sự kết hợp giữa nghệ thuật kim hoàn và chế tác đồng hồ. Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp mong manh nhưng đầy mê hoặc của loài bướm, Graff đã tạo ra một thiết kế vừa nữ tính, vừa sang trọng.

Thiết kế này nổi bật với mặt số được trang trí bằng một dàn bướm bằng kim cương. Mỗi con bướm được tạo hình từ những viên kim cương cắt tròn và cắt marquise (giọt nước) được xếp đặt tỉ mỉ, tạo nên một hiệu ứng ba chiều sống động. Ánh sáng chiếu vào mặt số sẽ tạo ra một vũ điệu lấp lánh, giống như những cánh bướm đang vờn nhau trong nắng. Đây không chỉ là một kỹ thuật đính đá thông thường, mà là một nghệ thuật sắp đặt đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối và con mắt thẩm mỹ tinh tế của người thợ kim hoàn.

Cận cảnh chi tiết chiếc đồng hồ xa xỉ

Vỏ đồng hồ cũng được chế tác từ vàng trắng nguyên khối và nạm kim cương toàn bộ. Tổng thể, chiếc đồng hồ này có thể chứa đựng hàng trăm viên kim cương với nhiều kích cỡ và giác cắt khác nhau, từ những viên kim cương nhỏ li ti trên vỏ đến những viên kim cương lớn hơn tạo nên hình dáng bướm trên mặt số. Mọi viên kim cương đều được Graff lựa chọn kỹ lưỡng, đảm bảo độ tinh khiết (Clarity) và màu sắc (Colour) hoàn hảo nhất để tối đa hóa độ lấp lánh, tạo nên một tổng thể xa hoa và lộng lẫy.

Mặc dù vẻ ngoài được phủ đầy kim cương, chiếc đồng hồ này vẫn được thiết kế để giữ được sự thanh lịch và tinh tế. Dây đeo bằng vàng trắng được đính kim cương một cách cẩn thận, tạo cảm giác mềm mại và ôm sát cổ tay. Khóa cài cũng được thiết kế và đính đá đồng bộ, hoàn thiện vẻ đẹp tổng thể.

Butterfly Diamond Watch vẫn đảm bảo chức năng của một cỗ máy thời gian. Với bộ máy thạch anh (quartz movement) đáng tin cậy, nó cung cấp độ chính xác cao và dễ sử dụng, phù hợp với một món đồ trang sức cao cấp. Kim giờ và kim phút được thiết kế mảnh mai, hài hòa với vẻ đẹp của mặt số, và chỉ những người thực sự am hiểu mới nhận ra chức năng cốt lõi của nó giữa biển kim cương lấp lánh.

Đây là mẫu đồng hồ ao ước của nhiều phụ nữ

Giá trị của chiếc đồng hồ Graff Classic Butterfly Diamond Watch không chỉ nằm ở số lượng kim cương hay vật liệu quý giá. Nó nằm ở sự độc đáo của thiết kế, ở tầm nhìn của thương hiệu, và ở sự tỉ mỉ của từng người thợ. Đây là một món đồ dành cho những người phụ nữ yêu thích sự xa hoa, đẳng cấp, và khao khát sở hữu một tác phẩm nghệ thuật có thể đeo được.

Graff là một cái tên lừng lẫy trong ngành kim hoàn, đến từ Anh quốc. Được thành lập bởi Laurence Graff vào năm 1960, thương hiệu này đã xây dựng danh tiếng của mình trên nền tảng của những viên kim cương thượng hạng và tay nghề thủ công điêu luyện. Thay vì chỉ giới hạn ở việc làm ra những món trang sức lộng lẫy, Graff đã khéo léo đưa kim cương vào các tác phẩm thời gian, biến mỗi chiếc đồng hồ thành một tuyệt tác nghệ thuật độc nhất vô nhị.

Nguồn: Graff