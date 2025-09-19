‘Cơn đau đầu’ của môi giới BĐS Hàn Quốc: Giới trẻ hẹn hò bằng cách dắt nhau đi xem nhà mẫu, dẫn 10 cặp/ngày, chốt hợp đồng bằng 0

Hẹn hò kiểu Gen Z: Mang bản đồ, nước uống và… sổ ghi chép

Mỗi cuối tuần, Jang Han-sol, 27 tuổi, nhân viên văn phòng ở Seoul, lại rủ bạn trai tham gia một buổi hẹn hò đặc biệt. Thay vì dạo phố hay đi ăn uống sang chảnh, hai người mang theo bản đồ khu vực, danh sách các căn hộ mẫu, giá bán và lịch trình khảo sát.

"Chúng tôi cảm thấy những cuộc hẹn này ý nghĩa và trọn vẹn hơn cả một buổi xem phim. Vừa đi chơi, vừa chuẩn bị cho tương lai", Jang chia sẻ.

Cặp đôi thường chọn các khu vực có hạ tầng phát triển như Gangseo, Yeongdeungpo (Seoul) hay Goyang (tỉnh Gyeonggi). Họ đi bộ quanh ga tàu điện ngầm, siêu thị, trung tâm thương mại để hình dung đời sống nếu mai này định cư tại đó. Trên đường, cả hai ghé quán ăn nhỏ, quán cà phê ven đường để vừa nghỉ chân vừa ghi chú cảm nhận.

Hoạt động này có tên gọi imjang – xuất phát từ văn hóa bất động sản Hàn Quốc, ban đầu chỉ phổ biến ở giới trung niên muốn tìm chỗ ở lâu dài hoặc cân nhắc đầu tư. Nhưng hiện tại, Gen Z đã biến nó thành một hình thức giải trí kết hợp "hẹn hò định hướng tương lai".

Cuối tháng 9, nhóm imjang của Han-sol cùng bạn trai tập trung tại ga Sports Complex, quận Songpa, Seoul. Người dẫn dắt là Hong Ki-hyeon, một nhân viên văn phòng ưa thích bất động sản. Anh đã tổ chức các buổi imjang suốt hai năm qua, điều phối mọi thứ qua Zoom trước khi cả nhóm đi khảo sát thực địa.

" Chúng tôi không chỉ đi xem nhà mà còn cùng nhau học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, thậm chí kết bạn ", Hong cho biết.

Lịch trình kéo dài cả ngày: từ Bangi-dong, đến Wirye rồi kết thúc tại ga Ogeum. Tại mỗi khu chung cư, Hong giải thích điểm mạnh – yếu, từ chỗ đỗ xe, thiết kế lối đi, cửa hàng xung quanh cho đến không gian công cộng. Các thành viên đi bộ hàng giờ, vừa quan sát vừa thảo luận.

Trong nhóm có Lee (30 tuổi), từng học bất động sản trong giai đoạn Covid-19 nhưng bỏ dở. "Tham gia imjang giúp tôi có động lực tìm hiểu lại. Không khí nhóm vui vẻ, vừa học vừa chơi nên không bị áp lực như ngồi lớp", Lee kể.

Một số người mang theo balo, nước uống để tiện cho hành trình dài. Jung Seong-wook, 28 tuổi, vốn đã có nhà riêng, tham gia vì muốn tìm cơ hội đầu tư. Anh từng đi khảo sát một mình nhưng thấy nhóm đông vui, trò chuyện khiến chuyến đi bớt mệt nhọc.

Chi phí cho mỗi chuyến tham quan thường từ 21 - 35 USD. Lịch trình thường kín chỗ vì giới hạn tối đa 10 người, chủ yếu ở độ tuổi 20 - 30. Trước khi đi khảo sát, nhóm sẽ có một buổi học ngắn trong tuần để chia sẻ thông tin khu vực. Chuyến đi thường kết thúc bằng bữa tối thân mật.

Gây tranh cãi: Hẹn hò hay… làm phiền môi giới?

Dù thú vị và bổ ích với giới trẻ, imjang không phải lúc nào cũng được đón nhận tích cực. Một số nhóm từng giả làm khách hàng tiềm năng để yêu cầu môi giới cho xem căn hộ mẫu, nhưng thực chất chỉ tham quan và ghi chú. Việc này khiến nhiều đại lý và chủ nhà khó chịu vì bị mất thời gian và gián đoạn công việc.

" Các bạn trẻ không định mua ngay nhưng lại yêu cầu xem nhà. Điều đó tạo gánh nặng không nhỏ cho người môi giới", một nhân viên bất động sản tại Seoul bày tỏ.

Hiệp hội Bất động sản Hàn Quốc từng ra thông báo yêu cầu hạn chế các hoạt động imjang trá hình, thậm chí đề xuất thu phí xem tài sản để ngăn tình trạng "xem cho vui".

Tuy nhiên, người tham gia vẫn bảo vệ phong trào. " Nội thất có thể xem qua video, nhưng chỉ đi thực địa mới biết không khí khu dân cư, dịch vụ cộng đồng và lối sống xung quanh" , Jung Seong-wook khẳng định. Anh cũng thừa nhận nhóm nhỏ (dưới 10 người) sẽ phù hợp hơn, tránh gây phiền hà cho cư dân.

Trào lưu imjang phản ánh nỗi lo bất động sản đã len lỏi sâu vào đời sống giới trẻ Hàn Quốc. Giá nhà đất tại Seoul liên tục tăng cao khiến việc mua nhà trở thành mục tiêu xa vời với nhiều người trẻ. Vì thế, việc tham quan và tìm hiểu thị trường từ sớm được coi là một cách "chuẩn bị cho tương lai", đồng thời giúp các cặp đôi có trải nghiệm gắn kết.

"Đối với chúng tôi, đi imjang không chỉ để giải trí mà còn như một lời hứa: chúng ta cùng nhau xây dựng tương lai", Jang Han-sol nói.

Trong bối cảnh hẹn hò truyền thống ngày càng bị coi là tốn kém và thiếu sáng tạo, những buổi imjang đã mở ra một hình thức gặp gỡ mới: tiết kiệm, thực tế và mang đậm màu sắc "người lớn".

Từ một trào lưu ngách, imjang đang trở thành xu hướng lan tỏa mạnh mẽ trong Gen Z Hàn Quốc, biến những chuyến đi xem nhà vốn khô khan thành kỷ niệm hẹn hò lãng mạn, độc lạ và… rất "chuẩn Seoul".

(Tổng hợp)