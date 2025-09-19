Cảnh không tưởng trong ngày iPhone 17 mở bán tại Thái Lan

Sáng ngày 19/9, Apple đã chính thức đưa dòng sản phẩm iPhone 17, iPhone 17 Pro và iPhone Air lên kệ tại Thái Lan. Không khí tại Apple Store CentralWorld - cửa hàng đầu tiên của Apple tại nước này - trở nên sôi động từ tờ mờ sáng, khi hàng trăm người hâm mộ công nghệ xếp hàng để chờ giây phút được chạm tay vào chiếc iPhone thế hệ mới.

Khoảng 4h sáng, một sự cố nhỏ đã xảy ra khi một nhóm khách nước ngoài tìm cách chen lấn, đẩy rào chắn để chiếm vị trí ở phía trên. Lực lượng bảo vệ có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng can thiệp, đảm bảo trật tự chỉ trong vòng vài phút.

Hàng dài người chờ đợi

Ngay sau đó, nhân viên Apple tiến hành phát dây đeo tay cho từng khách hàng, phân rõ thứ tự và khung giờ nhận máy để đảm bảo quá trình mua sắm diễn ra trật tự, công bằng.

Một fan iPhone người Thái chia sẻ rằng anh đã đến xếp hàng từ lúc 21h30 tối hôm trước để chắc chắn nhận được tấm vé số thứ tự 1.

Người mua được phát vòng tay

Nhiều người đã chờ đợi xuyên đêm

Có người mệt mỏi chờ đợi

Đúng 6h sáng, những vị khách đầu tiên bước vào bên trong cửa hàng. Người may mắn sở hữu chiếc iPhone 17 Pro Max trước tiên là một khách hàng có tên Ping. Anh chia sẻ đã có mặt từ sớm để chờ khoảnh khắc này, dù phải thức dậy từ tinh mơ.

Không khí tại Apple Store CentralWorld tràn ngập sự háo hức và phấn khởi. Các nhân viên Apple xếp hàng chào đón từng khách hàng bước qua cửa, giữ đúng truyền thống “lễ ra mắt iPhone” vốn đã trở thành đặc trưng nhiều năm nay.

Một trong những người đầu tiên sở hữu chiếc iPhone 17 Pro Max

Song song với việc mở bán trực tiếp, các mẫu iPhone 17, iPhone 17 Pro và iPhone Air cũng đã sẵn sàng cho khách hàng đặt mua qua trang web Apple cùng các nhà mạng lớn tại Thái Lan. Đất nước này được xếp vào nhóm quốc gia mở bán sớm nhất của iPhone 17.

Nguồn: thairath. PPTV HD 36