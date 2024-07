Người khôn ngoan luôn chọn loại cá này để ăn, vừa thơm ngon, vừa giúp chống ung thư, kéo dài tuổi thọ

Nhiều người sống ở vùng ven biển, ven sông thường có truyền thống hoặc thói quen ăn cá nhỏ. Quan trọng hơn, họ thường ăn cả con cá nhỏ, không bỏ đi bộ phận nào.



Vào tháng 5/2024, một nghiên cứu mới của Nhật Bản được công bố trên tạp chí Dinh dưỡng sức khỏe cộng đồng cho thấy việc tiêu thụ thường xuyên cá nguyên con có thể giúp kéo dài tuổi thọ, giảm đáng kể tử vong do mọi nguyên nhân và giảm nguy cơ tử vong do ung thư.

Nghiên cứu bao gồm hơn 80.000 người tham gia từ 35 đến 69 tuổi. Trong thời gian theo dõi trung bình 9 năm sau đó, có 2.482 người chết, khoảng 60% trong số đó có liên quan đến ung thư. Phát hiện đáng chú ý nhất của nghiên cứu là những phụ nữ quen ăn cá nhỏ có tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân và tử vong do ung thư thấp hơn đáng kể so với những phụ nữ hiếm khi ăn cá nhỏ. Cụ thể:

- Phụ nữ ăn cá nhỏ 1-3 lần một tháng có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn 32% và nguy cơ tử vong do ung thư thấp hơn 28%;

- Phụ nữ ăn cá nhỏ 4-8 lần một tháng có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn 28% và nguy cơ tử vong do ung thư thấp hơn 29%;

- Phụ nữ ăn cá nhỏ hơn 12 lần một tháng có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn 31% và nguy cơ tử vong do ung thư thấp hơn 36%.

Việc kết hợp cá nhỏ vào chế độ ăn uống hàng ngày của bạn có thể là một chiến lược đơn giản và hiệu quả để giảm nguy cơ tử vong ở nữ giới. Tuy nhiên, cần thêm nghiên cứu để chứng minh điều tương tự diễn ra ở nam giới.

Các nhà nghiên cứu cho biết, so với cá lớn hơn, cá nhỏ có thể ăn được cả con, chất dinh dưỡng độc đáo và hoạt chất sinh lý của cá nhỏ giúp duy trì sức khỏe tốt. Ngoài ra, cá nhỏ còn là một trong những nguồn cung cấp vi chất dinh dưỡng quan trọng như canxi, magie, vitamin và khoáng chất.

Nghiên cứu có thể thấy rằng chỉ ăn cá nhỏ 1-3 lần một tháng có thể giảm nguy cơ tử vong và kéo dài tuổi thọ vì toàn bộ cơ thể cá chứa đầy báu vật!

Chuyên gia dinh dưỡng You Huazhi từ Khoa Dinh dưỡng của Bệnh viện trực thuộc Đại học Y học Quảng Châu (Trung Quốc) cho bieets toàn bộ cơ thể cá là một báu vật, người lớn nên ăn cá hai lần hoặc 300-500g mỗi tuần.

- Cá: giàu protein chất lượng cao, dễ tiêu hóa và hấp thu, ít chất béo, đồng thời chứa canxi, phốt pho, kali, iốt, kẽm, selen và các khoáng chất khác, cũng như nhiều loại vitamin.

- Da cá: Giàu collagen và nhiều nguyên tố vi lượng, da cá có thể ăn lạnh, giòn, ngon.

- Đầu cá: Đầu cá chứa một lượng EPA và DHA nhất định là axit béo omega-3 giúp bảo vệ chống lại các bệnh về tim mạch, mạch máu não và tăng cường trí não.

- Bóng cá: Bóng cá hay bong bóng cá có hàm lượng protein cao và ít chất béo. Nếu thích mùi vị của nó, bạn có thể ăn.

- Xương cá: giàu canxi và các nguyên tố vi lượng khác, là nguồn bổ sung canxi tự nhiên rất tốt. Ví dụ, làm một số món ăn vặt có xương cá giòn, hoặc xay thành bột để làm gia vị và tăng vị umami (vị ngon của thịt).

- Vảy cá: chứa choline có tác dụng tăng cường trí nhớ; ngoài ra còn chứa nhiều loại axit béo không bão hòa, có tác dụng nhất định trong việc ngăn ngừa xơ cứng động mạch, tăng huyết áp và bệnh tim. Một số người nói rằng nó có chứa collagen và có thể dùng để làm đẹp, nhưng thực tế, hàm lượng collagen trong vảy cá không cao lắm và collagen không phải là protein chất lượng cao nên bạn không thể dựa vào nó để làm đẹp.

Nguồn và ảnh: People's Daily, Health Times