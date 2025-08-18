Người già răn dạy: Đáng sợ hơn nhà nghèo là NHÀ BẨN - 5 vị trí này sạch sẽ thì đời sáng choang, hậu vận huy hoàng

Người xưa thường nói “nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm”. Thực tế, trong phong thủy cũng như trong đời sống, sự gọn gàng, tinh tươm có ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng, sức khỏe và cả tài vận của gia chủ. Nếu trong nhà có 5 vị trí này luôn sạch sẽ, sáng sủa, gia đình không chỉ thấy dễ chịu hơn mà còn dễ gặp may mắn, suôn sẻ trong công việc và cuộc sống.

1. Ban công, đừng biến thành kho phế liệu

Nhiều gia đình vì chật chội nên chất đủ bàn ghế hỏng, thùng giấy, thậm chí cả rác tạm bợ ở ban công. Hậu quả là ánh sáng bị chắn, gió không lưu thông, căn nhà trở nên u ám, bức bối; sống lâu trong không gian ngột ngạt dễ sinh cáu gắt, thậm chí trầm uất. Không chỉ vậy, ban công còn là lối thoát hiểm khẩn cấp, chất đồ lung tung chẳng khác nào tự chặn đường sống của chính mình. Vì vậy, hãy để ban công thoáng sạch, chỉ cần vài chậu cây nhỏ gọn, vừa xanh mắt vừa đón đủ ánh sáng.

2. Lối vào, bộ mặt của ngôi nhà

Cửa chính và khu vực lối vào chính là nơi đón tài lộc, cũng là gương mặt đầu tiên khách nhìn thấy khi bước vào. Nếu lối vào bừa bộn, giày dép vứt chồng chất, thậm chí bốc mùi, sẽ tạo cảm giác ngột ngạt, thiếu thiện cảm và còn được xem là xua đuổi may mắn. Một lối vào gọn gàng, có ánh sáng đủ, vài món decor nhỏ tinh tế sẽ khiến không gian sáng sủa, gia chủ bước vào cũng cảm thấy thoải mái, tinh thần phấn chấn hơn.

3. Phòng khách, giữ sạch để giữ vận khí

Phòng khách là nơi tụ họp, trò chuyện và cũng là trung tâm phong thủy của cả ngôi nhà. Phòng khách bừa bộn, bụi bặm chẳng khác nào ngăn chặn vận khí tốt, khiến gia chủ dễ căng thẳng, xung đột. Trái lại, một phòng khách sạch sẽ, sắp xếp khoa học sẽ mang đến sự thư thái, giúp mọi mối quan hệ trong nhà thêm hòa thuận, đón tài lộc dễ dàng hơn.

4. Bếp, trái tim của tổ ấm

Bếp tượng trưng cho sức khỏe và tài lộc, vì thế nếu bếp bẩn, dầu mỡ bám đầy, rác tồn đọng thì chẳng những ảnh hưởng đến bữa ăn mà còn làm hao tài, tán lộc. Giữ bếp gọn gàng, lau chùi bếp nấu, bàn ăn và sắp xếp đồ gia dụng hợp lý sẽ giúp căn bếp luôn ấm cúng, nuôi dưỡng năng lượng tích cực cho cả gia đình.

5. Nhà vệ sinh, nơi ít ai chú ý nhưng cực quan trọng

Nhà vệ sinh bẩn là nguồn phát sinh vi khuẩn, mùi hôi và năng lượng xấu. Để nhà vệ sinh ẩm thấp, nấm mốc chẳng những ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe mà còn làm giảm sinh khí trong nhà. Hãy tập thói quen dọn dẹp, khử mùi, mở cửa thông gió thường xuyên, giữ nhà vệ sinh sáng, khô ráo để vận khí trong nhà không bị tắc nghẽn.

Theo: Toutiao



