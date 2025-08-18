Ngọc nữ Việt - Thái đọ bikini: Baifern tuyệt sắc khuynh thành nhưng kín bưng, Ninh Dương Lan Ngọc sexy rung chuyển thị giác

Ninh Dương Lan Ngọc và Baifern Pimchanok là hai nàng "ngọc nữ" sáng giá của màn ảnh Việt - Thái. Không chỉ gây ấn tượng qua những vai diễn, cả 2 còn ghi điểm khi sở hữu nhan sắc ngọt ngào cùng vóc dáng gợi cảm miễn chê. Tuy nhiên, phong cách đi biển của mỗi người lại mang màu sắc riêng: Lan Ngọc quyến rũ, sành điệu còn Baifern kín đáo, năng động. Dẫu có sự trái ngược, style đi biển của hai nàng "ngọc nữ" vẫn nổi bật theo cách riêng, cuốn hút ở mọi góc nhìn.

Ninh Dương Lan Ngọc (1990) và Baifern Pimchanok (1992)

Ninh Dương Lan Ngọc

Tủ bikini của Ninh Dương Lan Ngọc phong phú với đủ kiểu dáng, từ bikini hai mảnh tối giản, thiết kế cut-out gợi cảm cho đến bodysuit nửa kín nửa hở. Sở hữu vóc dáng săn chắc cùng nét đẹp trẻ trung, cô dễ dàng biến hóa từ hình ảnh quyến rũ, nóng bỏng đến năng động, cá tính.

Lan Ngọc mới đây tung loạt ảnh bên hồ bơi, diện bikini đen hai mảnh với chi tiết cut-out đầy tinh tế. Thiết kế gợi cảm giúp cô khoe trọn đôi chân dài cùng body nuột nà khó rời mắt

Thỉnh thoảng, Lan Ngọc chọn diện bikini thiết kế phom lửng, tạo hiệu ứng nửa kín nửa hở nhưng vẫn khoe được body bốc lửa

Bodysuit cũng là kiểu dáng được Lan Ngọc đặc biệt ưa chuộng. Cô thường chọn những thiết kế đơn giản nhưng khéo léo cắt xẻ, đôi khi điểm xuyết thêm chi tiết ren, vừa tinh tế vừa tôn lên vẻ gợi cảm đầy cuốn hút

Tông trắng hiện diện khá nhiều trong tủ bikini của Lan Ngọc. Dù là thiết kế hai mảnh hay liền thân, nữ diễn viên đều có thể "cân đẹp", dễ dàng khoe vóc dáng nuột nà nhưng vẫn giữ được sự tinh tế, không quá phô trương

Đôi khi làm mới style, Lan Ngọc sẽ chọn mix bikini cùng chân váy cover-up và mũ lưỡi trai. Sự kết hợp này giúp tổng thể outfit trở nên vô cùng năng động, phóng khoáng

Ngoài những tông màu trung tính, Lan Ngọc còn chăm diện bikini tông vàng hoặc cam rực rỡ. Khi diện các màu sắc chói sáng này, cô thường chọn thiết kế cúp ngực hoặc lệch vai

Baifern Pimchanok

Sở hữu nhan sắc cuốn hút và vóc dáng chuẩn chỉnh, Baifern Pimchanok được ví như "nữ thần" trong những bộ ảnh quảng cáo nội y. Thế nhưng ở đời thường, cô lại hiếm khi diện bikini gợi cảm khi đi biển. Thay vào đó, Baifern ưu ái những thiết kế kín đáo, thoải mái, mang phong cách trẻ trung và phóng khoáng.

Vi vu đi biển, Baifern chọn thả dáng cùng bộ bodysuit màu xanh pastel. Thiết kế kín đáo nhưng vẫn không thể làm lu mờ nhan sắc, vóc dáng lẫn thần thái của nữ diễn viên

Trong 1 dịp khác, cô nàng vẫn tiếp tục ưu ái bodysuit. Lần này, Baifern lựa chọn tông trắng tinh khôi với thiết kế không tay, khéo khoe vai trần mảnh mai

Diện bikini liền thân được cắt xẻ gợi cảm phần lưng, Baifern chọn phối cùng quần jeans ống rộng để tạo hiệu ứng nửa kín nửa hở, vừa cá tính vừa mang phong cách sporty năng động

Diện set bikini hồng ngọt ngào, Baifern vẫn trung thành với cách mix cùng quần ống rộng, giữ nét phóng khoáng, thời thượng nhưng vẫn gợi cảm và hút mắt

Diện bikini liền mảnh với thiết kế màu nâu đơn giản, Baifern thêm điểm nhấn cho set đồ bằng cách kết hợp với váy lưới, không cần phụ kiện cầu kỳ vẫn đẹp tràn màn hình

Yêu thích style đi biển của hai nàng "ngọc nữ" màn ảnh Việt - Thái, chị em hoàn toàn có thể sắm thêm vài mẫu bikini để F5 tủ đồ, vừa trendy vừa khoe trọn vẻ cuốn hút. Gợi ý mua sắm Bikini 2 mảnh: Tại đây Bikini cut-out: Tại đây Bodysuit ngắn tay: Tại đây Body suit dài tay: Tại đây



