Giặt sấy trong 60 phút, không cần chờ – SESA nâng cấp lối sống hiện đại của Gen Z

Với Gen Z sống ở trọ, giặt đồ là một "nhiệm vụ" phiền phức bởi phòng nhỏ, không gian phơi chật, trời mưa dai dẳng, quần áo không kịp khô để đi học – đi làm. Sau một tuần học tập, làm việc mệt mỏi, chuyện giặt giũ càng trở nên nặng nề.

Lúc này, SESA chẳng khác nào "bestie" xịn xò của bạn: giặt sạch bong, sấy khô cong, không gian xinh xẻo chuẩn gu, còn giúp bạn chụp cả tá ảnh sống ảo cực cháy để khoe Instagram. Đây là thương hiệu giặt sấy tự động hiện đại, hướng đến người trẻ bận rộn muốn sống nhanh – gọn – chủ động. SESA không chỉ là tiệm giặt đồ thông thường – mà là nơi "làm mới" trải nghiệm giặt giũ, biến việc nhà vốn nhàm chán thành những phút giây thư giãn, thoải mái và đầy hứng khởi.

SESA – Mô hình giặt giũ tiện lợi, thư giãn và phong cách

Cuộc sống thông minh bắt đầu từ cách giặt thông minh – Đã đến lúc nâng cấp rồi!

Thay vì loay hoay với xô chậu, máy giặt cũ kỹ hay phải canh giờ để ra tiệm lấy đồ, giới trẻ giờ đây đã có lựa chọn khác: SESA – giặt sấy trọn vẹn trong đúng 60 phút.

Điểm đặc biệt khiến SESA trở nên khác biệt chính là hệ thống máy cao cấp, được nhập khẩu từ Nhật Bản và Mỹ, vận hành thông minh, mạnh mẽ, đồng thời vẫn tiết kiệm điện và nước. Quá trình giặt và sấy hoàn tất chỉ trong một giờ, nhanh hơn rất nhiều so với phương pháp truyền thống.

Hệ thống máy giặt - sấy nhập khẩu từ Nhật Bản và Mỹ

Quan trọng hơn, người dùng có thể theo dõi tình trạng giặt sấy ngay trên điện thoại từ xa, mà không cần đứng đợi. Bạn có thể tranh thủ làm bài tập, học online, họp nhóm, hoặc đơn giản là... cà phê với bạn bè. Giặt đồ nhưng không gián đoạn cuộc sống chính là tinh thần sống hiện đại mà Gen Z đang tìm kiếm.

Những điểm cộng khiến SESA "được lòng" Gen Z

SESA không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn dễ dàng "ghi điểm" với Gen Z nhờ mang đến một trải nghiệm toàn diện, từ không gian đến công nghệ: không gian sạch sẽ, thiết kế xinh xẻo, vibe như quán cà phê hiện đại – chỗ lý tưởng để bạn chụp cả tá ảnh "xịn mịn" lên feed.

Việc giặt giũ tại đây hoàn toàn do bạn chủ động thực hiện, từ khâu cho đồ vào máy đến chọn chế độ giặt – sấy, nhờ đó loại bỏ nỗi lo thất lạc hoặc lẫn đồ như ở tiệm giặt truyền thống. Máy được trang bị màn hình cảm ứng trực quan, hướng dẫn rõ ràng, thao tác đơn giản nên dù là lần đầu sử dụng, bạn cũng dễ dàng làm quen.

Việc giặt giũ sẽ do bạn chủ động thực hiện, loại bỏ nỗi lo thất lạc quần áo

Với những ai luôn chạy đua với thời gian, SESA còn có cửa hàng hybrid bán tự phục vụ để tiết kiệm từng phút giây. Bạn chỉ cần mang đồ đến và gửi lại, nhân viên sẽ giặt – sấy – xếp gọn giúp bạn nhận lại nguyên vẹn, thơm tho đúng giờ hẹn. Ngoài ra, hệ thống thanh toán tại đây cũng rất linh hoạt, hỗ trợ cả tiền mặt, ví điện tử và mã QR, hoàn toàn phù hợp với lối sống số hóa ngày nay.

SESA còn mang đến mô hình giặt hybrid, cực hợp cho những ai luôn bận rộn

Khi giặt giũ trở thành phút giây thư giãn

Hãy tưởng tượng: một buổi chiều mưa, bạn bước vào SESA để giặt chiếc áo yêu thích. Trong lúc máy vận hành, bạn rót một tách trà miễn phí, mở laptop hoàn thành công việc, hoặc đơn giản là lướt điện thoại nghe bản nhạc mình thích. Không gian yên tĩnh, thoải mái khiến việc giặt giũ không còn là công việc nhàm chán, mà trở thành khoảng thời gian dành riêng cho bạn.

SESA mang đến một góc nhỏ đầy đủ tiện nghi, nơi bạn có thể dừng lại giữa nhịp sống bận rộn, hít thở sâu, sắp xếp lại tâm trí, rồi tiếp tục bước đi. Đây không chỉ là tiệm giặt, mà là một trải nghiệm khiến bạn cảm thấy dễ chịu và mới mẻ hơn mỗi lần ghé.

SESA mang đến trải nghiệm giặt giũ thoải mái, đúng phong cách của giới trẻ

Tại Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Thái Lan hay Hàn Quốc, tiệm giặt tự động từ lâu đã trở thành một phần trong nếp sống đô thị. Những cửa tiệm tiện lợi, sạch sẽ, thông minh không chỉ phục vụ nhu cầu thiết yếu mà còn thể hiện một phong cách sống gọn gàng, chủ động, độc lập.

Giờ đây, xu hướng đó đang lan tỏa mạnh mẽ tại Việt Nam, nhất là tại các khu đô thị, trường học, ký túc xá – nơi tập trung đông đảo Gen Z đang sống, học tập và làm việc. SESA không chỉ đáp ứng nhu cầu, mà còn mở ra một lối sống mới – thông minh, chủ động và hiện đại. Với tốc độ, công nghệ và sự chỉn chu, SESA là câu trả lời cho câu hỏi muôn thuở của người trẻ: "Làm sao để giặt đồ mà không mất thời gian, không lo đồ hỏng, không ngại trời mưa?".

Bạn đang tìm kiếm một giải pháp giặt sấy nhanh – sạch – tiện lợi – không phiền toái? Hãy để SESA – Công ty TNHH Cleanchain là người bạn đồng hành mới trong cuộc sống năng động của bạn. Truy cập website SESA tại https://www.sesa.vn/ và đến ngay cửa hàng gần bạn để trải nghiệm không gian giặt hiện đại, nâng cấp phong cách sống Gen Z – vừa tiết kiệm thời gian, vừa chill đúng điệu.