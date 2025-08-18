Căn hộ đẹp, thoáng, rộng giữa nội đô với mức giá cực tốt tại Hanoi Melody Residences

Mỗi căn hộ tại đây đều được chăm chút từng đường nét để tạo nên một không gian sống hài hòa, nơi vẻ đẹp và công năng song hành.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa trong khu đô thị mới phía Tây Nam Linh Đàm (phường Hoàng Liệt), Hanoi Melody Residences sở hữu hệ thống tiện ích phong phú cùng mức giá hấp dẫn từ 69 triệu đồng/m². Để trở thành một chốn an cư đáp ứng đa dạng nhu cầu, dự án cung cấp không gian sống rộng rãi, thoáng mát, hội tụ tiện nghi nhưng vẫn gần gũi với thiên nhiên.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt tại Hanoi Melody Residences chính là căn hộ 2 phòng ngủ cộng 1 (2PN+1) – một dòng sản phẩm giới hạn tại tòa N03. Với diện tích từ 84-89m², căn hộ này tối ưu hóa không gian sống và chi phí. Trong đó phòng "+1" linh hoạt có thể biến tấu thành phòng làm việc, phòng đọc sách hoặc phòng ngủ nhỏ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của gia đình hiện đại.

Căn hộ 3PN tại Hanoi Melody Residences dành cho gia chủ mong muốn không gian sống rộng rãi hơn. Diện tích từ 94-145m² giúp gia chủ tận hưởng sự thoải mái và tiện nghi trong từng góc nhà. Phòng ngủ, phòng khách rộng thoáng kết nối với khu bếp hiện đại cho phép tối ưu diện tích và kết nối thành viên gia đình.

Một trong những điểm nổi bật chung của tất cả căn hộ tại Hanoi Melody Residences là khả năng tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và luồng gió trong lành. Các căn hộ đều được thiết kế theo không gian mở, cửa sổ kính rộng lớn kết hợp trần cao và ban công rộng tạo điều kiện cho anh sáng tràn ngập, không khí lưu thông liên tục. Mọi chi tiết, từ mặt sàn, hệ thống chiếu sáng đến cách bố trí không gian đều được chăm chút nhằm mang đến trải nghiệm sống trọn vẹn và tiện nghi.

Đặc biệt, dự án được bao quanh bởi hệ thống công viên rộng 300ha như Linh Đàm, Yên Sở, Chu Văn An và các hồ nước tự nhiên, mang lại không gian sống trong lành. Chỉ cần mở cửa sổ, gia chủ đã có thể đón nhận làn gió tươi mát, ánh nắng chan hòa và tầm nhìn thoáng đãng. Ngay trong dự án là những tiện ích và khoảng xanh mướt.

Khách hàng của Hanoi Melody Residences đánh giá, mỗi layout căn hộ đều là một không gian sống "chạm" tới mong đợi, nơi mỗi gia chủ có thể tận hưởng cuộc sống thoải mái nhất. Không ngạc nhiên khi hiện đây là một trong số dự án được ưa chuộng nhất thị trường chung cư Hà Nội.

Ngoài mức giá hợp lý chỉ từ từ 69 triệu đồng/m2, dự án còn được chiết khấu lên tới 8% và hỗ trợ vay mua tới 70%. Đầu tháng 8/2025, tòa đầu tiên của khu đô thị đã được cất nóc, trong khi hai tòa còn lại đang được thi công khẩn trương để sớm chào đón cư dân.

Xem thêm thông tin chi tiết tại: Hanoi Melody Residences