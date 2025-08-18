Nữ nhân sở hữu căn duplex 60m² đẹp đến mức đời thực thấy hư cấu, ai nhìn cũng ngỡ bối cảnh phim ngôn tình

Một cô gái ở Quảng Đông (Trung Quốc) gây chú ý khi là chủ nhân của căn hộ duplex rộng 60m², đẹp xịn chẳng khác nào một ngôi nhà búp bê ngoài đời thực. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ những daily vlog về cuộc sống một mình trong không gian ngập tràn sắc hồng này. Căn hộ được thiết kế hợp lý với tầng dưới là phòng khách, bếp, nhà vệ sinh, còn tầng trên là phòng ngủ riêng tư. Nhờ có nhiều cửa sổ đón nắng, không gian luôn sáng sủa, thoáng đãng, và mỗi góc nhỏ đều có thể trở thành nơi thư giãn hay background sống ảo tuyệt đẹp, khiến bất cứ ai nhìn cũng mê mẩn.

Cô gái thường xuyên quay daily vlog giấu mặt, chia sẻ về cuộc sống thường nhật cũng như không gian sang xịn trong căn hộ nhỏ xinh

Để làm nổi bật hiệu ứng ánh sáng và phong cách hường phấn đặc trưng, toàn bộ tường nhà được phủ màu vàng sữa nhạt, vừa ấm áp vừa dễ chịu. Phòng khách trở thành điểm nhấn với những món nội thất xinh xắn, kết hợp hài hòa giữa gam hồng và trắng, tạo nên tổng thể ngọt ngào, nữ tính. Nhìn qua thì tưởng nhiều đồ đạc, nhưng thực tế mỗi món đều có vị trí riêng, được sắp đặt khoa học và gọn gàng. Hầu như góc nào trong không gian cũng có cửa sổ, mang lại sự thoáng đãng và sáng sủa cho căn hộ.