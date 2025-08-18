“Mượn” sự kiện Grand Re-opening Muse Clinic kể về hành trình 7 năm

Grand Re-opening Muse Medical - không chỉ là lễ khai trương

Vào ngày 16.08.2025, Muse Medical đã tổ chức sự kiện Grand Re-opening hoành tráng tại địa chỉ mới - 242G-244-246 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TP.HCM. Không đơn thuần là lễ khai trương, đây còn là dấu ấn quan trọng trong hành trình hơn 7 năm phát triển và khẳng định hướng đi chuẩn y khoa - công nghệ Hàn Quốc của thương hiệu.

Lễ cắt băng khai trương Muse Clinic mới tại Nguyễn Đình Chiểu – khoảnh khắc mở ra hành trình mới sau 7 năm

Sao Việt, năm châu tụ về khai trương "xịn"

Sự kiện nhanh chóng trở thành đề tài thu hút giới trẻ với sự góp mặt của dàn celeb "gây chú ý": diễn viên Trịnh Thảo, hot TikToker Hỷ Khí Dương Dương và đặc biệt "Hoàng tử dance–trot Hàn Quốc" Bini Xxam. Không gian sự kiện được thiết kế sang chảnh, hiện đại cùng âm hưởng nghệ thuật từ violin - cello, tiết mục dancing sôi động cùng Bini Xxam đã khiến không khí sự kiện trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Bini Xxam check in tại thảm đỏ của sự kiện sáng ngày 16/08.

CEO Jang Hyang Mi: "Chúng tôi chuyển mình để nâng tầm trải nghiệm"

Chia sẻ tại buổi lễ, CEO Jang Hyang Mi nhấn mạnh: "Sự kiện khai trương Muse Medical cơ sở mới là bước ngoặt quan trọng sau hơn nửa thập kỷ tại thị trường Việt Nam. Đây là cơ hội để nâng cấp, mang đến trải nghiệm vừa thân thiện, vừa đẳng cấp và riêng tư".

CEO Jang Hyang Mi phát biểu trong buổi lễ ra mắt cơ sở mới và kỷ niệm 7 năm hoạt động tại Việt Nam

Tọa lạc trên con đường sầm uất Nguyễn Đình Chiểu, Phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ thuộc Công ty TNHH Muse Medical cơ sở mới nổi bật với tòa nhà 6 tầng, mỗi tầng dành riêng cho từng nhóm dịch vụ riêng biệt; kiến trúc tối giản, tinh tế theo tinh thần "minimal Hàn Quốc", vừa khẳng định nguồn gốc thương hiệu vừa đúng gu thẩm mỹ hiện đại.

Công nghệ trẻ hoá da tiên tiến, hiện đại là tâm điểm của buổi sự kiện. Khách mời được tận mắt chứng kiến các máy trẻ hóa da như Thermage FLX, Ultherapy, Hifu Shurink, InMode Lifting - tất cả đều đạt chứng nhận quốc tế. Phương pháp không xâm lấn, thời gian nghỉ dưỡng ngắn và hiệu quả tự nhiên là điểm được khán giả đặc biệt quan tâm.

Hành trình 7 năm - từ thân thiện đến tinh tế

Xuất phát từ năm 2018 với mô hình phòng khám thẩm mỹ chuẩn Hàn, Muse Medical đã chinh phục thị trường Việt bằng các dịch vụ trẻ hóa da và slogan "Hãy là nàng thơ của chính mình". 7 năm sau, với không gian mới, công nghệ mới và trải nghiệm cải tiến, Muse báo hiệu một bước chuyển mình mạnh mẽ - không chỉ làm đẹp, mà là định hình lại "chuẩn mực thẩm mỹ".

Diễn viên Trịnh Thảo thả dáng tại thảm đỏ sự kiện trong trang phục trang nhã, sang trọng.

TikToker Hỷ Khí Dương Dương: "Ấn tượng vì mọi thứ quá chỉnh chu"

Là một trong những khách mời nổi bật, Hỷ Khí Dương Dương hào hứng chia sẻ: "Trước đây tôi đã biết Muse qua bạn bè, nhưng phải đến hôm nay khi trực tiếp tham dự, tôi mới thực sự cảm nhận được sự chỉn chu từ khâu đón tiếp, không gian đến dịch vụ. Cảm giác bước vào Muse là bước vào một thế giới rất khác, đúng chuẩn Hàn Quốc".

CEO Muse Medical cùng TikToker Hỷ Khí Dương Dương (bên trái) tạo dáng trong sự kiện khai trương phòng khám mới.

Cô cũng nhấn mạnh: "Tôi đặc biệt thích cách Muse tạo ra trải nghiệm thân thiện nhưng vẫn sang trọng. Đây không chỉ là một buổi khai trương mà còn là một lời khẳng định mạnh mẽ của thương hiệu".

TikToker Hỷ Khí Dương Dương chia sẻ tại sự kiện Grand Re-Opening sáng 16/08

Với cơ sở mới tại trung tâm TP.HCM, Muse Medical đặt mục tiêu trở thành một trong những địa chỉ thẩm mỹ y khoa hàng đầu, nơi khách hàng có thể tìm thấy giải pháp làm đẹp toàn diện, an toàn và hiệu quả.

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: 242G-244-246 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hoà, TP HCM.

- Hotline: 028 3820 3232

- Website: https://www.museMedical.vn

- Fanapage: https://www.facebook.com/museMedicalvietnam