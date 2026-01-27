Người EQ thấp thích 3 kiểu quà Tết này nhất

Trong nghệ thuật tặng quà dịp Tết, ranh giới giữa sự tinh tế và sự vô duyên đôi khi chỉ cách nhau một ý niệm. Người có trí tuệ cảm xúc (EQ) cao luôn đặt mình vào vị trí của người nhận để chọn món quà mang lại sự an tâm và niềm vui thực sự.

Ngược lại, người có EQ thấp thường bị chi phối bởi cái tôi quá lớn hoặc sự hời hợt, dẫn đến việc lựa chọn những món quà "đánh đố" người nhận. Họ thường rất tâm đắc với 3 kiểu quà Tết dưới đây, mà không hề biết rằng chúng chính là nguyên nhân khiến mối quan hệ trở nên xa cách ngay đầu năm mới.

1. Những món quà "phô trương" nhưng thiếu tính thực dụng

Kiểu quà này thường là những giỏ quà đồ sộ, được đóng gói cầu kỳ với lớp màng bọc bóng loáng nhưng bên trong lại toàn những thực phẩm sắp hết hạn, bánh kẹo kém chất lượng hoặc những chai rượu không rõ nguồn gốc. Người EQ thấp thích kiểu quà này vì họ tin rằng "hình thức tỷ lệ thuận với tấm lòng".

Họ muốn phô diễn sự hào nhoáng để người khác nhìn vào thấy họ là người chịu chi, mà quên mất rằng sự chân thành nằm ở giá trị cốt lõi bên trong. Khi người nhận bóc lớp vỏ lộng lẫy ra và thấy những thứ không thể sử dụng được, cảm giác trân trọng ban đầu sẽ nhanh chóng bị thay thế bằng sự thất vọng và nhận ra sự hời hợt của người tặng.

2. Những vật phẩm trang trí nhà cửa mang đậm phong cách cá nhân của người tặng

Nhiều người có thói quen tặng tranh ảnh, tượng đá hoặc các món đồ phong thủy đắt tiền theo ý thích của chính họ để làm quà Tết. Người EQ thấp tin rằng món quà này sẽ khiến ngôi nhà của người nhận trở nên sang trọng hơn, nhưng thực tế họ đang tạo ra một "gánh nặng" cho gia chủ.

Ảnh minh họa: Pinterest

Mỗi ngôi nhà đều có một phong cách nội thất và quan niệm phong thủy riêng; việc tặng một món đồ trang trí lớn và bắt người khác phải trưng bày nó trong phòng khách là sự xâm phạm ranh giới thẩm mỹ một cách thiếu tinh tế. Nếu gia chủ không treo thì sợ người tặng giận, mà treo lên thì hỏng cả không gian sống. Người hiếu thảo hay bạn bè tinh tế sẽ không bao giờ đặt người khác vào thế khó xử như vậy.

3. Những món quà mang tính "giáo dục" hoặc nhắm vào khuyết điểm của người nhận

Đây là kiểu quà tặng gây mất lòng nhất nhưng lại được người EQ thấp ưa chuộng dưới danh nghĩa "quan tâm đến sức khỏe". Đó có thể là những bộ sách dạy cách quản lý tài chính dành cho một người đang gặp khó khăn, hay những thực phẩm chức năng giảm cân tặng cho người đang tự ti về ngoại hình.

Dù món quà có đắt tiền đến đâu, việc tặng chúng vào dịp đầu năm chẳng khác nào một lời nhắc nhở không khéo về những thất bại hoặc khiếm khuyết của đối phương. Tết là để chúc tụng và lan tỏa niềm vui, không phải là dịp để "chỉnh sửa" cuộc đời người khác. Những món quà mang tính định hướng này chỉ cho thấy người tặng là kẻ thích đóng vai bề trên và thiếu sự bao dung tối thiểu.

Bài học quý giá nhất trong văn hóa tặng quà chính là m ón quà tốt nhất không phải là món quà đắt nhất, mà là món quà khiến người nhận cảm thấy được thấu hiểu. Đừng biến quà Tết thành công cụ để đánh bóng bản thân hay giáo huấn người khác. Hãy chọn những gì thiết thực, nhẹ nhàng và phù hợp với lối sống của người nhận. Một món quà nhỏ nhưng chứa đựng sự quan sát tinh tế sẽ có sức mạnh kết nối vạn lần những thứ xa xỉ nhưng vô tâm.