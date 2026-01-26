Thông tin MỚI NHẤT vụ 90kg thịt nghi chuyển màu tuồn vào trường tiểu học

Mới đây, thông tin liên quan đến nghi vấn 90kg sườn heo đông lạnh có dấu hiệu chuyển màu được đưa vào bếp ăn bán trú của một trường tiểu học tại TPHCM đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, đặc biệt là các phụ huynh có con theo học bán trú.

Theo phản ánh ban đầu, sự việc xảy ra vào ngày 15/1, trong quá trình kiểm tra thực phẩm đầu vào tại Trường Tiểu học L.T.V. (phường Bến Cát, TPHCM). Tổ giám sát gồm giáo viên và đại diện Hội Cha mẹ học sinh phát hiện lô sườn heo đông lạnh khoảng 90kg có biểu hiện không còn tươi, một số phần thịt đổi màu nên đã lập biên bản và trả lại toàn bộ cho đơn vị cung cấp ngay tại thời điểm tiếp nhận.

Lô thịt heo bị nghi kém chất lượng (Ảnh: Tiền phong)

Tuy nhiên, hình ảnh chụp lại số thịt nói trên sau đó được chia sẻ trong nhóm phụ huynh và lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người lo lắng về nguy cơ thực phẩm bẩn lọt vào bếp ăn trường học. Không ít phụ huynh bày tỏ sự bất an, yêu cầu nhà trường và các cơ quan chức năng làm rõ quy trình kiểm soát thực phẩm, cũng như trách nhiệm của các bên liên quan.

Theo Tiền Phong, sáng 26/1, rất đông phụ huynh đã có mặt tại Trường Tiểu học L.T.V. để làm việc trực tiếp với Ban giám hiệu nhà trường. Buổi làm việc có sự tham gia của lãnh đạo UBND phường, các đơn vị chuyên môn, công an và đại diện phụ huynh học sinh. Tại đây, phụ huynh đề nghị nhà trường giải thích cụ thể quy trình tiếp nhận, kiểm tra và xử lý thực phẩm bán trú.

Đại diện Ban giám hiệu nhà trường cho biết, hằng ngày từ khoảng 5h sáng, tổ giám sát thực phẩm của trường luôn duy trì ít nhất hai người, gồm giáo viên và đại diện Hội Cha mẹ học sinh. Khi thực phẩm được vận chuyển đến, hàng hóa phải qua khâu kiểm tra trước khi đưa vào bếp. Riêng trong vụ việc ngày 15/1, ngay khi phát hiện sườn heo có dấu hiệu không đảm bảo, tổ giám sát đã báo cáo hiệu trưởng, lập biên bản với các bên liên quan và trả lại toàn bộ số thịt cho nhà cung cấp.

Hình ảnh nhiều phụ huynh đến trường để làm việc vụ phát hiện thịt nghi chuyển màu đưa vào trường (Ảnh: Tiền Phong)

Cũng theo Tiền Phong, trước thắc mắc của phụ huynh về việc có hay không việc đề nghị cơ quan chức năng xử lý nhà cung cấp thực phẩm nghi kém chất lượng, đại diện nhà trường khẳng định đã báo cáo vụ việc lên UBND phường ngay sau khi phát hiện, đồng thời cam kết tiếp tục siết chặt công tác giám sát để tránh thực phẩm không an toàn lọt vào bếp ăn của học sinh.

Trao đổi với phóng viên Dân Trí, lãnh đạo UBND phường Bến Cát cho rằng vụ việc không nghiêm trọng như những thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Theo Chủ tịch UBND phường, thực tế đây là thịt đông lạnh, không phải thịt hôi thối hay đổi màu xanh, vàng như một số hình ảnh và thông tin đang được chia sẻ. Ngay khi phát hiện thực phẩm không đạt yêu cầu về độ tươi, nhà trường đã lập biên bản và yêu cầu đơn vị cung cấp đổi lại toàn bộ, số thịt này chưa từng được đưa vào bếp để chế biến cho học sinh.

Lãnh đạo phường cũng cho biết, đây là lần đầu tiên đơn vị cung cấp thực phẩm xảy ra sự việc, chưa gây hậu quả và không có trường hợp ngộ độc thực phẩm, nên chưa đủ căn cứ để xử lý. Sau vụ việc, địa phương đã yêu cầu doanh nghiệp cam kết không cung cấp thịt đông lạnh cho bếp ăn trường học, chỉ sử dụng thực phẩm đúng theo yêu cầu đã ký kết.

UBND phường Bến Cát đồng thời đề nghị các trường học trên địa bàn tiếp tục duy trì, công khai hoạt động của tổ giám sát thực phẩm với sự tham gia của phụ huynh, nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh. Tuy nhiên, lãnh đạo phường cũng lưu ý việc ghi hình, đăng tải thông tin liên quan đến bếp ăn trường học cần đúng thời điểm, đúng bản chất sự việc và có sự xác nhận của các bên liên quan để tránh gây hiểu lầm, hoang mang không đáng có trong dư luận.

Tổng hợp