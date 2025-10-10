Người dân Thái Nguyên gục khóc: 'Lũ cuốn trôi hết tiền và vàng tiết kiệm rồi'

Nữ giáo viên đang sinh sống ở Thái Nguyên

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có mưa to đến rất to cùng với nước từ thượng nguồn đổ về đã khiến nhiều khu dân cư bị chia cắt. Trong đó, phường Phan Đình Phùng (tỉnh Thái Nguyên) là một trong những khu vực ngập nặng nhất tỉnh.

Khoảng 10h ngày 9/10, Đoàn hỗ trợ do Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên và Đoàn phường Phan Bội Châu phối hợp cùng các nhà hảo tâm vận chuyển thực phẩm, nước sạch tiếp tế cho bà con trong đường Xuân Hòa (phường Phan Đình Phùng).

Mưa lớn đã khiến nhiều khu vực dân cư tại Thái Nguyên bị chia cắt

Khi đoàn phát thực phẩm cho người dân, nhiều người ăn, uống ngay tại chỗ. Một số người cho biết, đã 2 ngày nay chưa được ăn gì nên rất đói. "Giờ chúng tôi chỉ cần nước sạch và thực phẩm", chị Lương Hữu Thạnh, ngõ 77 Xuân Hòa chia sẻ.

Người dân ăn uống ngay khi nhận đồ cứu trợ

Vừa nhận túi đồ, một phụ nữ ăn ngay tại chỗ. Khi chúng tôi hỏi chuyện, chị òa khóc. "Mất hết rồi. Nhà tôi mất hết rồi. Giờ tôi chỉ còn mỗi bộ đồ mặc trên người thôi".

Người phụ nữ này cho biết, gia đình có 2 mẹ con. Chị là giáo viên một trường học trên địa bàn tỉnh, còn người con đi học đại học nên những ngày mưa lũ vừa qua chỉ có một mình ở nhà.

Đêm ngày 6/10, nước lũ lên nhanh, chị chỉ kịp chạy lên tầng 2. Sau đó, nước dâng ngày càng cao. Dưới nhà có rất nhiều đồ đạc nhưng chị chẳng kịp di chuyển gì, bởi một thân một mình đành phó mặc cho dòng nước lũ. Chị tính, nếu có hỏng đồ đạc thì mua mới khoảng vài chục triệu đồng, mình có thể cố được.

Nữ giáo viên vừa khóc vừa chia sẻ câu chuyện

Tuy nhiên, khi nước lũ rút, chị xuống tầng 1 thì giật mình. Nhà cửa tan hoang, đồ đạc trôi đâu không biết. Chị nhìn két sắt ở tầng 1 thì hốt hoảng, bởi nhiều giấy tờ, tiền và vàng đều đã trôi mất. Chị tìm quanh thì chỉ thấy vài đồng tiền lẻ, mò khắp nhà cũng chẳng thấy số vàng tiết kiệm đi đâu, chỉ thấy 3 hợp đồng bảo hiểm. "Tôi đã mò khắp nhà, đến xước hết cả tay nhưng chẳng thấy vàng đâu. Gần 50 tuổi rồi, tôi chẳng còn gì nữa. Tôi trắng tay rồi", người phụ nữ này vừa khóc vừa nói.

Chị Vũ Dương Bảo Châu, Phó bí thư Đoàn Thanh niên phường Phan Đình Phùng cho biết, trên địa bàn phường có nhiều điểm ngập sâu. Trong đó, có khu vực đường Xuân Hòa. Đến trưa ngày 10/9, trên tuyến đường này có vị trí còn ngập sâu tới gần 2m. Việc tiếp tế cho người dân chỉ có thể bằng thuyền.

"Hiện nay, vẫn còn một số vị trí khó tiếp cận do ngập sâu. Do đó, chúng tôi phối hợp cùng lực lượng chức năng hướng dẫn, vận chuyển thực phẩm các đoàn cứu trợ đến tận tay người dân", chị Châu chia sẻ.