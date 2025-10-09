Ảnh, clip: Xế hộp ngập bùn, móp lõm nằm la liệt trên phố Thái Nguyên sau lũ

Clip: NXH
Nhiều chiếc ô tô, từ xế hộp bình dân đến xe sang, lần lượt lộ ra dưới lớp bùn đất dày đặc và rơi vào tình trạng hư hỏng nặng
Nhiều chiếc xe vốn được kê gạch hoặc đặt ở vị trí cao nhưng vẫn không thoát khỏi “tai họa” của cơn lũ
Những chiếc xe la liệt trên đường chờ được sửa
Bùn đất đã tràn đầy nội thất bên trong
Ngoài xe ô tô, nhiều phương tiện khác như xe máy, xe đạp điện cũng bị thiệt hại nặng nề, tạo nên gánh nặng lớn cho người dân trong việc dọn dẹp và phục hồi sau lũ
Chiếc xe nằm giữa đống đổ nát, bùn đất bám chặt, phủ kín toàn bộ thân xe
Theo ghi nhận, số lượng xe bị ngập tại Thái Nguyên trong những ngày vừa qua rất lớn, vượt khả năng vận chuyển của đội cứu hộ
Hàng dài xe nằm la liệt, một số chủ xe đành bất lực nhìn phương tiện của mình hư hỏng nặng, chưa biết khi nào mới được di dời
Những cửa hàng sửa xe làm việc hết công suất
Chiếc xe máy chẳng còn nguyên vẹn là bao
Một chiếc xe ô tô bị "vò nát" trong cơn lũ
Chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng, từ công an, bộ đội đến dân quân tự vệ, phối hợp với các doanh nghiệp dịch vụ cứu hộ để xử lý tình hình. Tuy nhiên, số lượng xe cần cứu hộ vẫn quá nhiều so với nguồn lực hiện tại