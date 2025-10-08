Bắc Ninh có 3 người chết do mưa lũ, di dời hàng trăm hộ dân tránh ngập lụt

Trao đổi với PV Tiền Phong , lãnh đạo UBND xã Yên Thế cho biết, xã Yên Thế có vài trăm hộ bị nước lũ tràn vào nhà, trong đó có vài chục hộ bị cô lập phải ứng cứu và di dời gấp.

Lãnh đạo UBND xã Xuân Cẩm thông tin, nước sông Cầu đang dâng cao. Các thôn ngoài đê ở trong xã bị ngập trong nước lũ. Nhiều hộ nước ngập đến tầng 1. Khu vực ngoài đê có khoảng 600 – 700 hộ. Xã di chuyển khoảng 200 hộ dân ngoài đê bị ngập nước vào nơi an toàn để tránh lũ. Việc hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt cũng được triển khai để bà con ổn định cuộc sống.

Nhiều hộ dân ở xã Yên Thế bị ngập nước lũ.

Ông Giáp Xuân Cảnh – Bí thư Đảng ủy xã Tam Tiến cho biết, xã Tam Tiến có hơn 500 hộ bị ngập nước lũ sâu khoảng 2-3m. Xã đã tiến hành di chuyển khoảng 150 hộ đến nơi an toàn. Toàn xã có khoảng 18/31 thôn bị cô lập.

Tại xã Hợp Thịnh, do nước sông Cầu dâng cao nên phải di chuyển gấp người dân bị ngập nước trong đêm. Cơ quan chức năng hỗ trợ giúp người dân tránh lũ ổn định cuộc sống. Người dân trong xã bị ngập lụt cũng chủ động lương thực, thực phẩm trong 7 ngày để phòng tránh lũ lụt.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, qua thống kê từ 19h30 ngày 7/10 đến 5h ngày 8/10/2025, tỉnh Bắc Ninh có 3 người chết do mưa lũ.

Công an tỉnh Bắc Ninh di chuyển người dân vùng ngập lũ đến nơi an toàn.

Đê hữu Thương thuộc xã Phúc Hòa xảy ra sự cố tràn đê tại 3 vị trí với chiều dài 850 m. Sự cố đã được UBND xã Phúc Hòa huy động lực lượng xử lý đắp chống tràn bằng đất và bao tải.

Tại phường Đa Mai xảy ra sự cố sạt trượt mái đê phía đồng với chiều dài 20 m, rộng từ 1,5-2m, sâu 2,5 m. Ngay sau khi xảy ra sự cố, UBND phường Đa Mai đã huy động lực lượng xử lý sự cố bằng giải pháp đóng cọc cừ, đào giật cấp và đắp bao tải đất gia cố cung sạt, phủ bạt cung sạt và tiếp tục theo dõi diễn biến sự cố.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, tình hình thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp. Các ngành, địa phương nâng cao tinh thần chủ động, cảnh giác, thường xuyên tuần tra, kiểm soát chặt chẽ diễn biến mưa lũ, đê điều; địa phương nào xảy ra sự cố do chủ quan thì lãnh đạo phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Các địa phương phải hoàn thành di dời, sơ tán toàn bộ Nhân dân các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng đến nơi an toàn; chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống.