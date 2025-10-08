Chủ động ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương

Bản đồ cảnh báo các khu vực có thể xảy ra lũ và sạt lở đất hiện nay

Hiện nay, lũ trên sông Cầu, sông Thương tiếp tục lên; mực nước lúc 07h ngày 08/10 trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy: 29,84m, trên mức lịch sử năm 2024 (28,81m) 1,03m, trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn: 17,48m trên BĐ3 1,48m.

Dự báo trong 12-24h tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy dao động ở mức đỉnh; sông Cầu tại Đáp Cầu, sông Thương tại Phủ Lạng Thương tiếp tục lên; lũ trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương sẽ lên và vượt mức lũ lịch sử năm 1986 (7,52m).

Để đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

Huy động mọi lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị chủ động chống tràn, gia cố các tuyến đê xung yếu, thiếu cao trình có nguy cơ tràn, vỡ; đảm bảo an toàn cho các tuyến đê trong trường hợp mực nước lũ tiếp tục dâng cao.

Thường xuyên kiểm tra các vị trí trọng điểm đê điều xung yếu, các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục, các công trình đê điều đang thi công dở dang; trong đó, đặc biệt lưu ý các đoạn đê thấp, sát sông, thường bị đùn sủi, rò rỉ, sạt trượt khi có lũ và các cống xung yếu, bị hư hỏng trên các tuyến đê. Thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ theo quy định, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố, tình huống xảy ra ngay từ giờ đầu.

Chủ động tổ chức di dời, sơ tán khẩn cấp người dân ở khu vực thấp trũng, ven sông có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt đến nơi an toàn.