Đêm trắng tuyệt vọng ở Thái Nguyên: Pháo sáng S.O.S bắn lên, lời cầu cứu khắp nơi vì lũ dâng vượt mức lịch sử

Tình hình mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 11 đã khiến tỉnh Thái Nguyên chịu thiệt hại nặng nề trên tất cả các mặt. Do nước dâng nhanh, nhiều gia đình đã buộc phải trèo lên nóc nhà, những lời cầu cứu xuất hiện khắp nơi trên mạng xã hội.

Đặc biệt, vào nửa đêm 7/10, người dân Thái Nguyên thấy một vệt sáng dài được cho là pháo sáng S.O.S trong vùng đang bị cô lập do nước lũ.

Những lời cầu cứu từ người dân Thái Nguyên xuất hiện khắp các diễn đàn mạng xã hội (Ảnh: OFFB)

Hàng loạt ô tô ngập đến nóc, ngâm trong nước (Ảnh: Thái Nguyên Online)

Tại khu vực trung tâm Thái Nguyên, theo người dân ghi nhận clip vào lúc 6h sáng ngày 8/10 cũng rơi vào tình trạng ngập sâu. Dù không có mưa nhưng vẫn chìm trong "biển nước", giao thông gần như tê liệt vì đường ngập sâu, điện vẫn chưa có, nhiều khu dân cư bị cô lập...

Phóng viên VOV cũng ghi nhận tại Thái Nguyên khoảnh khắc giải cứu cụ già mắc kẹt trong ngôi nhà nước ngập đến cổ. Khi được lực lượng đưa lên xuồng cứu hộ, hai bàn tay cụ trắng bợt vì ngâm nước quá lâu và cả người run lên vì lạnh.

Sau khi vượt đỉnh lũ lịch sử, mực nước sông Cầu tại trạm Gia Bảy, tỉnh Thái Nguyên tối qua (8/10) đã ghi nhận cao hơn lũ năm 2024 gần 1m.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên cũng đã phải phát đi tin lũ khẩn cấp trên các sông trong tỉnh. Tính đến 19h30 tối qua, tỉnh Thái Nguyên đã ghi nhân 3 người thiệt mạng, 3 người mất tích do mưa lũ. Mực nước tại nhiều trạm đo vượt mức báo động 3, đặc biệt tại trạm Gia Bảy, Chã và Ba Bể.

Lũ lên nhanh, tiềm ẩn nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất và lũ quét tại nhiều khu vực trung du, miền núi. Nhiều khu vực của tỉnh Thái Nguyên đã mất điện diện rộng, nhiều khu dân cư đã phải di dời đến nơi an toàn.

Lực lượng vũ trang, công an, dân quân và các lực lượng tại chỗ đã được huy động tối đa để ứng cứu. Bộ đội địa phương đã triển khai lực lượng ngay từ đầu; Công an tỉnh huy động 100% quân số, phối hợp cùng trên 100 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động của Bộ Công an được tăng cường từ sáng 7-10, tập trung di chuyển, sơ tán người dân tại các khu vực nguy hiểm, đảm bảo an ninh trật tự.