Bác tin vỡ đê sông Thương ở Bắc Ninh

Sáng 8/10, ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc nhiều đoạn đê ở xã Tiên Lục (tỉnh Bắc Ninh) bị vỡ là không chính xác.

" Qua thông tin với Chi Cục trưởng Chi cục Đê điều tỉnh Bắc Ninh, do nước lũ từ thượng nguồn phía Lạng Sơn dồn về quá nhanh nên một số đoạn đê hữu sông Thương bị tràn, hiện các lực lượng đang chống tràn. Thông tin vỡ đê là không chính xác ", ông Luận khẳng định.

Theo ông Luận, đây là đê khu vực đầu tuyến đê hữu Thương đi qua vùng bán sơn địa.

Lực lượng chức năng, người dân chung sức gia cố đê tả sông Thương.

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, ông Nguyễn Văn Long, Chủ tịch UBND xã Tiên Lục (tỉnh Bắc Ninh), cho biết do nước từ thượng nguồn sông Thương đổ về nhiều và trời mưa, nhiều đoạn đê bối tràn nước chảy vào bên trong đồng của người dân chứ không có chuyện vỡ đê như trên mạng đăng tải.

Theo vị này, đê bối là đê ngoài, bao vùng, không phải đê chính song vẫn ảnh hưởng đến đời sống người dân. Từ chiều tối 7/10, xã và lực lượng chức năng đã sơ tán người dân, con vật, tài sản có giá trị đến nơi an toàn.

" Việc tràn nước rất nguy hiểm nên đã chủ động di dời người dân từ chập tối qua, không để nước lên mới xử lý. Sáng nay (8/10), lực lượng chức năng sẽ tiếp tục rà soát để di chuyển tài sản và người nếu có để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Nhân dân ", ông Long cho biết thêm.

Theo vị này, xã đã nhận được sự hỗ trợ của hàng trăm cán bộ chiến sĩ của Sư đoàn 3, song nhiều đoạn nước vẫn tràn nhiều nơi nên xã đang "căng mình" hỗ trợ người dân.