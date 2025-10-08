Vụ thảm án ở Đồng Nai: 500 cảnh sát lần theo dấu vết, vây bắt nghi phạm

Kiểm tra cơ thể Tùng, cảnh sát thấy Tùng bị trầy xước nhiều ở chân. Kiểm tra trong nhà, cảnh sát phát hiện Tùng có nhiều vật dụng như đôi giày dính đất đỏ có nhiều điểm trùng khớp với các vật dụng thu được ở gần hiện trường nơi xảy ra vụ án. Một tài xế xe ôm cũng xác nhận Tùng là người thuê ông chở từ xã Bom Bo về phường Phước Bình