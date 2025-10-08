Mở cửa loạt căn hộ ở Tecco Elite City, hỗ trợ người dân Thái Nguyên tránh lũ

Theo thông tin từ Đất Xanh Miền Bắc, hiện tại lũ lụt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang diễn biến nghiêm trọng do ảnh hưởng sau bão, nhiều nơi vẫn trong tình trạng ngập sâu.

Chính vì vậy, để hỗ trợ người dân có nơi ở an toàn, Đất Xanh Miền Bắc đã bố trí các phòng ở tại chung cư Tecco Elite City (Thịnh Đán, Thái Nguyên) để người dân có thể đến tránh lũ.

Nhiều người dân đã đến Tecco Elite để tránh bão.

Cũng theo đơn vị này, hiện toà nhà tại dự án Tecco Elite City Thịnh Đán vẫn an toàn và không bị ngập nước.

" Bà con có chỗ nghỉ an toàn tạm thời đến khi nước rút và thời tiết ổn định trở lại, đơn vị cũng sẽ cung cấp một số nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân khi đến ở tránh lũ ", Đất Xanh Miền Bắc nhấn mạnh.

Nhiều hộ dân di chuyển đến từ đêm qua.

Đồng thời Đất Xanh Miền Bắc cũng đã liên hệ với công an phường Quyết Thắng (Thái Nguyên) cùng phối hợp với ban quản lý tòa nhà để hỗ trợ người dân tới tránh lũ an toàn , đảm bảo an ninh tại các căn hộ này.

Người dân nhận căn hộ và sắp xếp đồ đạc để ở tránh lũ.

Chị Hiền, một hộ dân đến tránh lũ từ đêm 7/10 chia sẻ, căn nhà của gia đình chị đã bị nước ngập đến nửa nhà, không thể sinh sống được nữa. Gia đình chị 5 người, lại có 2 em nhỏ, không biết phải di tản đi đâu nên ngay khi biết thông tin các căn hộ tại Tecco Elite City mở cửa đón người dân tránh lũ, gia đình chị đã di tản đến đây ngay từ đêm qua.

" Năm nào Thái Nguyên cũng ngập nhưng năm nay nhà tôi bị ngập nặng nhất, rất may có nhiều khu chung cư sẵn sàng đón chúng tôi vào ở lúc này, nếu không gia đình tôi cũng không biết phải di tản đi đâu ", chị Hiền chia sẻ.

Tecco Elite City Thịnh Đán nằm trên đường Quang Trung, phường Thịnh Đán, Thái Nguyên. Dự án bao gồm 6 tòa tháp cao 32 tầng với 3 tầng hầm, cung cấp hơn 2.000 căn hộ và đa dạng tiện ích như trung tâm thương mại, bể bơi, khu vui chơi trẻ em, công viên, rạp chiếu phim, theo phong cách kiến trúc xanh Singapore.

Chủ đầu tư của dự án là Tập đoàn Tecco.