Danh tính, lời khai kẻ lái ô tô lao vào quán nhậu gây chết người tại Gia Lai

Clip ghi lại cảnh Đặng Văn Sang lái ô tô tông vào quán nhậu.

Sáng ngày 8/10, đại diện lãnh đạo UBND xã Bình Dương (Gia Lai) thông tin, nam thanh niên lái ô tô 7 chỗ tông vào quán nhậu trên địa bàn gây chết người đã ra đầu thú.

Danh tính nam thanh niên này được xác định là Đặng Văn Sang (SN 1998, trú thôn Vĩnh Bình, xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai).

Hiện trường ô tô lao vào quán nhậu. ( Ảnh cắt từ clip)

Tại cơ quan công an, Đặng Văn Sang khai nhận, khuya ngày 7/10, Sang xảy ra mâu thuẫn với N.Q.S (SN 1999, trú cùng thôn) tại quán nhậu có tên O.N.N thuộc thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương.

Tại đây, Đặng Văn Sang lấy dao trong quán rượt đuổi đánh S. Được một số người trong quán can ngăn nên Sang ngừng lại.

Sau đó, thấy S. vừa đi đến quán X.N bên cạnh quán O.N.N vừa có hành động khiêu khích nên Sang điều khiển xe ô tô 77A-31224 lao về phía S.

Xe ô tô 7 chỗ do Sang điều khiển lao thẳng vào trong quán X.N tông trúng S. và bà L.T.Q (SN 1970 ở Bình Dương) đang đứng trong quán.

Cú tông khiến S. bị thương, bà L.T.Q bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Bồng Sơn, tuy nhiên đến 23h cùng ngày thì bà Q tử vong.

Đặng Văn Sang ra đầu thú tại Cơ quan Công an xã Bình Dương (Ảnh: An ninh Gia Lai)

Nhận tin báo, Công an xã Bình Dương có mặt tại hiện trường, tiến hành các hoạt động điều tra, tổ chức truy tìm, vận động Đặng Văn Sang ra đầu thú.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, như Báo Điện tử VTC News đưa tin, khoảng 21h40 tối 7/10, mạng xã hội chia sẻ clip một chiếc ô tô con màu trắng chạy ngang qua trước quán có tên X.N, thuộc xã Bình Dương. Khi đến đối diện quán, xe dừng một lát, sau đó lùi lại chừng 3-4 m, leo lên dải phân cách, rồi lao thẳng vào quán X.N.

Lúc này trong quán nhậu vắng khách, ô tô tông vào một người phụ nữ ngồi trong quán (mẹ của chủ quán) khiến người này bị húc văng ra xa.

Sau cú tông, xe ô tô lùi lại, một người đàn ông đội nón, mặc quần cộc, áo thun bước xuống, tiến về phía nạn nhân bị tông trúng.

Cú tông cũng khiến xe máy, bàn ghế, đồ đạc của quán nhậu hư hỏng nặng sau va chạm.