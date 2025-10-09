8 giờ vật lộn kéo thuyền vượt núi, băng dòng lũ xiết cứu 3 người mắc kẹt

Minh Đức/VTC News, Theo vtcnews.vn 22:16 09/10/2025
Để giải cứu 3 người mắc kẹt trên mái nhà giữa dòng nước lũ chảy xiết ở Bắc Ninh, các chiến sĩ Quân khu 1 cùng hàng chục người dân mất 8 tiếng đưa thuyền vượt núi.

8 giờ vật lộn kéo thuyền vượt núi, băng dòng lũ xiết cứu 3 người mắc kẹt- Ảnh 1.

Khoảng 19h ngày 8/10, các chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh khu vực 2, Quân khu 1 thực hiện việc vận chuyển tiếp tế cho bà con trong khu vực xã Tiên Lục thì nhận được tin báo có 3 người dân mắc kẹt giữa dòng lũ dữ.

8 giờ vật lộn kéo thuyền vượt núi, băng dòng lũ xiết cứu 3 người mắc kẹt- Ảnh 2.

Các chiến sĩ Quân khu 1 lập tức cơ động xuồng máy tới hiện trường để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

8 giờ vật lộn kéo thuyền vượt núi, băng dòng lũ xiết cứu 3 người mắc kẹt- Ảnh 3.

Tại thôn Tân Lập, hàng chục thanh niên cùng người dân và lực lượng an ninh cơ sở cùng tham gia quá trình cứu nạn cứu hộ.

8 giờ vật lộn kéo thuyền vượt núi, băng dòng lũ xiết cứu 3 người mắc kẹt- Ảnh 4.

Mọi người hợp lực để đưa những chiếc xuồng nặng 1,2 tấn lên thùng xe Kamaz chuyên dụng của quân đội.

8 giờ vật lộn kéo thuyền vượt núi, băng dòng lũ xiết cứu 3 người mắc kẹt- Ảnh 5.

Mọi người cẩn thận đưa động cơ của xuồng lên thùng xe Kamaz.

8 giờ vật lộn kéo thuyền vượt núi, băng dòng lũ xiết cứu 3 người mắc kẹt- Ảnh 6.

20h ngày 8/10, lực lượng chức năng xác định được vị trí người dân mắc kẹt đang nằm trong khu vực biệt lập, khó di chuyển.

8 giờ vật lộn kéo thuyền vượt núi, băng dòng lũ xiết cứu 3 người mắc kẹt- Ảnh 7.

Để giải cứu 3 người bị nạn, các chiến sĩ cùng người dân phải mất hơn 8 tiếng băng qua nhiều đoạn đường khó khăn.

8 giờ vật lộn kéo thuyền vượt núi, băng dòng lũ xiết cứu 3 người mắc kẹt- Ảnh 8.

8 giờ vật lộn kéo thuyền vượt núi, băng dòng lũ xiết cứu 3 người mắc kẹt- Ảnh 9.

8 giờ vật lộn kéo thuyền vượt núi, băng dòng lũ xiết cứu 3 người mắc kẹt- Ảnh 10.

Đến 3h ngày 9/10, chiếc thuyền được kéo đến vùng hạ lưu nhưng nước lũ chảy quá xiết cùng trời tối khiến việc cứu nạn vô cùng khó khăn.

8 giờ vật lộn kéo thuyền vượt núi, băng dòng lũ xiết cứu 3 người mắc kẹt- Ảnh 11.

Đến 12h cùng ngày, lực lượng cứu nạn cứu hộ tiếp cận và cứu được hai hộ gia đình mắc kẹt bao gồm 2 vợ chồng và 1 người dân mắc kẹt trên mái nhà đến nơi an toàn.

8 giờ vật lộn kéo thuyền vượt núi, băng dòng lũ xiết cứu 3 người mắc kẹt- Ảnh 12.

Theo cơ quan khí tượng, lũ trên sông Cầu tại Bắc Ninh đang lên, tình trạng ngập lụt có thể kéo dài 2-3 ngày tới.

