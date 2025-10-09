8 giờ vật lộn kéo thuyền vượt núi, băng dòng lũ xiết cứu 3 người mắc kẹt

Khoảng 19h ngày 8/10, các chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh khu vực 2, Quân khu 1 thực hiện việc vận chuyển tiếp tế cho bà con trong khu vực xã Tiên Lục thì nhận được tin báo có 3 người dân mắc kẹt giữa dòng lũ dữ.
Các chiến sĩ Quân khu 1 lập tức cơ động xuồng máy tới hiện trường để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.
Tại thôn Tân Lập, hàng chục thanh niên cùng người dân và lực lượng an ninh cơ sở cùng tham gia quá trình cứu nạn cứu hộ.
Mọi người hợp lực để đưa những chiếc xuồng nặng 1,2 tấn lên thùng xe Kamaz chuyên dụng của quân đội.
Mọi người cẩn thận đưa động cơ của xuồng lên thùng xe Kamaz.
20h ngày 8/10, lực lượng chức năng xác định được vị trí người dân mắc kẹt đang nằm trong khu vực biệt lập, khó di chuyển.
Để giải cứu 3 người bị nạn, các chiến sĩ cùng người dân phải mất hơn 8 tiếng băng qua nhiều đoạn đường khó khăn.
Đến 3h ngày 9/10, chiếc thuyền được kéo đến vùng hạ lưu nhưng nước lũ chảy quá xiết cùng trời tối khiến việc cứu nạn vô cùng khó khăn.
Đến 12h cùng ngày, lực lượng cứu nạn cứu hộ tiếp cận và cứu được hai hộ gia đình mắc kẹt bao gồm 2 vợ chồng và 1 người dân mắc kẹt trên mái nhà đến nơi an toàn.
Theo cơ quan khí tượng, lũ trên sông Cầu tại Bắc Ninh đang lên, tình trạng ngập lụt có thể kéo dài 2-3 ngày tới.