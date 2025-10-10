Gần 1,7 tấn xúc xích, lạp xưởng không rõ nguồn gốc suýt tuồn ra thị trường: Lời cảnh báo cho người tiêu dùng Thủ đô

Ngày 09/10/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội vừa phối hợp Đội quản lý thị trường số 14 phát hiện gần 1,7 tấn xúc xích không nguồn gốc, chuẩn bị "tuồn" ra thị trường.

Gần 1,7 tấn xúc xích không rõ nguồn gốc bị thu giữ

Tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm tại ngõ 16 Đỗ Xuân Hợp, phường Từ Liêm, Hà Nội, Tổ công tác phát hiện gần 1,7 tấn xúc xích, được đóng gói trong túi dán tem nhãn nước ngoài, không có tem nhãn phụ tiếng Việt, không có giấy tờ kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, không có hóa đơn chứng từ. Chủ cơ sở khai nhận đã mua hàng trôi nổi trên thị trường về bán kiếm lời.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc sử dụng xúc xích không rõ nguồn gốc ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng

Vụ việc trên gióng lên một hồi chuông cảnh báo về chất lượng an toàn thực phẩm, đặc biệt là đối với các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, các quán ăn vỉa hè. Việc sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.