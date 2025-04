Mới đây, NSX World Of Street Woman Fighter đã đưa ra thông báo “chiêu mộ” JYP, Aliya Janell và Mike Song trở thành 3 giám khảo mùa mới của chương trình. Dự kiến sẽ lên sóng vào ngày 27/5 tới, mùa thứ 3 của show truyền hình về vũ đạo hot nhất Hàn Quốc được người hâm mộ hưởng ứng nồng nhiệt.

JYP, Aliya Janell và Mike Song trở thành 3 giám khảo của World Of Street Woman Fighter

Ngay ở tựa đề chương trình, mùa này sẽ đón chào nhiều nhóm nhảy từ nhiều quốc gia khác nhau, cùng hội tụ cùng 1 đấu trường để thể hiện bản thân, và tìm ra Quán quân. Với tính chất toàn cầu như vậy, năng lực của dàn ban giám khảo cũng là điều dấy lên sự tò mò trên sóng mạng.

Đội hình đầy đủ của World Of Street Woman Fighter

Đối với cộng đồng đam mê nhảy nhót, Mike Song và Aliya Janell không còn là cái tên quá xa lạ. Họ đều là những vũ công nổi tiếng có tiếng nói nhất định trong giới. Nếu Mike Song đã là gương mặt quen thuộc khi anh đã góp mặt trong mùa 2 và mùa đầu tiên phiên bản nam, thì Aliya cũng không kém cạnh. Cô từng có kinh nghiệm biên đạo cho các nghệ sĩ Hàn Quốc, điển hình là Hyolyn (SISTAR). Ngoài ra, Aliyah còn được biết đến với tư cách vũ công chính cho các tour diễn của Beyoncé.

Aliya Janell

và Mike Song đều là 2 cái tên giới trong giới nhảy múa

Nhân vật thứ 3, cũng là người gây bất ngờ nhất - JYP. Sự xuất hiện của ông tạo ra luồng ý kiến trái chiều trên các trang mạng. Nhiều người không khỏi thắc mắc vị chủ tịch kiêm giám đốc công ty giải trí JYP có trình độ ra sao để có thể đứng “chung mâm” với vũ công “máu mặt” trong giới, cũng như đánh giá năng lực của các nhóm nhảy xuất sắc.

JYP là người sáng lập ra JYP Entertainment

Sự hoài nghi từ cộng đồng mạng là điều không tránh khỏi. JYP vốn là người đứng đằng sau thành công của không ít nhóm nhạc thần tượng đình đám như 2AM, 2PM, Wonder Girls, Miss A, TWICE, GOT7, Stray Kids… Những đóng góp và cống hiến của ông đối với ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc là không thể đo lường bằng số liệu.

Để đào tạo nên những thế hệ idol như vậy, JYP hiển nhiên có tầm nhìn và tư duy sáng tạo thuộc hàng đỉnh cao. Dù vậy, việc đào tạo phần lớn vẫn đến từ các giáo viên chuyên ngành như thanh nhạc, vũ đạo, rap… JYP cũng như nhiều lãnh đạo công ty giải trí khác, điều hành, quan sát và triển khai những dự án, kế hoạch đào tạo đó. Nói cách khác, khán giả hiện nay vẫn chưa thực sự được kiểm chứng khả năng vũ đạo của JYP.

JYP là cái nôi sản sinh ra nhiều nhóm nhạc thần tượng lừng danh

Vài năm qua, ông cho “ra lò” nhiều ca khúc như Like Magic, Groove Back, Switch To Me, When We Disco… cho thấy nguồn năng lượng, sự nhiệt huyết tràn trề, không thua kém dàn idol trẻ trung. Bố Park cũng chăm chỉ bắt trend làm dance challenge nhằm giúp sản phẩm âm nhạc của mình phủ sóng rộng rãi hơn. Nhưng từng ấy vẫn chưa đủ để chứng minh JYP sở hữu đủ kỹ năng của 1 dancer chuyên nghiệp.

Ông chăm nhảy dance challenge nhưng chỉ là những điệu nhảy thương mại trong giới idol

Đào sâu hơn về cuối thập niên 90 - đầu 2000, Park Jin Young vẫn hoạt động với tư cách nghệ sĩ solo. Dòng nhạc Pop Hàn vẫn đang trong thời kỳ hoàng kim với những giai điệu upbeat, groovy vô cùng sôi động. Như lứa nghệ sĩ cùng thời, những sản phẩm âm nhạc do JYP thể hiện có điểm chung là vũ đạo vui tươi, biên độ rộng và có chất Hip-hop trong đó. Nhìn lại những “tư liệu lịch sử” thời trẻ, JYP sở hữu tài vũ đạo không phải dạng vừa, cơ thể chuyển động linh hoạt và thích ứng được với nhiều thể loại nhạc. Cái đặc biệt là dù nhảy theo style mềm mại hay mạnh mẽ thì các động tác của ông đều dứt khoát, gãy gọn.

JYP thời còn trẻ sở hữu tài vũ đạo không phải dạng vừa

Ở độ tuổi U55, “xương cốt” bố Park đã không còn chắc khỏe như thời trai tráng, thể lực cũng đi xuống nên khả năng vũ đạo không còn “bén lẹm”. Tuy nhiên, tâm huyết và đam mê nghệ thuật của ông vẫn là 1 điều đáng trân quý. Ông không ngần ngại “so trình” với lứa idol, nghệ sĩ trẻ để từ đó học hỏi theo lứa thần tượng mới. Có thể JYP không đạt đến level “cỗ máy nhảy” nhưng cách ông dẫn dắt nhiều nhóm nhạc đi đầu làn sóng Hallyu đã nói lên ông chính là “huyền thoại sống” Kpop. Do vậy, hỏi liệu JYP có đủ tư cách ngồi ghế nóng World Of Street Woman Fighter hay không, thì câu trả lời là có!