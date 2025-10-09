Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng

Ngày 9-10, cơ quan chức năng TP HCM đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng trên để điều tra làm rõ và trừng trị trước pháp luật.

Trước đó, Công an xã Phú Giáo và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM đã phá nhanh vụ cướp giật dây chuyền xảy ra ngày 30-9 tại đường ĐT 741, ấp Bàu Trư, xã Phú Giáo, TP HCM.

Người trình báo là ông C.H.N, cho biết đã bị hai đối tượng đi xe máy hiệu Exciter cướp giật sợi dây chuyền vàng 1,3 lượng, trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Hình ảnh camera ghi lại hai người đàn ông cướp giật dây chuyền vàng

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an xã Phú Giáo đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh, điều tra, truy xét, kiên quyết bắt bằng được hai đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua 7 ngày, 7 đêm, các đơn vị đã xác định được đối tượng gây án. Tuy nhiên, đối tượng liên tục di chuyển qua nhiều địa bàn và sử dụng biển số giả để đánh lạc hướng điều tra.

Nhưng với quyết tâm làm rõ vụ án và truy bắt bằng được, cán bộ chiến sĩ Công an xã Phú Giáo và Phòng Cảnh sát hình sự đã nỗ lực truy xét và đã bắt được hai đối tượng gây ra vụ án trên.

Danh tính các đối tượng gồm: Nguyễn Đức Thành, SN 1985, quê Nghệ An, ngụ ấp Long Đức 1, phường Tam Phước và Nguyễn Xuân Quyết, SN 1977, trú ấp Sông Mây, xã Bình Minh, cùng tỉnh Đồng Nai. Đáng chú ý, đối tượng Quyết đã có 5 tiền án.