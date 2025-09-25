Tang thương tại ngôi nhà của người phụ nữ qua đời sau khi bị cướp giật điện thoại: Mẹ đau đớn kể khoảnh khắc cuối cùng

Tối 24/9, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đã bắt giữ Nguyễn Tiến Đạt (26 tuổi, ở xã Mỹ An, Tây Ninh - trước đây là H.Thủ Thừa, Long An). Đạt là nghi phạm cùng "người tình" cướp giật điện thoại của một phụ nữ khuyết tật. Trước đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ Thị Trúc (32 tuổi, thường trú xã Hòa Hưng, An Giang - trước đây là H.Giồng Riềng, Kiên Giang).

Nạn nhân bị cướp giật điện thoại là chị N.T.T.T (46 tuổi) đã tử vong sau đó. Vụ việc đang gây xôn xao dư luận.





Chị T. qua đời sau gần 2 ngày không chịu ăn uống khiến cả gia đình đau xót

Một ngày cuối tháng 9, căn nhà nhỏ ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh vẫn ngập trong không khí tang thương. Người thân, hàng xóm ai nấy bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của chị N.T. T.T. (46 tuổi, ngụ phường Long An) - người phụ nữ vốn mang nhiều bệnh tật, lại bị khuyết tật bẩm sinh, hiền lành và gắn bó với xóm giềng.

Trong căn nhà nhỏ nơi gia đình chị T. sinh sống thường ngày, không khi đau buồn, mất mát bao trùm cả căn nhà. Người mẹ già thất thần, các chị em gái ai cũng ngẹn ngào khi nhắc lại khoảnh khắc cuối cùng bên người chị em thiệt thòi vừa ra đi.

Bà Ánh buồn bà mỗi khi nhắc về đưa con gái chịu nhiều thiệt thòi của mình

Bà Ngọc Ánh - mẹ của nạn nhân N.T.T.T. cho biết, từ khi bị cướp giật điện thoại, chị T. buồn rầu, không chịu ăn uống. Dù gia đình luôn động viên và chăm sóc rất kỹ về sức khỏe nhưng chị T. vẫn không ăn uống khiến bị kiệt sức rồi qua đời vào ngày 22/9.

“Tôi có nói với nhỏ: ‘Nãy giờ tao đem cơm vô mà nó không chịu ăn. Thôi, mày đem hủ tiếu vô cho nó ăn thử coi. Nó thương tao, nhiều khi còn nhõng nhẽo nên mày đem vô chắc nó chịu ăn.’ Nhưng bé này lại bảo để chút nữa, vì bình thường chị vẫn ngủ tới 8–9 giờ mới dậy. Ai ngờ, đến khoảng 9 giờ thấy nó nằm im vậy, tôi mới hoảng hốt la lên… đâu ai có thể ngờ được chuyện như thế,” bà Ánh buồn rầu nhớ lại.

Chia sẻ thêm với chúng tôi, chị Huyền Trang – em gái nạn nhân – cho biết: “Ai cũng hoảng loạn, ngay cả người bình thường cũng vậy. Huống hồ chị vốn có thần kinh yếu, lại bị ám ảnh bởi vụ việc nên càng nặng nề hơn.” Theo chị Trang, chiếc điện thoại bị cướp vốn đã cũ, không còn nhiều giá trị.

Chị Huyền Trang cho biết hàng ngày chị T. thường làm bạn với chiếc điện thoại cũ, xem video trên mạng

Mẹ chị T. cho biết, chiếc điện thoại bị cướp giật là cái thứ hai, thứ ba chị từng có, bởi những cái trước đó thường bị rơi vỡ trong những cơn co giật nên gia đình lại mua cho dùng tạm. “T. bị bệnh về thần kinh, mỗi lần lên cơn lại làm rớt điện thoại. Sau vụ cướp, em gái nó có mua cái mới hơn 4,5 triệu để cho nó coi cho đỡ buồn, nhưng chưa kịp khoe với nó nữa,” bà nghẹn ngào.

Nhắc lại khoảnh khắc cuối cùng bên chị gái, chị Huyền Trang không kìm được nước mắt: “Chiều hôm đó chị bị cướp thì sáng hôm sau mình đã đi mua điện thoại mới cho chị rồi. Chỉ muốn an ủi để chị đỡ buồn thôi. Có điện thoại là chị ngồi cười khúc khích, chơi với cháu, hay chọc ghẹo hàng xóm. Ai đi ngang qua cũng gọi với vào bán đồ, có khi còn bán nhầm rồi nhờ người ta tính tiền giùm.”

Sau khi bị cướp giật điện thoại, chị Trang đã đi mua cho chị gái 1 chiếc điện thoại mới, thế nhưng chưa kịp khoe...

Vị trí chiếc bàn chị T. đã ngồi thời điểm bị cướp điện thoại

Hàng ngày chị T. thường ra ngồi trước sạp hàng rau cỏ của gia đình để hóng gió, trò chuyện với mọi người

Chị Trang kể, từ nhỏ đến lớn chị T. lúc nào cũng quấn quýt bên mẹ, chẳng chịu rời xa. “Không chỉ mẹ, mà các cháu cũng luôn lăng xăng bên cạnh chị. Giờ hỏi ‘cô Hai đâu’ là cứ chạy đi kiếm hoài,” chị Trang nghẹn ngào.

Nhắc về cuộc sống thường ngày của chị T., người em gái cho biết, trong mắt gia đình, chị là người chịu nhiều thiệt thòi nhất. “Chị T. bị khiếm khuyết nên cả nhà không ai nỡ nói nặng lời. Chiều nào chị cũng ra sân hóng mát, gặp gỡ hàng xóm. Ai đến mua đồ là chị vẫn trò chuyện bình thường. Việc gì tự làm được thì chị tự làm, chỉ có ăn uống là phải để mẹ đem đến tận nơi cho,” chị Trang kể.

Sự ra đi đột ngột của chị T. không chỉ để lại nỗi đau khôn nguôi cho gia đình mà còn khiến hàng xóm, bạn bè xót xa.