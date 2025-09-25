Tuyệt vời: Khách tới Quảng Ninh du lịch được tặng một lon bia và một suất chả mực

Theo thông tin từ báo PLO, ngày 24/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức Hội nghị công bố Chiến dịch kích cầu du lịch Quảng Ninh 2025.

Chiến dịch được triển khai với chủ đề “Quảng Ninh - Trải nghiệm Di sản, kết nối thế giới” với các mục tiêu quảng bá hình ảnh, thương hiệu du lịch Quảng Ninh gắn với chương trình kích cầu du lịch năm 2025. Qua đó khẳng định mạnh mẽ thông điệp “Du lịch Quảng Ninh - An toàn, Thân thiện, Hấp dẫn, Chuyên nghiệp”, khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Cùng với đó, tạo trải nghiệm mới mẻ, đa dạng cho du khách thông qua chuỗi sự kiện, lễ hội văn hóa, thể thao, ẩm thực, nghệ thuật đặc sắc, kết hợp nâng cấp sản phẩm, dịch vụ và ứng dụng công nghệ số để nâng cao chất lượng phục vụ, từng bước khắc phục tính mùa vụ trong du lịch nội địa tại địa phương.

Quảng Ninh tổ chức Hội nghị công bố Chiến dịch kích cầu du lịch tỉnh năm 2025. Ảnh: NS

Chiến dịch năm nay được triển khai với chuỗi sự kiện, hoạt động phong phú như bắn pháo hoa nghệ thuật 3 ngày/tuần; chương trình Halo Bay Show biểu diễn nghệ thuật kết hợp nhạc nước và ánh sáng vào tất cả các ngày trong tuần; giới thiệu, quảng bá ca múa nhạc dân tộc, âm nhạc, nghệ thuật Quảng Ninh; đêm nhạc dưới trăng; chương trình nghệ thuật chào năm mới; ngày hội diều - dù lượn Vịnh Rồng cất cánh; ngày hội Đua thuyền Vịnh Rồng lướt sóng; ngày hội Yên Tử - Sắc thu Thiền định năm 2025…

Cùng với đó là các gói ưu đãi kích cầu đồng loạt từ cộng đồng doanh nghiệp giảm giá phòng, ưu đãi dịch vụ lưu trú, tặng quà lưu niệm, thực đơn ưu đãi, trải nghiệm trên tàu du lịch… tạo thêm nhiều lựa chọn phong phú cho du khách. Đến nay đã có gần 100 đơn vị, công ty kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tham gia chương trình.

Một trong những ưu đãi thú vị cho du khách khi đến với Quảng Ninh là việc tặng bia và chả mực. Theo đó, đối với các cơ sở lưu trú tham gia chương trình, sẽ tặng 1 lon bia của địa phương cho mỗi khách check-in khách sạn. Du khách còn có thể được tặng thêm 1 suất chả mực Hạ Long cho mỗi khách ăn trưa tại nhà hàng của cơ sở lưu trú đó. Các nhà hàng, quán ăn tham gia chương trình cũng sẽ tặng quà tương tự cho khách ăn trưa/tối tại nhà hàng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí ngày 25/9, ông Nguyễn Thế Huệ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh cho biết “Chả mực không chỉ là một món ăn, mà còn là tinh hoa của Quảng Ninh, được lựa chọn để giới thiệu đến du khách thập phương”.

Ngoài việc tặng đồ uống và món ăn, các cơ sở lưu trú còn áp dụng ưu đãi lớn. Nếu du khách nghỉ tại khách sạn đến ngày thứ 3 sẽ được tặng miễn phí một bữa ăn với chất lượng tương đương mức giá mà khách đã đặt trước.

Cũng theo ông Huệ, mảng dịch vụ tàu du lịch vốn được coi là thế mạnh của Quảng Ninh, năm nay cũng có bước thay đổi đáng kể. Nếu như trước đây các suất ăn buffet (loại hình ăn kiểu tự chọn) trên tàu chỉ có khoảng 25 món, thì hiện đã được nâng lên tới 45 món.

Trong khi đó, mức giá giảm từ 10-20% tùy loại hình. Điều này không chỉ giúp gia tăng trải nghiệm của du khách mà còn thể hiện sự quyết liệt của ngành du lịch Quảng Ninh trong việc giữ chân khách, kể cả trong mùa thấp điểm.

Tính đến thời điểm hiện tại, hiện có 83 đơn vị du lịch và dịch vụ trên toàn tỉnh đăng ký tham gia chương trình kích cầu, trong đó có 16 khách sạn thuộc nhóm phân khúc 4-5 sao, 26 tàu du lịch cùng nhiều nhà hàng và doanh nghiệp dịch vụ, cùng chung tay hướng tới mục tiêu chung.

Chiến dịch năm nay được triển khai cùng chuỗi các sự kiện hoạt động phong phú nhằm đa dạng gia tăng trải nghiệm cho du khách như chương trình văn hóa thể thao cấp quốc gia, hoạt động trình diễn nhạc nước, bắn pháo hoa...

Có thể thấy, đây là cách làm mới của các doanh nghiệp nhà hàng, khách sạn, thêm hoạt động giới thiệu sản phẩm OCOP của Quảng Ninh tới khách nội địa và quốc tế.

Năm nay, Quảng Ninh hướng tới mục tiêu đón ít nhất 20 triệu lượt khách. Hiện tại, theo đại diện ngành du lịch của tỉnh, các con số trên đà tăng trưởng ổn định. Với chương trình kế hoạch đề ra, tỉnh quyết tâm cao đón trên 3,8 triệu lượt khách vào những tháng cuối năm để cán đích thành công mục tiêu đề ra từ đầu năm.