Sinh viên Trần Quang Huy lĩnh 7 năm tù

Ngày 25/9, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt bị cáo Trần Quang Huy (SN 2004, trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) mức án 7 năm tù giam về tội "xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác".

Theo hồ sơ, Trần Quang Huy là sinh viên năm thứ ba khoa Công nghệ thông tin tại một trường đại học ở Hà Nội.

Báo Công lý dẫn theo cáo trạng cho hay, cuối năm 2024, Huy truy cập vào diễn đàn BreachForums (diễn đàn tin tặc nước ngoài) thấy tài khoản “@vndata9” đăng bài tìm người “cào dữ liệu” (lấy cắp thông tin) trên các hệ thống dữ liệu tại Việt Nam như: Cổng thông tin dịch vụ công Quốc gia, Bảo hiểm xã hội, mã số thuế, ... đồng thời để lại thông tin liên hệ là tài khoản telegram có tên “ALO9”.

Sau đó, Trần Quang Huy đã sử dụng tài khoản telegram của mình nhắn tin đến tài khoản telegram “ALO9” và thống nhất sẽ lấy cắp dữ liệu rồi chuyển lại cho tài khoản telegram “ALO9”, cứ 50.000 thông tin công dân thì Trần Quang Huy được trả số tiền 1.000.000 đồng. Sau đó, Trần Quang Huy mua 2 tài khoản ngân hàng không chính chủ để sử dụng.

Sau khi thỏa thuận xong, Huy đã thực hiện hành vi phạm pháp bằng cách đăng nhập trái phép vào hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh Hà Tĩnh.

Nam sinh viên thời điểm bị bắt - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Cụ thể, trên Vietnamnet đưa tin, trong khoảng thời gian từ 20h45 ngày 25/3/2025 đến 6h42 ngày 26/3/2025, Trần Quang Huy sử dụng tài khoản của chị N.T.Th. (SN 1991, trú xã Kỳ Lạc, tỉnh Hà Tĩnh, là công chức tư pháp UBND xã) đăng nhập trái phép vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Tĩnh lấy cắp hơn 7.000 dữ liệu thông tin công dân bao gồm các thông tin như họ tên, số định danh cá nhân, số căn cước công dân, giới tính, dân tộc, tôn giáo, tình trạng hôn nhân, nhóm máu và quốc tịch. Tất cả những thông tin này đều được trích xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Bộ Công an quản lý.

Do Huy tra cứu liên tục với tần suất cao để đánh cắp thông tin, việc truy vấn đã vượt quá giới hạn cho phép, buộc Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư phải đóng quyền truy vấn Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của tỉnh Hà Tĩnh để bảo vệ hệ thống.

Đến ngày 14/5, Trần Quang Huy nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên đã đến Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh đầu thú. Việc đầu thú tự nguyện của bị cáo đã được tòa án xem xét như một tình tiết giảm nhẹ trong quá trình xét xử.

Tại phiên tòa ngày 25/9, Trần Quang Huy trình bày do hám lợi nên không làm chủ được hành vi. Bị cáo mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chuộc lại lỗi lầm.