Người đàn ông đeo thử đồng hồ Rolex trị giá 817 triệu đồng rồi bỏ chạy

Một người đàn ông đã bị camera giám sát ghi lại cảnh bỏ chạy với một chiếc đồng hồ Rolex từ cửa hàng đồng hồ HJ Luxury ở Far East Plaza vào ngày 25/9.

Đoạn clip được người dùng @bruceleekoh, chủ một cửa hàng gần đó, đăng tải lên TikTok.

Theo Bruce, chiếc đồng hồ này là Rolex GMT-Master II 116718LN , có giá bán lại trên 40.000 đô la Singapore (817 triệu đồng).

Hình ảnh ghi lại được từ camera giám sát cho thấy, một người đàn ông đeo khẩu trang y tế được nhìn thấy bước vào cửa hàng lúc 3h24 chiều. Một nhân viên bán hàng đến gần và anh ta chỉ vào chiếc đồng hồ đang trưng bày. Nữ nhân viên sau đó lấy chiếc đồng hồ cho người đàn ông thử.

Người đàn ông đeo thử chiếc đồng hồ rồi bỏ chạy.

Người này xem xét chiếc đồng hồ kỹ lưỡng trước khi trả lại, và người bán hàng đi vào phòng phía sau để chuẩn bị cho anh ta đeo thử.

Trong khi chờ đợi, người đàn ông ngồi trên ghế đẩu, chân rung thấy rõ. Khi người bán hàng trở lại, cô giúp vị khách đeo chiếc đồng hồ. Ngay sau khi cô buông tay anh ta ra, người đàn ông lùi lại một bước rồi đột nhiên chạy ra khỏi cửa hàng, khiến nhân viên bán hàng sốc và phải chạy theo.

Theo Mothership, cảnh sát xác nhận rằng đã có báo cáo được lập và cuộc điều tra đang được tiến hành.