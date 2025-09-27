Một công ty Trung Quốc tuyên bố tạo ra robot mang thai: Hóa ra từ đầu đến giờ chúng ta luôn bị thao túng

Thông tin một công ty Trung Quốc tên là Kaiwa Technology đã chế tạo thành công "robot mang thai" hình người đã thu hút sự chú ý đáng kể của giới truyền thông. Hình ảnh robot hình người kích thước thật với tử cung nhân tạo được cấy ghép trong bụng, có thể mang thai người trong suốt mười tháng và sinh con khiến nhiều người cảm thấy hoài nghi.

Nhà phát minh, được nhắc đến trong nhiều phiên bản của câu chuyện là Zhang Qifeng. Sự kết hợp giữa thời gian ngắn, mức giá thấp và hình ảnh ấn tượng do AI tạo ra đã giúp câu chuyện lan truyền mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông xã hội và chính thống.

Vạch trần sự thật

Việc kiểm chứng thông tin cuối cùng cũng đến hồi kết: Câu chuyện là một trò lừa bịp. Cuộc điều tra của trang tin Snopes phát hiện ra rằng nhiều hình ảnh đang lan truyền trực tuyến là do AI tạo ra và người được cho là tác giả của bức ảnh không thể được xác minh là một học giả hoặc nhà nghiên cứu hợp pháp. Một số tin tức ban đầu sau đó đã bị xóa. Snopes báo cáo rằng tuyên bố này thiếu bằng chứng xác minh và các hình ảnh đã bị thao túng.

Live Science đã liên hệ với Đại học Công nghệ Nanyang và trích dẫn lời phát ngôn viên của NTU rằng, “Không có ai tên là 'Zhang Qifeng' tốt nghiệp NTU với bằng Tiến sĩ,” và không có nghiên cứu nào về robot mang thai được thực hiện ở đó.

Tóm lại, câu chuyện về một cỗ máy mang thai hình người hoạt động dựa trên một cá nhân không thể xác minh, hình ảnh bị thao túng và sự khuếch đại nhanh chóng của các kênh truyền thông không xác nhận sự hỗ trợ của tổ chức.

Câu chuyện lan truyền nhanh chóng vì nó mang đến một giải pháp công nghệ không tưởng: Một người máy hình người được cấy ghép tử cung nhân tạo, một nguyên mẫu gần hoàn thiện, và một mức giá hợp lý.

Hình minh họa

Những thách thức thực sự về mặt kỹ thuật và sinh học

Giả sử chúng ta gạt bỏ sự cường điệu và thay vào đó đặt câu hỏi thực sự cần những gì để mang một con người an toàn từ lúc thụ thai đến lúc sinh nở trong một cỗ máy nhân tạo. Trước hết, các nhà khoa học phải đương đầu với một chuỗi dài các vấn đề sinh học có rủi ro cao.

Tái tạo vai trò phức tạp của nhau thai

Rào cản đầu tiên và cơ bản nhất chính là nhau thai. Trong thai kỳ tự nhiên, nhau thai không chỉ là một ống dẫn. Nó là một cơ quan sống, thích nghi, kiểm soát việc cung cấp oxy, cân bằng dinh dưỡng, đào thải chất thải và mối quan hệ miễn dịch giữa mẹ và thai nhi.

Việc tạo ra một thiết bị thay thế được thiết kế đồng nghĩa với việc xây dựng một hệ thống máy bơm, máy tạo oxy và vi lưu liên tục, an toàn, có thể đáp ứng linh hoạt nhu cầu trao đổi chất của thai nhi đang phát triển trong nhiều tháng. Các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm đã kết nối mạch máu rốn với mạch oxy động vật trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, những minh chứng đó không thể so sánh với việc hỗ trợ thai nhi trong suốt quá trình mang thai.

Tái tạo môi trường nước ối

Nước ối thực hiện các hoạt động cơ học và sinh lý. Nó đệm cho thai nhi, truyền áp lực và tín hiệu chuyển động hỗ trợ sự phát triển của phổi và cơ xương, đồng thời giúp điều hòa nhiệt độ và hóa học tại chỗ.

Hệ thống "túi sinh học" tạm thời dành cho thai nhi động vật cho thấy môi trường chất lỏng có thể bảo quản các mô mỏng manh như thế nào, nhưng việc duy trì thành phần chất lỏng, áp suất và độ ổn định nhiệt chính xác trong nhiều tháng, đồng thời ngăn ngừa sự tích tụ độc tố và đảm bảo kích thích cơ học lành mạnh lại là một vấn đề kỹ thuật khác.

Vấn đề kiểm soát nhiễm trùng

Kiểm soát nhiễm trùng là điều thiết yếu đối với bất kỳ nỗ lực thụ thai nhân tạo nào. Tử cung là một môi trường gần như vô trùng, và một khi quá trình thụ thai liên quan đến việc sử dụng ống dẫn, cảm biến và cổng bên ngoài, mọi giao diện đều trở thành điểm xâm nhập tiềm ẩn của vi khuẩn. Việc ngăn ngừa nhiễm trùng xâm lấn trong 9 tháng, đồng thời cho phép theo dõi liên tục và tiếp cận cần thiết là một mức độ vô trùng và an toàn sinh học bền vững mà các nguyên mẫu hiện tại không thể và không thể chứng minh được ở quy mô lớn.

Giải quyết bài toán hormone

Việc điều hòa nội tiết tố đặt ra một thách thức khác. Thai kỳ được điều hòa bởi sự thay đổi nồng độ progesterone, estrogen và các yếu tố do nhau thai sản xuất, giúp điều phối sự tăng trưởng, khả năng dung nạp miễn dịch và thời điểm sinh nở.

Những hormone này không phải là những yếu tố đầu vào tĩnh có thể được điều chỉnh liều lượng một lần. Thực tế, chúng là một dàn nhạc được dàn dựng và điều khiển bởi phản hồi. Cho đến nay, chưa có hệ thống nhân tạo nào cho thấy khả năng tái tạo cuộc đối thoại nội tiết năng động đó, điều thiết yếu không chỉ cho sự tăng trưởng mà còn cho sự trưởng thành của các cơ quan và sự điều phối quá trình sinh nở.

Cung cấp khả năng bảo vệ miễn dịch

Bảo vệ miễn dịch là một yêu cầu bổ sung và không hề đơn giản. Người mẹ truyền kháng thể và các chất điều hòa miễn dịch cho thai nhi, mang lại sự bảo vệ thiết yếu ngay từ khi sinh. Một thiết bị cách ly thai nhi khỏi tuần hoàn máu của mẹ sẽ cần một cơ chế cung cấp khả năng miễn dịch tương đương, nếu không trẻ sơ sinh sẽ dễ bị tổn thương ngay từ hơi thở đầu tiên.

Thử thách về quá trình sinh nở

Cuối cùng, là quá trình chuyển đổi từ hỗ trợ chất lỏng sang cuộc sống tự lập và rất phức tạp. Phổi nở ra và bắt đầu trao đổi khí, hệ tuần hoàn chuyển hướng khi các ống thông nhau thai đóng lại, và em bé phải điều chỉnh nhiệt độ. Việc thiết kế một phiên bản đáng tin cậy và an toàn cho quá trình chuyển đổi từ môi trường chất lỏng nhân tạo kéo dài sang thở không khí không phải là một bước cơ học đơn giản. Đó là một thách thức lâm sàng đầy rủi ro và bất định.

Live Science trích dẫn lời Tiến sĩ Harvey Kliman, giám đốc Đơn vị Nghiên cứu Sinh sản và Nhau thai tại Trường Y Đại học Yale: "Chúng ta có nên làm điều đó (tạo ra robot mang thai) không? Câu trả lời của tôi chắc chắn là 'không'". Đây được coi là lời cảnh báo với những lo ngại về đạo đức và thực tiễn.