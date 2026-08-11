Người đàn ông đau bụng, bác sĩ kinh ngạc lấy ra 180 chiếc đinh cùng hàng loạt kim loại

Kết quả chụp chiếu khiến các bác sĩ bất ngờ khi phát hiện một lượng lớn dị vật kim loại tập trung trong dạ dày của bệnh nhân.

Ca bệnh xảy ra tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Bệnh nhân là một người đàn ông trung niên, có tiền sử mắc bệnh tâm thần nhiều năm. Gần đây, ông xuất hiện tình trạng nôn ói và đau bụng tái diễn, nên được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhân dân số 3 tỉnh Vân Nam thăm khám.

Kết quả chụp chiếu cho thấy trong ổ bụng bệnh nhân xuất hiện một khối lớn dị vật kim loại. Các dị vật tập trung thành từng cụm, khiến dạ dày căng phồng và có dấu hiệu sa xuống.

Ban đầu, hình ảnh chụp khiến các bác sĩ nghi ngờ dị vật nằm ở khu vực gần bàng quang. Tuy nhiên, sau khi đánh giá kỹ hơn, ê-kíp xác định toàn bộ khối dị vật thực tế nằm trong dạ dày.

Các bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật Gan mật tụy, do bác sĩ Li Wei phụ trách, quyết định phẫu thuật để lấy dị vật ra ngoài.

Dị vật được lấy ra từ dạ dày bệnh nhân (Nguồn: China Press).

Ca mổ kéo dài gần 3 giờ. Khi mở dạ dày, ê-kíp phát hiện một lượng lớn vật thể kim loại và lần lượt lấy ra 180 chiếc đinh, cùng nhiều dị vật khác như tiền xu, ốc vít, đai ốc, nam châm...

Chiếc đinh dài nhất có kích thước gần 10 cm. Tổng trọng lượng của toàn bộ dị vật được lấy ra khỏi dạ dày bệnh nhân hơn 1 kg.

Đáng chú ý, thành dạ dày của bệnh nhân đã xuất hiện nhiều vết loét và vùng bị ăn mòn. Tuy nhiên, may mắn là những chiếc đinh chưa xuyên thủng thành dạ dày và cũng chưa rơi xuống ruột, giúp bệnh nhân tránh được những biến chứng nguy hiểm hơn.

Theo bác sĩ Li Wei, một số dị vật có từ tính, đặc biệt là các nam châm, có thể khiến những vật kim loại như đinh bị hút và kết thành từng cụm trong dạ dày.

Hiện bệnh nhân đang hồi phục sau phẫu thuật, tình trạng sức khỏe tương đối ổn định.

Bác sĩ cho biết bệnh viện từng tiếp nhận nhiều trường hợp nuốt phải dị vật như đinh, dây điện, thậm chí bật lửa. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên các bác sĩ gặp trường hợp nuốt tới 180 chiếc đinh.

Gia đình cho biết người đàn ông đã mắc bệnh tâm thần trong nhiều năm và không rõ nguyên nhân khiến ông nuốt số lượng lớn dị vật kim loại như vậy.

Các bác sĩ cảnh báo, việc nuốt phải dị vật, đặc biệt là đinh, kim loại, vật sắc nhọn hoặc nam châm, không nên bị xem nhẹ với suy nghĩ "vật nhỏ sẽ tự đi ra ngoài".

Đường tiêu hóa có nhiều vị trí hẹp và các đoạn cong sinh lý, khiến dị vật có thể mắc lại trong quá trình di chuyển. Những vật sắc nhọn như đinh có nguy cơ làm trầy xước, gây chảy máu hoặc đâm thủng thành thực quản, dạ dày hay ruột.

Trong trường hợp nghi ngờ nuốt phải dị vật sắc nhọn, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế để đánh giá và xử trí phù hợp, thay vì tự gây nôn hoặc chờ dị vật tự đào thải.

Đặc biệt, việc nuốt phải nhiều nam châm có thể nguy hiểm hơn do chúng có khả năng hút nhau qua các đoạn khác nhau của đường tiêu hóa. Lực hút có thể khiến các quai ruột bị kẹp giữa những nam châm, làm tổn thương mô, gây tắc ruột hoặc thủng ruột.

Với những trường hợp có bệnh lý tâm thần và hành vi nuốt dị vật lặp lại, ngoài xử lý tổn thương cấp tính, các bác sĩ cũng cần đánh giá và kiểm soát nguyên nhân tâm thần nhằm hạn chế nguy cơ tái diễn.

Theo China Press