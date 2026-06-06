Người đàn ông ăn đậu đen mỗi ngày để “bổ thận”, kết quả khám khiến bác sĩ lập tức hỏi: “Anh đã làm gì vậy?”

Tin rằng đậu đen có tác dụng bổ thận, một người đàn ông 47 tuổi duy trì thói quen ăn lượng lớn đậu đen mỗi ngày trong nhiều tháng. Tuy nhiên, kết quả khám sức khỏe sau đó cho thấy một số chỉ số bất thường, khiến bác sĩ phải xem xét lại toàn bộ chế độ ăn của ông.

Ông Lưu (47 tuổi, Trung Quốc) là tài xế taxi làm việc ca đêm. Trong nhiều năm, ông thường xuyên bị đau lưng, dễ cảm thấy lạnh và ngủ không sâu giấc.

Khoảng 6 tháng trước, trong một lần trò chuyện với bạn bè, ông nghe nói rằng đậu đen là thực phẩm "bổ thận". Tin tưởng vào lời khuyên này, ông bắt đầu bổ sung đậu đen vào chế độ ăn hằng ngày với mong muốn cải thiện sức khỏe.

Mỗi ngày, ông sử dụng khoảng 150g đậu đen khô, chế biến thành sữa đậu đen, cháo đậu đen hoặc nước đậu đen để uống thay nước. Thói quen này được duy trì liên tục suốt nhiều tháng.

Khi đi khám sức khỏe định kỳ, ông bất ngờ khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ axit uric tăng cao và xuất hiện protein trong nước tiểu. Lo lắng trước những chỉ số bất thường, ông đã tìm đến bác sĩ để được tư vấn.

Sau khi khai thác tiền sử bệnh và chế độ ăn uống, bác sĩ nhận thấy lượng đậu đen mà ông Lưu sử dụng mỗi ngày cao hơn đáng kể so với mức thông thường.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, đậu đen là thực phẩm giàu protein thực vật, chất xơ, vitamin, khoáng chất và các hợp chất chống oxy hóa như anthocyanin. Đây là loại thực phẩm có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

Tuy nhiên, bất kỳ thực phẩm nào cũng cần được tiêu thụ với lượng phù hợp.

Việc ăn quá nhiều thực phẩm giàu protein trong thời gian dài có thể làm tăng gánh nặng chuyển hóa đối với cơ thể. Đối với những người đã có bệnh lý thận hoặc nguy cơ suy giảm chức năng thận, chế độ ăn giàu protein cần được kiểm soát theo hướng dẫn của bác sĩ.

Ngoài ra, đậu đen cũng chứa purin - hợp chất khi chuyển hóa sẽ tạo thành axit uric. Mặc dù hàm lượng purin trong các loại đậu thấp hơn đáng kể so với nội tạng động vật hay một số loại hải sản, việc tiêu thụ số lượng lớn trong thời gian dài vẫn có thể ảnh hưởng đến nồng độ axit uric ở một số người nhạy cảm.

Những sai lầm thường gặp khi ăn đậu đen

Theo các chuyên gia, nhiều người có xu hướng coi đậu đen như một "thực phẩm thần kỳ" và sử dụng quá mức với mong muốn cải thiện sức khỏe nhanh chóng.

Ăn quá nhiều

Đậu đen chỉ nên là một phần trong chế độ ăn đa dạng. Việc sử dụng lượng lớn mỗi ngày trong thời gian dài có thể khiến khẩu phần dinh dưỡng mất cân đối.

Không ngâm hoặc nấu chưa chín kỹ

Các loại đậu, bao gồm đậu đen, chứa một số hợp chất kháng dinh dưỡng tự nhiên. Ngâm đậu trước khi nấu và nấu chín kỹ giúp cải thiện khả năng tiêu hóa cũng như giảm nguy cơ đầy bụng, khó tiêu.

Dùng như thực phẩm thay thế mọi thứ khác

Nhiều người chỉ tập trung vào một loại thực phẩm được cho là tốt cho sức khỏe mà bỏ qua nguyên tắc ăn uống cân bằng. Trên thực tế, không có loại thực phẩm đơn lẻ nào có thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể.

Ăn đậu đen thế nào cho hợp lý?

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo đậu đen nên được sử dụng như một phần của chế độ ăn đa dạng. Người dùng nên ngâm đậu trước khi nấu từ 6-8 giờ hoặc qua đêm và cần nấu chín kỹ trước khi sử dụng. Ngoài ra, nên kết hợp với ngũ cốc, rau xanh và các nguồn protein khác để bảo đảm cân bằng dinh dưỡng.

Người mắc bệnh thận mạn tính, bệnh gút hoặc tăng axit uric máu nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi sử dụng thường xuyên.

Điều quan trọng nhất để bảo vệ sức khỏe thận vẫn là duy trì chế độ ăn cân bằng, kiểm soát huyết áp, đường huyết, uống đủ nước, hạn chế thuốc lá và đồ uống có cồn, đồng thời khám sức khỏe định kỳ.

Theo Toutiao